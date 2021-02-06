ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Всех желающих россиян могут вакцинировать от COVID-19 до июня
По инф. Polit.ru   
06 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

В России все желающие смогут сделать прививку от коронавируса до начала лета, заявил в эфире телеканала «Россия-1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Всех желающих россиян могут вакцинировать от COVID-19 до июня

«Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — подчеркнул Дмитриев. По его мнению, в США и Европе вакцинация желающих произойдет не раньше осени.

Глава РФПИ подчеркнул, что производство и поставка вакцины «Спутник V» направлены прежде всего на Россию, на иностранные рынки пока поставляют «очень небольшие количества».

Российский препарат для прививки от COVID-19 «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи, стал первой официально зарегистрированной вакциной от ковида в мире. Первый промежуточный результат исследований вакцины в ноябре показал ее эффективность в 92%. В декабре этот показатель уточнили до 91,4%. Третья фаза испытаний показала эффективность в 91,6%.

Вакцину одобрили, помимо России, в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.

В России прививочная кампания от коронавируса началась в середине декабря. Создатели препарата «Спутник V» 11 января отчитались о 1,5 млн привитых россиян. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 13 января поручил начать массовую вакцинацию жителей страны от ковида.


По данным исследования Gallup International, которые приводит «Коммерсантъ», готовность жителей России сделать прививку от коронавируса оказалась одной из самых низких в мире — 30%, в то время как в среднем потенциально готовы привиться 50% опрошенных.

