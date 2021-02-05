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Завершены испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на пожилых – результаты положительные
По инф. Парламентской газеты   
05 Февраля 2021 г.
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Центр «Вектор» несколько дней назад завершил испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на пожилых добровольцах.

Как заявила исполняющая обязанности заместителя гендиректора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих, несколько дней назад завершились пострегистрационные клинические исследования вакцины на добровольцах старше 60 лет. Она отметила, что в случае с коронавирусом это одна из наиболее уязвимых категорий граждан, которых нужно защищать в первую очередь.

«Мы получили положительные результаты», — рассказала она.

По её словам, пожилые добровольцы легко переносили вакцинацию, у них не было сильных нежелательных реакций. «В большинстве своём люди жаловались или не жаловались на небольшую болезненность в месте инъекции», — заявила Непомнящих.

Также Татьяна Непомнящих сообщила, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации российским препаратом «ЭпиВакКорона» должен сохраняться на протяжении года.

Напомним, с 18 января в российских регионах началась массовая вакцинация от коронавируса. Граждане смогут выбрать одну из двух зарегистрированных в стране вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».

Россия в августе первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, получившую название «Спутник V». Также в стране государственным научным центром «Вектор» разработана вакцина «ЭпиВакКорона» на основе синтетических пептидов. В свою очередь, например, в США применяют две вакцины — от Pfizer и BioNTech, а также от компании Moderna.

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По инф. Парламентской газеты

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