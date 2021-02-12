Геннадий Онищенко: за иммунитет Путина не надо переживать

Ковид – по-прежнему одна из главных тем повестки дня (и медицинской, и политической). Поэтому с кем поговорить об этой повестке, как не с главным государственным санитарным врачом России с 1996 по 2013 год, академиком РАН и первым зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Геннадием Онищенко.

1950 – родился в поселке Чангыр-Таш, Киргизская ССР

1986 – участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

1995 – на первой чеченской войне попал в плен к боевикам

2004 – возглавил Роспотребнадзор

2016 – стал депутатом Госдумы от «Единой России»

Вакцина для монарха

– Вы недавно вакцинировались. Как самочувствие?

– Сделал две аппликации. Никакого плохого самочувствия не ожидал. Для меня нет психологического барьера. По существу, в своем организме я сымитировал микроболезнь. Как приобретается иммунитет? Человек заражается и переболевает. Так вот, я ввел в свой организм вирус. На этом построены все наши традиционные вакцины, с помощью которых мы ликвидировали на планете оспу, корь, полиомиелит.

– Зачем России нужны три вакцины от одной и той же болезни? В чем различия отечественных вакцин от коронавирусной инфекции – «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и ожидающей регистрации «КовиВак»?

– Создав три вакцины, мы показали всему миру, что мы не Занзибар. Что наша научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, наша иммунология, сохраняет свои лидерские позиции на планете. У нас вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая «векторовская» и третья – классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось. А в нашей стране все начиналось с того, что императрица Екатерина привила себя, взяв корочку оспы у одного крепостного мальчишки. Тем самым она показала личный пример монарха, что нужно прививаться. Этому мальчику она дала титул дворянина, фамилию Оспенный и даже фамильный герб.

– Президент регулярно отмечает, что наши вакцины лучшие в мире. Его дочь вакцинирована «Спутником V». Почему сам он до сих пор не вакцинировался, что может его останавливать?

– Как в любой стране, у нас есть закон о безопасности. В нем есть целый раздел, который определяет тактику государства по объектам госохраны. Президент является объектом государственной охраны, он – в первой четверке государственных деятелей, среди председателя правительства и председателей двух палат. Следовательно, его иммунный статус – гостайна.

Когда Трампа ковидом заразила его пресс-секретарь, это было полное безобразие и некомпетентность. По существу, это биологическая рецептура в виде смазливой дурехи, которая бегала каждый день вокруг него и заразила его. Представьте себе, если бы этот человек вышел из строя. Это стало бы проблемой всего мира. Одна из двух ядерных сверхдержав лишается руководства. Это очень важное обстоятельство, и вокруг Владимира Владимировича предпринимаются не только специальные, но и организационные меры. Помимо активного иммунитета, есть еще и пассивный иммунитет. Все нормально в этом плане, можете не переживать.

Приписки по прививкам

– Как, на ваш взгляд, в стране проходит вакцинация?

– По медицинской части у организации вакцинации проблем нет. Проблема в масштабировании самой вакцины – производства ее в промышленных объемах. Биотехнология – это искусство. Мы сохранили производство всех основных вакцин национального календаря прививок. Это не всем дано, даже у американцев этого нет.

Население у нас хорошее, потому что прошедшей осенью от гриппа были привиты около 80 млн человек – впервые в истории нашей страны. Да, там были приписки – наверняка была неточная информация в сторону увеличения, но популяционный иммунитет обеспечен, об этом свидетельствует отсутствие эпидемии гриппа.

В нашем законе, который мы приняли в 1997 году, есть единственно правильный принцип информированного согласия на прививку. Мы должны не принуждать, а убеждать. И это нам удается. Сейчас идет массированная кампания против этого. Здесь не только западные спецслужбы участвуют, которые хотят подорвать основы биологической безопасности, но и фармацевтические компании, которым невыгодно, чтобы народ прививался, так как упадут доходы, цены: если люди будут привиты, заболеваемость будет на низких цифрах находиться.

– А почему нашу вакцину больше продают за границу? В Аргентине ею уже куча народу привилась, а у нас в регионы вакцина поступает лишь мелкими партиями?

