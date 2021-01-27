Острота политического момента: прислушаемся к неожиданным прогнозам

Новый политический сезон в России начался ярко и тревожно, если не сказать пугающе. Уже сейчас происходит много событий, например, в связи с возвращением из Германии оппозиционера Алексея Навального. Не за горами также выборы в Госдуму. И хотя строить прогнозы дело не всегда благодарное, политологи все-таки высказывают на счет политбудущего нашей страны свои мнения. Некоторые – читайте ниже. А соглашаться с ними или нет, конечно же, решать вам.

В России начался новый политический сезон: Шульман рассказала о "кульминационной точке 2021 года"

Протесты в России, которые начались 23 января, могут получить как положительную, так и отрицательную динамику – все зависит от внутренних настроений граждан, которые должны увидеть хотя бы незначительный результат своих действий. В любом случае, кульминацией политического сезона в 2021 году в России станут сентябрьские выборы в федеральный парламент, которые могут сопровождаться самыми разными событиями. Таким мнением в интервью RTVI поделилась политолог Екатерина Шульман.

Она отметила, что новый 2021 год будет отличаться от предыдущего, потому что на него не будет «довлеть пандемия и различные карантинные ограничения».

«Какими будут анонсированные новые протесты? Прогнозирование – дело неблагодарное, однако можно сказать, что в России начался новый политический сезон, новый политический год. Он будет не похож на 2020 год: он в гораздо меньшей степени будет зависеть от коронавируса и разных карантинных ограничений. Он, видимо, будет более публичным и более активным.

Кульминационная точка 2021 года – сентябрьские выборы в федеральный парламент и все то, что будет происходить вокруг этого: регистрация кандидатов, отказы в регистрации кандидатов, протесты против этих отказов, протестное голосование, объявление результатов, возможные протесты против этих результатов. Это главное, что будет происходить в течение 2021 года.

Будут ли следующие протесты большими по численности, я гадать не буду. Обычно протесты по численности идут на спад, но если у людей появляется ощущение, что «нужно еще немного додавить», то тогда динамика будет положительной», – заявила Екатерина Шульман.

Соблазн для властей большой: Екатерина Шульман о планах Кремля на Навального

В январе 2021 года произошло достаточно много событий в политическом поле страны, которые один за другим переворачивают информационную повестку: возвращение Алексея Навального из Германии, «выездной» импровизированный суд в отделе полиции, публикация расследования про «дворец в Геленджике», которое собрало 90 миллионов просмотров, и, как кульминация, несанкционированные акции протеста с требованием освободить Алексея Навального, вспыхнувшие по всей России.

Экспертное сообщество теряется в догадках относительно того, какое развитие данная ситуация получит в дальнейшем. Так, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Кремле сообщало, что власти намерены отправить Навального за решетку на 13,5 лет, а известный российский политолог Валерий Соловей озвучил собственный инсайд, в котором рассказал, что в Кремле намерены «закрыть блогера на десяточку».

Также существует мнение, что главная цель действий властей заключается в том, чтобы «выключить» Навального из длинного выборного цикла в России, который продлится до 2024 года. Такого мнения придерживается политолог Екатерина Шульман – в интервью RTVI она заявила, что наиболее вероятным вариантом развития событий на данный момент выглядит замена условного срока Навального на реальные 3,5 года. Вместе с этим Шульман уверена, что протестная активность может оказать самое непосредственное влияние на итоговое решение власти.

«Каждая часть силовой машины стремится и поучаствовать в важном деле, и избежать конечной ответственности, поэтому сейчас, конечно, происходит ярмарка предложений и каждый предлагает варианты решения этой «проблемы». Это касается и вопроса заведения новых уголовных дел, и сроков по старым.

Пока замена условного срока на реальные 3,5 года выглядит наиболее вероятным событием. Срок не пугающий, не такой страшный и репрессивный, но при этом очень аккуратно покрывающий весь длинный выборный цикл в России до 2024 года.

Именно поэтому соблазн для властей большой, но из этого совершенно не следует, что применен будет именно этот вариант. Без сомнения, протестные акции, их численность и настойчивость будут приниматься во внимание, как было, например, в 2013 году. Так бывает», – рассказала Екатерина Шульман.

