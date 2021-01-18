Привиться от ковида хотят менее половины россиян

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Вакцинироваться от нового коронавируса хотят только 40% россиян. Наибольшую заинтересованность в прививке проявляют респонденты в возрасте от 45 лет и старше (45%). При этом желающих сделать прививку стало больше: три недели назад таких было только 32%.
Однако 60% опрошенных сказали, что не считают необходимым привиться от ковида (три недели назад — 68%). Наиболее скептически к прививке относятся россияне 25-34 лет (65%).
Опрос проводил портал SuperJob.ru 13–14 января среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, не делавших ранее прививку от коронавируса.
Напомним, ранее директор центра имени Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург рассказал, что ученые уже отработали технологию создания комбинированных препаратов, которые защитят и от гриппа, и от коронавируса. По его словам, комбинированная вакцина может появиться к концу 2022 года. В настоящий момент вакцину приспосабливают под различные варианты вируса гриппа и COVID-19. Ученый уточнил, что клинические испытания препаратов планируется начать в начале 2022 года.
Два дня назад президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели организовать массовую вакцинацию от нового коронавируса всех россиян. Он назвал российскую антиковидную вакцину «лучшей в мире». В целом ситуацию с ковидом на планете Путин оценил фразой «не удается задушить». По его словам, необходимо понять, как будет работать вакцинация в условиях множества штаммов вируса.
Вице-премьер Татьяна Голикова на это ответила, что с понедельника — 18 января — будет начата массовая вакцинация населения страны.
Многие не желают прививаться новой вакциной, оно и понятно, ведь не знаешь, какие побочные эффекты она может дать, какое влияние окажет на организм. Но, с другой стороны, ведь и не ставить прививку страшно. Она, как обещают разработчики, защитит от тяжелого протекания заболевания и летального исхода, а вот без нее как организм будет справляться - непонятно...
Вакцинироваться от нового коронавируса хотят только 40% россиян. Наибольшую заинтересованность в прививке проявляют респонденты в возрасте от 45 лет и старше (45%). При этом желающих сделать прививку стало больше: три недели назад таких было только 32%.
Большую часть своей жизни схимонахиня Макария провела в селе Темкино Смоленской области. Именно поэтому матушку еще называли Макарией Темкинской или Смоленской. К старице до последнего дня приезжали паломники, желающие исцелиться от недугов или узнать будущее. Некоторые из предсказаний Макарии удалось зафиксировать. Так, монахиня утверждала, что «Россия никогда не погибнет», потому как «Господь ее просветит».
Антиковидная вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech в этом году, скорее всего, в Россию не поступит. На государственном уровне закупок вакцины не планируется. Напомним, массовая вакцинация населения сейчас - тема горячая, президент поручил провести ее как можно скорее...
По меньшей мере у 13 граждан Израиля, привитых от новой коронавирусной инфекции первой дозой вакцины Pfizer, развился лицевой паралич. Подобные случаи встречаются все чаще. Это указано в отчете министерства здравоохранения страны.
В Бурятии кот не бросил хозяина во время пожара и тем самым помог его спасти. (И это еще раз доказывает слова ученых о том, что все-таки кошки - не самые глупые домашние животные, как ни крути - прим. МГ.)
В ближайшие дни большинство регионов России окажутся во власти аномальных холодов. Отклонение от нормы до 15 градусов ждет европейскую территорию страны, на азиатской и вовсе до 18 градусов, рассказали в Гидрометцентре России.
Прошло уже более 3 лет, как не стало легендарного сатирика и актёра Михаила Задорнова. Недавно Елена Бомбина в память о муже написала книгу «Другой Задорнов», в которой раскрыла малоизвестные факты из жизни артиста.
Судьба оказалась жестока к Валентине Караваевой. Многообещающая актриса могла стать одной из заметных звёзд советского кино, но она лишилась любимой профессии из-за аварии, которая оставила страшный шрам на её лице.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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