«Сталкер» Тарковского: вспоминает Алиса Фрейндлих

40 лет назад состоялась московская премьера кинопритчи Андрея Тарковского «Сталкер».

Кадр из фильма

Рецензии на новую работу Тарковского по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», последнюю из снятых в СССР и завершающую своеобразную трилогию вместе с «Солярисом» и «Зеркалом», появились лишь после показа картины на XXXIII Каннском кинофестивале, где фильм был удостоен приза экуменического (христианского) жюри. И христианская символика в контексте духовных поисков здесь, как и в других шедеврах режиссёра, играет не последнюю роль: она – в звучащих за кадром библейских текстах, в визуальных образах (например, фрагмент изображения Гентского алтаря Ван Эйка, покоящийся под слоем стоячей воды) и ситуативных метафорах (сцена после преодоления героями водопада перекликается с евангельской, где два апостола при встрече с Сыном человеческим в Эммаусе не узнали его).

Однако сам Андрей Арсеньевич всегда отмечал, что «Сталкер» – о столкновении духовного и материального, иррационального и рационального. Главный герой, олицетворяющий идеализм, в течение всего посещения Зоны ведёт непрерывный мировоззренческий спор со своими спутниками – Профессором, отстаивающим позиции научного материализма, и Писателем, трансформировавшим художественное мировосприятие в цинизм. Итог – глубокое разочарование Сталкера в людях. Даже в конце фильма, когда самый близкий человек, жена, предлагает отчаявшемуся Проводнику к Комнате исполнения желаний себя в качестве надёжного попутчика (уж она-то осмелится переступить заветный порог!), супруг отказывает ей в доверии.

По словам Тарковского, это трагедия того, кто живёт в прагматическом мире, но безуспешно пытается заставить себя и других поверить во что-то возвышенное и невыразимо прекрасное, чаще всего не имеющее аналогов в окружающей действительности. «Он никому не нужен, и это место – Зона – тоже никому не нужно, – говорил режиссёр. – То есть фильм о победе материализма... Мне важно установить то специфически человеческое, нерастворимое, неразложимое, что кристаллизуется в душе каждого и составляет его ценность. Ведь при всём том, что внешне герои, казалось бы, терпят фиаско, на самом деле каждый из них обретает нечто неоценимо более важное: веру, ощущение в себе самого главного. Это главное живёт в каждом человеке».

Роба вечного арестанта

Весной 1998-го, когда в Сыктывкар с гастролями приехала Алиса Фрейндлих, читавшая сыктывкарцам со сцены поэзию Серебряного века, я, создававший тогда на Коми республиканском телевидении авторскую художественно-публицистическую программу «Хрустальный шар», решил устроить эксперимент – взять интервью у «жены Сталкера». Всё-таки Республика Коми в каком-то смысле – Зона зон, а главный герой картины Тарковского, как ни крути, – экс-зэк. Причём его образ, а также общая «сталкеровская» атмосфера на том этапе моего творчества и 26-летнем отрезке жизни были мне очень созвучны... стараниями администрации ГТРК «Коми гор». И руководительница региональной государственной телерадиокомпании, не отличавшаяся дипломатичностью и не терпевшая непокорность, даже публично вполне могла облагодетельствовать адресным спичем: «Вы ведь, наверное, уже поняли, он же блаженный! Над ним вся округа смеялась, а он растяпа был, жалкий такой... А мама говорила: «Он же – Сталкер, он же – смертник, он же – вечный арестант».

Короче, пользуясь случаем, поводов примерить в телеэфире робу вечного арестанта и поразмышлять на тему «Уж лучше горькое счастье, чем серая, унылая жизнь» было хоть отбавляй. Благо мой мудрый единомышленник и талантливый оператор, выпускник операторского факультета ВГИКа Игорь Суров, с которым мы вместе не один год плодотворно трудились над «Хрустальными шарами», – большой знаток мира образов Андрея Арсеньевича и преданный поклонник его творческого наследия! Идею «путешествия в Зону» Игорь Николаевич не только горячо поддержал, но и, со свойственными ему вкусом и мастерством, воплотил в видеоряде, достойном Александра Княжинского, Георгия Рерберга, Леонида Калашникова.