  • С момента начала пандемии коронавирусом заразились 102 577 980 человек, число жертв этой инфекции составило 2 219 889 человек, статистика собрана Университетом Джонса Хопкинса. Лидерами по уровню распространения инфекции уже долгое время остаются США (26 069 046 инфицированных), Индия (10 746 174 зараженных), Бразилия (9 176 975 с диагнозом ковид), Великобритания (3 806 993 больных) и Россия (коронавирусом заражены 3 790 265 человек). Наивысшая смертность от коронавируса также в США, где с момента начала пандемии от этой инфекции умерли 439 439 человек. Следом Бразилия (223 945), Мексика (158 074), Индия (154 274) и Великобритания (105 777).
  • Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 11 января заявили, что в этом году в мире не появится коллективного иммунитета к COVID-19. Он может сформироваться в отдельных странах, но не во всем мире.
  • Коронавирусная хроника на нашем портале для пожилых - по ссылке.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Всех желающих россиян могут вакцинировать от COVID-19 до июня
    В России все желающие смогут сделать прививку от коронавируса до начала лета, заявил в эфире телеканала «Россия-1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
  • Мошенники придумали, как дурить покупателей интернет-магазинов
    За полтора прошедших месяца полиция Швеции получила почти сто жалоб от людей, пострадавших от новой схемы мошенничества в онлайн-торговле.
  • Слава, любовь и потери Ольги Матешко
    Ольга Матешко примерила на себя более 70 ролей, но темноволосая лётчица из фильма «В бой идут одни «старики» до сих пор остаётся её главным персонажем.
  • До слёз: немецкая овчарка Пальма два года ждала своего хозяина на взлётке
    В Интернете опубликован финальный трейлер фильма Александра Домогарова-младшего «Пальма». Это трогательная история о «русском Хатико» — немецкой овчарке Пальме, которая два года ждала своего хозяина в аэропорту.
  • Мир – не черно-белый… Но лишь бы кровавым не стал
    Страсти кипят нешуточные: кумир некоторой части россиян, в основном молодых – оппозиционер Алексей Навальный – был то ли отравлен, то ли нет, он вернулся в Россию – и тут же был арестован, а теперь уже осужден (дали 2,8 года 2 февраля), он обнародовал скандальный фильм о пошло-помпезном «дворце Путина» – который, как объявлено официально, принадлежит старому знакомцу президента, олигарху Аркадию Ротенбергу… В защиту Навального проходят по всей стране несанкционированные митинги (преимущественно из людей до 35 лет). В Иркутске такой митинг то проходит совершенно мирно (23 января), то довольно жестко разгоняется (31 января, сто задержанных). Что, вообще, происходит?
  • Искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения
    Российские ученые создали искусственный интеллект, который будет помогать врачам выбирать оптимальную схему лечения для пациентов с коронавирусом, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики.
  • В Петербурге появится уполномоченный по защите прав инвалидов
    В Санкт-Петербурге должен появиться уполномоченный по защите прав инвалидов. Об этом заявил депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Горшечников, один из авторов законопроекта об обеспечении доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры города.
  • Девятиклассники в феврале сдают русский устный: подробности об экзамене
    Государственным экзаменам в России скоро будет дан старт. 10 февраля девятиклассники будут сдавать устный экзамен по русскому языку.
  • Названа средняя зарплата московских учителей в 2020 году
    По итогам прошлого года средняя зарплата учителей московских школ составила 117,9 тысячи рублей. Она складывается не только из оклада, но и из различных стимулирующих выплат.
  • Богатства на 500 листов: завершена экспертиза совместно нажитого имущества Петросяна и Степаненко
    Хамовнический районный суд, напомним, развел Петросяна и Степаненко 16 ноября 2018 года. Спустя месяц решение об этом вступило в законную силу. Однако совместно нажитое юмористы начали делить еще до начала процесса о разводе.
  • Украина начнет вакцинацию от коронавируса в феврале препаратом Pfizer
    Украина сформировала поэтапный план вакцинации от COVID-19. Прививки жителям начнут ставить в феврале, цитирует «Интерфакс» главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
  • Чиновницу минздрава отдали под суд за полумиллионную взятку
    В Челябинске передано в суд уголовное дело начальницы управления лекарственного обеспечения региона по обвинению в получении взятки от крупной фармацевтической фирмы. Вину в совершении преступления фигурантка признала в полном объеме.
  • В Грузию можно будет попасть при наличии справки о вакцинации от COVID-19
    В Грузию иностранцы смогут попасть с 1 февраля исключительно воздушным путем при предъявлении справки о получении вакцины от коронавируса, открытие сухопутных границ пока не планируется, сообщила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.
  • Дмитрий Шепелев снова станет отцом!
    На днях стало известно, что известный телеведущий Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз. Екатерина Тулупова, с которой шоумен живёт в гражданском браке, находится уже на большом сроке беременности.
  • Ликвидирован лагерь экоактивистов в Шиесе
    Власти Архангельской области отчитались об уничтожении лагеря активистов на станции Шиес. Поморцы дежурили там, чтобы противостоять постройке мусорного полигона.
  • Беда в Дагестане: отравились 30 школьников
    В дагестанском селе Арани после отравления 30 школьников завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
  • Ушел из жизни бывший главком ВМФ Владимир Высоцкий
    Адмирал Владимир Высоцкий — бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России — скончался.
  • О новых законодательных инициативах в сфере здоровья граждан рассказал Михаил Романов
    О новых законодательных инициативах в сфере здоровья граждан рассказал Михаил Романов В Госдуме рассмотрено несколько законодательных инициатив в сфере охраны здоровья граждан. Михаил Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия», назвал этот процесс продолжением работы по укреплению иммунитета россиян к болезням и по борьбе с пропагандой запрещенных веществ.
  • Михаил Ефремов «исчез» из колонии?..
    Актера Михаила Ефремова перевели из ИК-4 Белгородской области. Защита отказывается сообщать, где он сейчас находится.
  • Непростой выбор простенького утюга
    Непростой выбор простенького утюга Утюг – один из самых необходимых помощников в домашнем хозяйстве. Этот предмет быта должен быть в каждом доме. Ассортимент современных моделей достаточно велик и диапазон цен соответствующий. Поэтому, чтобы подобрать привлекательный вариант за подходящую цену, необходимо разбираться в основных характеристиках современных утюгов для глажки одежды, которые и будут рассмотрены в данной статье.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 