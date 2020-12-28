Что российской разведке известно об Атлантиде, Скифии и Великой Тартарии?..

Оказывается, внешняя разведка России скрывает информацию времен Ивана Грозного.

Недавно случайно переключился по телевизору на канал «Звезда». В этот момент, как обычно, там куча экспертов в один голос клеймила врагов России. Поняв, что ничего нового не услышу, решил было пощелкать кнопками на пульте, но тут вся многочисленная тусовка в студии захлопала в ладоши, глядя на большой экран, в котором появился дедушка преклонных лет. Ведущий сообщил, что дедушка — историк спецслужб (и потом уже, после беседы — что он «звезда» для зрителей этого телеканала) Николай Долгополов.

После этого дедушка в экране начинает, отвечая на вопросы ведущего и гостей студии, рассказывать о величии наших разведчиков-нелегалов. Видно, что эта тема его сильно заводит. В частности, он с удовольствием рассказывает, как накануне встречался с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным, который ему рассказал много интересного. И в частности (пересказываю по памяти, потому что на сайте «Звезды», похоже, давно перестали выкладывать расшифровки и видеозаписи эфиров) сообщает, что в засекреченных архивах СВР хранится информация времен Ивана Грозного.

Я как любитель истории, помня, что не существует даже официально признанного портрета Ивана Васильевича (их несколько, но все нефейковые написаны сильно после смерти знаменитого русского царя и не похожи друга на друга), насторожился, что же там такое в секретных архивах СВР спрятано. А дальше Николай Долгополов совсем добил мою страсть к тайнам истории — мол, до сих пор, со слов Нарышкина (как я понял историка спецслужб), нельзя рассекретить информацию по Швеции времен царя Ивана IV, потому что живы не то носители секретов, не то враги, чьи секреты известны СВР. Здесь мой мозг совсем выпал в осадок, и надежда оставалась только на гостей студии, известных как бы экспертов. Но они не заметили этого высказывания Долгополова или из вежливости промолчали.

Но, простите, эта информация сверхсенсационна, а Николай Долгополов не выглядит выжившим из ума стариком. Я, кстати, имел удовольствие с ним работать, пусть и недолго, и мне он тогда не показался фантазером.

Выясняется, что до сих пор, уже несколько столетий, возможно, живы какие-то враги России в Швеции, и это способно сильно оживить уходящую тему рептилоидов. Или какая-то информация о Швеции настолько опасна для России, что ее до сих пор скрывают, — а ведь среди альтернативных историков гуляют версии, что Санкт-Петербург был построен и принадлежал этой стране, и вообще мы все не русские, а шведы, и даже какая-то эпитафия на смерть шведского короля была написана на русском как на родном. А ведь есть еще много вопросов к Полтаве — с какого лешего короля Карла XII в Северной войне понесло на Москву через территорию Украины. Возможно, все ответы в ларчике, а ключик от него — у директора Нарышкина.

Можно, конечно, написать официальный запрос в СВР, но ведь понятно, что не ответят по существу. Потому что кто-то привирает. Либо мы совсем не знаем свою настоящую историю, и скрывают ее не только царские профессора Байер, Шлецер и Миллер, написавшие ее финальную версию, не подвергнутую ревизии потом большевиками, либо «гонит» директор Нарышкин, обманывая ветеранов советской журналистики.

Я как любитель загадок и тайн хочу верить в первую версию. А вдруг в секретных архивах СВР лежат досье на Адама и Еву, Моисея и Соломона, Иисуса и Магомета? Если все так серьезно, и все тайны хранятся не в Ватикане, а в архиве СВР, предлагаю при следующем многодневном голосовании на пеньках поставить перед народом России вопрос о распечатывании этой кубышки с сокровенными знаниями. Лично я бы в первую очередь спросил у директора Нарышкина, что российской разведке известно об Атлантиде, Скифии и Великой Тартарии.

Людей всегда интересовало таинственное, в том числе и касающееся фактов истории. И иногда раскрывшиеся секреты были просто неожиданными и ошеломительными. Например, кто бы мог подумать, что к разведке привлекались в свое время Тютчев или Менделеев, ведь мы их связываем совсем с другими делами. Так что ж там с информацией времен царя Ивана Грозного? Ошибочка вышла или....

И вот еще о таинственном любопытные публикации:

По инф. rosbalt.ru

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