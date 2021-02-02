Эксперт: Какую прививку от коронавируса ставить пациенту, должен разобраться врач

Кроме «Спутника V», который уже массово колют гражданам, на подходе еще 2 российские вакцины: «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», и вакцина Центра имени Чумакова, которая должна поступить в оборот в марте этого года. Прививаться или нет? А если да, то какой именно вакциной?

Чем они отличаются?

– У трех российских вакцин разные платформы, хотя действие одно и то же – они стимулируют иммунитет против коронавируса, но делают это по-разному, – отвечает директор Института здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. – В «ЭпиВакКороне» действуют искусственно созданные элементы белка, это полностью синтетическая вакцина. В «Спутнике» использован слабый аденовирус в качестве носителя, в который встроен кусочек реального коронавируса. В «чумаковской» вакцине, которая сейчас подана на регистрацию, использован реальный коронавирус, просто убитый – это так называемая инактивированная вакцина. Это самая консервативная и известная технология, но она же и самая изученная с точки зрения последствий для организма.

– Иммунитет после вакцины от респираторного вируса может «сесть» уже через полгода. Тогда можно будет уколоть другую вакцину. К тому же должен быть выбор – для ослабленных людей, например, может подойти «чумаковская» вакцина, принцип действия которой проверен многократно. И кроме того, три вакцины нужны, пока мы не знаем, какая именно сработает лучше, – поделился вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Какая вакцина дает наиболее стойкий иммунитет?

– Человек не должен выбирать, что колоть, пусть врач за него разбирается, – считает Лариса Попович. – «ЭпиВакКорона» чуть помягче, но меньше по времени сохраняет иммунитет, потому что вызывает антительный (гуморальный) иммунитет, а «Спутник» дает еще и клеточный иммунитет, поэтому его действие дольше. Но «Спутник» пожестче в плане переносимости, он для более молодых и здоровых, а «ЭпиВакКорону» можно без боязни делать и пожилым, и больным хроническими заболеваниями, так как она проще переносится. Что касается инактивированных вакцин, таких как «чумаковская», то некоторые из них действуют всю жизнь – противокоревая, например.

Но сегодня уже появилось немало скептиков, которые не хотят колоться отечественной вакциной, ожидая возможности приобрести иностранный препарат – например компании «Пфайзер». В даркнете есть поставщики, готовые доставить пфайзеровскую вакцину за 1300 долларов. Другие просто ждут открытия авиасообщения, например с Израилем, где можно будет вполне легально сделать укол по его реальной стоимости – 39 долларов.

– Американские вакцины, такие как пфайзеровская, действуют на инновационной, пока не изученной платформе, поэтому мы видим, сколько там побочных эффектов. Истории со смертностью после пфайзеровской прививки напугали многих, но здесь еще нужно разбираться, повышается ли риск смерти: когда два явления следуют параллельно, это еще не значит, что они связаны, – продолжает Лариса Попович. – К данным о смертности от какой-либо вакцины, в частности пфайзеровской, нужно относиться с осторожностью и отделять войну корпораций и политику от медицины и эпидемиологии, – предупреждает Алексей Аграновский.

Безопасны ли прививки от ковида?

Самое неизвестное в прививках от «короны» – это отдаленные последствия. Ходят разговоры об их возможной канцерогенности в будущем и воздействии на репродуктивную функцию.

– Большая часть побочных эффектов от вакцин бывает из-за платформы. Платформа «Спутника» была проверена задолго до эпидемии COVID-19 – на ней уже были получены вакцины от Эболы, родственного COVID-19 вируса MERS, – объясняет Алексей Аграновский. – От «чумаковской» вакцины также сложно ожидать пакости. В истории известно только несколько случаев, когда живой вирус в вакцине был недоубит и активизировался в организме. Так было с вакциной от полиомиелита. Об этом приходится думать, но это достаточно редкий случай. Утверждения о канцерогенности и бесплодии от вакцин антинаучны, нет таких эффектов от каких бы то ни было вакцин.

– Гарантированно точно ответить можно будет лет через 5, – уверяет Лариса Попович. – Нет никаких оснований полагать, что могут появляться новообразования только оттого, что иммунитет поедает вирусные частицы, которые попадают в организм.

Проблем если и стоит ждать, то со стороны вакцин «Пфайзера» или «Модерны», так как у них идет встраивание в генетический аппарат, а это рискованная история.

Когда думаешь о прививке от коронавируса, вспоминается выражение «и хочется и колется». Конечно, есть желание не заразиться и не болеть. А значит вроде бы надо пройти вакцинацию. Но... наблюдая некоторые «успехи» российского здравоохранения все-таки где-то присутствует и недоверие: действительно ли мы тут состоялись и не пожалеем ли о сделанной прививке потом?

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