– Конъюнктурить не надо. Аргентина огромная страна, если там передали несколько сот тысяч доз, это не «куча народу». Это наша традиция – помогать. Сегодня в нашем «тесном» мире эпидблагополучие других стран – это наше благополучие. Была избрана тактика, что мы готовы налаживать производство вакцины на основе нашей документации с защитой наших прав в других странах.

– Уже пора запретительные меры ослаблять или рановато?

– Правильно делают, что меняют тактику. Мы строим новую экономику. Жить, работать, детей растить и учить надо. Давайте в этом направлении двигаться, но с тем, чтобы минимизировать все последствия коронавируса. Не надо прятаться и заталкивать несчастных пожилых людей в их клетушки, из которых они через месяц выходят и падают от гиподинамии и стресса.

– Почему тогда в Европе, наоборот, ужесточают антиковидные меры, продолжается локдаун?

– Наша эпидемиологическая школа имеет большие традиции, поэтому мы четко понимаем, что мы делаем. Они там заигрываются иногда с либеральными ценностями.

Происходящее в Китае – это следование нашей школе. По донесению из госкомитета здравоохранения КНР, более чем за год у них на 1,5 миллиарда всего 89.649 больных ковидом, начиная с ноября 2019 года. Главное – это ответственное отношение населения и неостановленная экономика. Китай завершил год с +3% ВВП, все остальные страны ушли в минус, в том числе и мы. Это огромные потери, которых мы могли бы избежать.

Еще пример – это Южная Корея с классической рыночной экономикой. Там найден консенсус между властью и бизнесом. Корейский опыт более интересен для нас, учитывая, что мы ушли от советской экономики, но к рыночной, судя по всему, только приближаемся.

ВОЗ сейчас – это трансгендерная несуразица

– Как сильно выиграет наша страна с первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19 и как наш «Спутник V» выглядит на международной арене? Лучше она международных аналогов или хуже американских, европейских, китайской?

– Мне до синевы, как что выглядит! Наша система регистрации легитимна, эффективна, с ее лекал списывали международную систему регистраций. Я ей полностью доверяю. Наша с вами задача убеждать наше население прививаться, а не поскуливать: «Ах, кто-то там где-то косо посмотрел на нашу вакцину! А вот Европа не хочет! А вот госпожа Меркель потребовала от Владимира Владимировича!» Кто она такая, чтобы требовать? Это наша воспитанница, секретарь комсомольской организации, которую мы пестовали в Восточной Германии. Что она о себе возомнила?

Всемирная организация здравоохранения тоже неправильно себя ведет. Канючил недавно ее гендиректор, что, дескать, мир погибает. Я многих руководителей ВОЗ знал лично, дружил даже с ними, потому что были выдающиеся люди на этих постах. Например, господин Ли был из Южной Кореи или г-жа Чен из островного Китая. Это были выдающиеся люди. То, что сейчас в руководстве ВОЗ – это какая-то несуразица, трансгендерная, по-моему, даже. Но бог с ней! Мы к этому спокойно относимся.

Они должны создавать инструменты и механизмы, предлагать странам выгодные для них условия с тем, чтобы третий мир не остался без вакцинации. Взял бы этот постоянно стенающий гендиректор (глава ВОЗ. – Прим.) и зарегистрировал российскую вакцину – даже этого было бы достаточно. А он крутит, заискивает перед транснациональными компаниями, которые являются главными инициаторами дискредитации наших вакцин. Нам плевать! Наша вакцина уже используется в том числе и в Европейском союзе, дай бог нам эти контракты выполнить! Но самая главная задача – привить наше население.

Мы имеем дело с гибридной войной

– Справилась ли Россия с пандемией? Как мы выглядим на общем фоне в сравнении с другими странами?

– Выглядим мы в принципе по-европейски. Сработала школа санэпиднадзора, которая неимоверными усилиями сохранялась в 90-е годы, когда ставилась конкретная задача эту службу ликвидировать. Потому что наша служба затачивалась как раз на такие явления, с которыми мы сейчас столкнулись, в том числе и рукотворными. Вот США показали полную несостоятельность своего здравоохранения, у Америки нет здравоохранения, есть медицинский бизнес – чем больше больных, тем лучше, чем дороже они лечатся, тем лучше. В этом мы в три раза эффективнее США.

