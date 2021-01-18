Привиться от ковида хотят менее половины россиян

Вакцинироваться от нового коронавируса хотят только 40% россиян. Наибольшую заинтересованность в прививке проявляют респонденты в возрасте от 45 лет и старше (45%). При этом желающих сделать прививку стало больше: три недели назад таких было только 32%.

Однако 60% опрошенных сказали, что не считают необходимым привиться от ковида (три недели назад — 68%). Наиболее скептически к прививке относятся россияне 25-34 лет (65%).

Опрос проводил портал SuperJob.ru 13–14 января среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, не делавших ранее прививку от коронавируса.

Напомним, ранее директор центра имени Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург рассказал, что ученые уже отработали технологию создания комбинированных препаратов, которые защитят и от гриппа, и от коронавируса. По его словам, комбинированная вакцина может появиться к концу 2022 года. В настоящий момент вакцину приспосабливают под различные варианты вируса гриппа и COVID-19. Ученый уточнил, что клинические испытания препаратов планируется начать в начале 2022 года.

Два дня назад президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели организовать массовую вакцинацию от нового коронавируса всех россиян. Он назвал российскую антиковидную вакцину «лучшей в мире». В целом ситуацию с ковидом на планете Путин оценил фразой «не удается задушить». По его словам, необходимо понять, как будет работать вакцинация в условиях множества штаммов вируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова на это ответила, что с понедельника — 18 января — будет начата массовая вакцинация населения страны.

Многие не желают прививаться новой вакциной, оно и понятно, ведь не знаешь, какие побочные эффекты она может дать, какое влияние окажет на организм. Но, с другой стороны, ведь и не ставить прививку страшно. Она, как обещают разработчики, защитит от тяжелого протекания заболевания и летального исхода, а вот без нее как организм будет справляться - непонятно...

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По инф. rosbalt.ru

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