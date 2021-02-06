Всех желающих россиян могут вакцинировать от COVID-19 до июня

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
В России все желающие смогут сделать прививку от коронавируса до начала лета, заявил в эфире телеканала «Россия-1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — подчеркнул Дмитриев. По его мнению, в США и Европе вакцинация желающих произойдет не раньше осени.
Глава РФПИ подчеркнул, что производство и поставка вакцины «Спутник V» направлены прежде всего на Россию, на иностранные рынки пока поставляют «очень небольшие количества».
Российский препарат для прививки от COVID-19 «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи, стал первой официально зарегистрированной вакциной от ковида в мире. Первый промежуточный результат исследований вакцины в ноябре показал ее эффективность в 92%. В декабре этот показатель уточнили до 91,4%. Третья фаза испытаний показала эффективность в 91,6%.
Вакцину одобрили, помимо России, в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.
В России прививочная кампания от коронавируса началась в середине декабря. Создатели препарата «Спутник V» 11 января отчитались о 1,5 млн привитых россиян. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 13 января поручил начать массовую вакцинацию жителей страны от ковида.
По данным исследования Gallup International, которые приводит «Коммерсантъ», готовность жителей России сделать прививку от коронавируса оказалась одной из самых низких в мире — 30%, в то время как в среднем потенциально готовы привиться 50% опрошенных.
С момента начала пандемии коронавирусом заразились 102 577 980 человек, число жертв этой инфекции составило 2 219 889 человек, статистика собрана Университетом Джонса Хопкинса. Лидерами по уровню распространения инфекции уже долгое время остаются США (26 069 046 инфицированных), Индия (10 746 174 зараженных), Бразилия (9 176 975 с диагнозом ковид), Великобритания (3 806 993 больных) и Россия (коронавирусом заражены 3 790 265 человек). Наивысшая смертность от коронавируса также в США, где с момента начала пандемии от этой инфекции умерли 439 439 человек. Следом Бразилия (223 945), Мексика (158 074), Индия (154 274) и Великобритания (105 777).
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Страсти кипят нешуточные: кумир некоторой части россиян, в основном молодых – оппозиционер Алексей Навальный – был то ли отравлен, то ли нет, он вернулся в Россию – и тут же был арестован, а теперь уже осужден (дали 2,8 года 2 февраля), он обнародовал скандальный фильм о пошло-помпезном «дворце Путина» – который, как объявлено официально, принадлежит старому знакомцу президента, олигарху Аркадию Ротенбергу… В защиту Навального проходят по всей стране несанкционированные митинги (преимущественно из людей до 35 лет). В Иркутске такой митинг то проходит совершенно мирно (23 января), то довольно жестко разгоняется (31 января, сто задержанных). Что, вообще, происходит?
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