– Появился миф, что курящие люди реже заболевают коронавирусом...

– Это гнусные происки четырех транснациональных табачных компаний. Конечно же этого нет и быть не может. У нас у всех спровоцированы легкие, прежде всего у москвичей и жителей других мегаполисов, состоянием пребывания в гиперурбанизированном пространстве, а у курильщиков они в разы хуже. Так что это наглая, беспринципная и человеконенавистническая фейковая кампания.

– Станет ли мир другим после пандемии?

– Давайте избавимся от литературных штампов. Мы с вами имеем дело с гибридной войной: серьезная эпидемия воздушно-капельной инфекции и хорошо спланированная и эшелонированная информационно-террористическая атака.

Сейчас 11 специалистов, в том числе один наш, отсидели на карантине в Китае – от имени ВОЗ они поехали проверять американскую версию искусственного происхождения коронавируса. Третий день я наблюдаю ответную атаку Китая: устами пресс-секретаря МИДа они требуют от Америки пропустить специалистов во все их 200 военных лабораторий, разбросанных по миру, чтобы выяснить, не они ли искусственно создали этот вирус. Все это к вопросу о неисполняемой Конвенции о биологическом оружии (КБТО), но это уже другой разговор.

– Есть ли у вас своя версия происхождения вируса COVID-19?

– Ветхий Завет, который я называю первородным сборником санитарных правил, гласит, что природа придумала этот биологический баланс на планете. И от ковида мы не уйдем. Потому что природа умнее нас. В XII веке люди болели коронавирусом, в том числе на территории России. Вспышка была в XVI в. и в последнее десятилетие XIX века...

Возвращаясь к вопросу, станет ли мир другим, отвечу, он будет тем же, но откорректированным этим эпизодом межвидовой борьбы. Это неизбежное явление в процессе эволюции. Была холера в 70-м году, когда-то была у нас оспа. И к ним надо быть готовыми.

Навальный – моя личная трагедия

– А к таким вызовам, как уличные протесты?

– Я пережил развал Советского Союза, мотался по всем бывшим союзным республикам, которые пережили и всю эту эйфорию так называемой свободы, потеряли народу не меньше, чем во время войны – и прежде всего русскоязычного населения в южно-азиатских республиках, да и не только там, – вот это для меня личная трагедия. И я очень чувствительно отношусь к подобного рода вещам.

Мое поколение виновато в том, что это произошло, в том, что г-ну Горбачеву, г-ну Ельцину, Шушкевичу и Кравчуку доверились тогда и они выступили как недальновидные, любящие только свои амбиции люди. Это было предательство. Ломать и реформировать нужно было, но ни в коем случае не разваливать. И в этом плане для нас пример – Китай, у которого проблем не меньше. Китай более многонациональная страна, но они реформировали, избавляясь от кондовой рутины, однако удержали свою страну и сейчас демонстрируют развитие. Вчера была названа очень интересная цифра: 500 млн ниже черты бедности, с 1 млрд ополовинилась – и это видно по всему. В Китае нелегко жить, я много раз там бывал, но у них есть перспектива, у них люди работают, и работающие понимают, что они точно выкарабкаются. Прекраснодушные разглагольствования о свободах и правах человека могут и должны идти до одной черты – когда они способствуют развитию и сохранению государства, в котором ты живешь.

Все, что мы сейчас наблюдаем с судьбой пациента известной клиники Германии, и все, что сегодня происходит вокруг этого (хулиганские выходки на наших улицах, в том числе требования в недопустимой форме, и заявления лидера Французской Республики, а также несодержательные истерические и поэтому хамские заявления брюссельских сидельцев), ничего общего со свободами, правами граждан России, как и других стран, не имеет.

Я очень чувствительно отношусь к подобного рода вещам. Это моя личная трагедия. Им не нужна Россия, которая нужна мне, потому что здесь мои дети, внуки, мои близкие и друзья, здесь смысл моей жизни. Мне нужна Россия.

Когда-то вакцинация от коронавируса, возможно, станет привычным делом. Но пока многие люди, согласитесь, относятся к этому процессу с опаской. Ведь у нас куча проблем в медицине, а тут такой прорыв по созданию прививки, да еще и не одной. А вы, уважаемые читатели, и ваши родные привились уже?

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