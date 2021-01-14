Путин велел начать массовую вакцинацию россиян от ковида

Президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели организовать массовую вакцинацию от нового коронавируса всех россиян. Об этом он заявил на заседании с правительством.

Владимир Путин также назвал российскую антиковидную вакцину «лучшей в мире». В целом ситуацию с ковидом на планете Путин оценил фразой «не удается задушить». По его словам, необходимо понять, как будет работать вакцинация в условиях множества штаммов вируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова на это ответила, что с понедельника — 18 января — будет начата массовая вакцинация населения страны.

Путин также отметил, что в России ковидная ситуация улучшается, но расслабляться и успокаиваться нельзя. Отдельно Путин указал, что в РФ внимательно следят за ситуацией в Великобритании, где обнаружен новый, особо заразный штамм ковида. «С тревогой за этим наблюдаем, находимся в контакте с нашими европейскими партнерами», — уточнил российский лидер.

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Он добавил, что ограничение транспортного сообщения — это временные меры, которые помогают купировать возникающие угрозы, связанные и с новым штаммом. Голикова заверила, что в РФ уже ведутся научные исследования «британского штамма». О результатах Путину доложат по завершении исследований.

Голикова также заявила, что в регионы РФ с 11 по 14 января будет поставлено дополнительно 600 тыс. доз вакцин. Работа по наращиванию их производства и транспортировке в регионы продолжается.

По инф. rosbalt.ru

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