Власть перешла в оборону: Гельман об "оправданиях" Путина после расследования Навального

Расследование Алексея Навального, опубликованное на видеохостинге Youtube, уже давно побило все рекорды, став самым просматриваемым неразвлекательным видеороликом за всю историю проекта. Как бы там ни было, видео под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки» посмотрело ни много ни мало 90 миллионов человек – такое количество просмотров не могло остаться незамеченным для Кремля, особенно с учетом того, что главным действующим лицом расследования является президент России Владимир Путин.

Было очевидно, что стратегия молчания в этот раз не сработает, и Кремль был вынужден давать комментарии по этому поводу. Первым прокомментировать данное видео вызвался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который заявил, что дворец, фигурируемый в расследовании Алексея Навального, Владимиру Путину или его близким родственникам никогда не принадлежал. Экспертное сообщество довольно скептически отнеслось к словам Пескова, ссылаясь, в первую очередь, на отсутствие контраргументов.

Ситуация усугубилась прошедшими недавно несанкционированными митингами в поддержку Алексея Навального, которые впервые за долгое время отметились не только большим количеством участников, но и достаточно широкой географией протестов. Накануне слово взял лично Владимир Путин, который на видеовстрече со студентами достаточно обширно прокомментировал расследование Навального. Глава государства практически повторил слова своего пресс-секретаря, и отметил, что «дворец в Геленджике» никогда ему и его близким родственникам не принадлежал. Также он добавил: когда речь идет о такого масштаба недвижимости, всегда должен остаться какой-нибудь документ, который доказал бы позицию расследователей. По версии Владимира Путина, он не фигурирует в каком-либо документе относительно «дворца в Геленджике», а значит обвинения в его адрес – ни что иное, как информационная атака, «монтаж и компиляция». Насколько убедителен был Владимир Путин? Об этом в интервью телеканалу «Дождь» рассказал политтехнолог Марат Гельман.

«Надо, конечно, сказать, что Владимир Путин на голову выше своих соратников – Усманова, Золотова – которые только умеют разговаривать на языке бандитов. Путин в свою очередь говорит какие-то аргументы, но дело в том, что он отвечает на заголовок фильма. Фильм называется «Дворец Путина», но это же не про дворец Путина – не про то, что Путину или его родственникам юридически принадлежит дворец. Фактически, это фильм про систему некоего общака, систему функционирования коррупции в России, но заголовок у фильма – «дворец Путина», поэтому складывается ощущение, что президент отвечает тем людям, которые сам фильм не смотрели.

"Будет толкать Путина к закрытию от внешнего мира": политолог назвала ключевую проблему президента

Судя по всему, дискуссия вокруг ситуации с вернувшимся из Германии оппозиционером Алексеем Навальным, опубликованным его командой расследованием и прошедшей в связи с этими событиями протестной акции, будет вестись еще долго. Между тем все попытки политологов дать оценку происходящему фактически упираются в одно, вполне традиционное для российских властей обстоятельство – полную невозмутимость Кремля.

По большому счету, полагают некоторые эксперты, подобная позиция исходит из целого ряда факторов, причем каждый из них довольно сложно поддается объяснению. Между тем, как считает российский политолог Татьяна Становая, ключевой из них можно считать очевидным, и заключается он в том, что глава российского государства Владимир Путин искренне верит в успешность своего управления государством и связывает все проблемы с негативным отношением Запада к России.

«Проблема с российским президентом Владимиром Путиным на данный момент заключается в том, что он, похоже, слишком сильно уверовал в свои невероятные прорывы и успехи. Для него – он является лидером ультра-эффективной, технократической партии прорыва, которая готова поставить Россию едва ли не впереди планеты всей. И оно уж очень ощущается – головокружение от веры в своей невероятный успех.

С другой стороны, это холодное, уничижительное, высокомерное и презрительное, как кажется ему самому, отношение Запада. И вот вся эта психологическая пропасть в восприятии, она и стала ключевой проблемой. Она будет толкать Путина к тому, чтобы закрываться от внешнего мира после каждого неудавшегося выхода в свет и замыкаться на тех, кто склонен петь дифирамбы. Классическая ситуация. И Давос может сыграть именно эту роль – совсем не сближения, а нового отчуждения. Мы такие сильные, а нас никто не уважает», – пишет Татьяна Становая в своем авторском telegram-канале.

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