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В ФБК с сарказмом прокомментировали реакцию Путина на расследование о «дворце»
По инф. rosbalt.ru   
26 Января 2021 г.
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Соратники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом - прим. ред.) Алексея Навального и сотрудники ФБК прокомментировали реакцию президента РФ Владимира Путина на громкое расследование о «дворце» под Геленджиком.

В ФБК с сарказмом прокомментировали реакцию Путина на расследование Навального о «дворце»

Отметим, что ранее глава государства заявил, что ни ему, ни его «близким родственникам» не принадлежит и никогда не принадлежало ничего из того, что было показано в фильме. При этом, как писали СМИ, в расследовании утверждалось, что главным человеком в схеме владения дворцом якобы является «двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов». Фильм в целом он охарактеризовал словами «монтаж», «компиляция», «промывка мозгов».

«Ну вот чего вы наделали! Путин так хотел проигнорировать, но теперь пришлось оправдываться публично, — написала юрист ФБК Любовь Соболь в своем Twitter. — Правда, по классике „чушь, муть и компот“, но не смог игнорировать то, что вся страна обсуждает».

На слова Путина о родственниках и материалах расследования обратил внимание и руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Он напомнил о статье 14 Семейного кодекса, согласно которой «близкие родственники» — «по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры».

«А племянники и друзья не относятся. То есть Путин ничего и не опроверг», — указал юрист.

Об этом же написал в Twitter и глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков: «Двоюродный племянник — не „близкий“ родственник, точно же».

В ФБК также поерничали относительно темы мемов и отношения к ним Путина.

Президент РФ ранее процитировал Остапа Бендера из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»:"Скучно, девочки». Этой фразой президент прокомментировал фрагмент расследования, в котором фотография плывущего баттерфляем президента добавлена в 3D-модель обсуждаемого объекта. По словам Путина, снимок сделан на Енисее пять лет назад и не имеет отношения к Геленджику.

«Путин опроверг наше расследование. Говорит, что никогда в этом бассейне баттерфляем не плавал, — шутят в Фонде. — Живет человек в 2021 году и не знает, что такое мемы».

В ФБК объявили и шуточный «конкурс» о том, чего еще никогда не происходило в пресловутом бассейне: «Присылайте свои фотошопы — их сразу опровергнет Путин».

Директор ФБК Иван Жданов напомнил, что ранее президент «реально опровергал мемчики, где он скачет на медведе, называя это фотографиями».

Напомним, о «дворце» стало известно из материалов расследования, которые опубликовал на YouTube оппозиционный политик Алексей Навальный. В частности, сообщалось о принадлежности дворцового комплекса на побережье Черного моря под Геленджиком президенту Российской Федерации. Ролик вышел уже после ареста Навального.

К настоящему моменту фильм посмотрели более 86 млн раз.

В минувшую субботу в десятках городов прошли акции с требованиями отпустить Алексея Навального. Сотрудники полиции применяли силу против митингующих, о чем писал «Росбалт».

По инф. rosbalt.ru

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