В пригороде Сыктывкара, в лесопарковой зоне на Красной горе и на берегу Сысолы, утром мы отсняли натуру а-ля «Сталкер», которую в программе я озвучил отстранённо-потусторонней музыкой Эдуарда Артемьева. Немного пофантазировали: мой персонаж пробежал босиком по подтаявшему снежному покрову лесной поляны, постоял в задумчивости без верхней одежды на нижней ветке раскидистой сосны, полюбовался цветовой гаммой первых болотистых луж... Там же, в храме пробуждающейся от зимней спячки природы, я собрал букет из веток распустившейся вербы, который потом, ближе к вечеру, в аэропорту подарил Алисе Бруновне, толькотолько спустившейся по трапу самолёта. Пушистые серые шарики почек, благоухающие весной, вызвали у Фрейндлих неподдельную радость – едва ли не затмили реакцию на пышные букеты роз, преподнесённые встречающими официальными лицами.

Мы с актрисой шли по взлётно-посадочной полосе в составе представительной делегации и успели перекинуться лишь парой фраз. Я представился и лаконично объяснил сверхзадачу предстоящей телесъёмки, запланированной в служебном аэропортовском помещении для официальных делегаций. Конечно, на философские темы лучше беседовать не в режиме «с корабля на бал», но правила и регламент устанавливали организаторы гастрольного тура. Поэтому «служенье муз» под гнётом террора ситуации для региональных телевизионщиков, увы, дело привычное. Из-за суматохи и гула взлетающих и приземляющихся авиалайнеров Алиса Бруновна пропустила мимо ушей почти все мои слова. То есть когда включилась телекамера, а мы с актрисой, несколько утомлённой перелётом, уже сидели на мягкой мебели за столиком в уютном депутатском зале, диалог строился с чистого листа и проходил нон-стоп. Конечно, далеко не весь отснятый материал попал в телеверсию, ограниченную эфирными рамками и щедро разбавленную фрагментами кинокартины, однако «для вечности» сказанного, по-моему, было достаточно.

За спичками

– Знакомый рассказал, как однажды гостил в Петербурге у приятельницы: закончились спички, вышел на лестничную клетку, позвонил в дверной звонок соседней двери, а её открыла сама Алиса Фрейндлих! Ничуть не удивилась просьбе, принесла спички, в ответ на благодарность доброжелательно кивнула головой... Ощущение чуда, очевидцем которого стал парень, долго его не покидало!

– Не помню этого случая, но всё зависит от того, в каком состоянии меня застали: выскочила я из ванной или из кухни... Ну что мне, спичек жалко, что ли? Сама иногда хожу к соседям за луковкой, когда нет, а очень нужна. И не то чтобы быт заедал, однако время, которое на него трачу, лучше посвящать творчеству и дорогим мне людям.

– Вспомнилась реплика одной из ваших киногероинь: «И горя было много, и страшно было, и стыдно, но я никогда не жалела и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба...»

– Да, а такая повседневность «дай луковку, возьми спички» – это уже быт.

– Сор, из которого, не ведая стыда, растут роли и иные творческие образы, «как жёлтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда»?

– Не знаю, не видела, но думаю, Анна Андреевна права.

– А Марина Ивановна? Чем не жизненное кредо:

Быть как стебель и быть как сталь

в жизни, где мы так мало можем...

– Шоколадом лечить печаль

И смеяться в лицо прохожим!

– Не уверена, что я нужна вам для разговора (Фрейндлих опустила глаза и, подбирая слова, раздражённо поморщилась). У вас уже всё просчитано и определено... Спросите что-нибудь обо мне и «из меня»!

Кадр из фильма

– «Это Зона. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы её сами сделали своим состоянием. Не скрою, были случаи, когда людям приходилось возвращаться с полдороги несолоно хлебавши. Были и такие, которые гибли у самого порога Комнаты. Но всё, что здесь происходит, зависит не от Зоны, а от нас!»

– Ах вот вы о чём (Алиса Бруновна расслабленно усмехнулась). А вы знаете, что слово «сталкер» происходит от английского «to stalk», означающего «подкрадываться»?

– Да, и произносить его правильнее «стокер», ведь Стругацкие взяли это слово не из словаря – из романа Киплинга об английских школярах конца XIX – начала XX века «Сталки и компания». Прозвище хулиганистого предводителя, проныры и жестокого сорванца, не обделённого мальчишеским благородством, как раз и вдохновило на образ главного героя «Пикника на обочине».

Спасение от быта

– Сценарий фильма Стругацкими многократно переписывался – до тех пор, пока герой не стал блаженным, а вся фантастика не исчезла.

– Остались материализм и быт. В жизни Андрея Арсеньевича за быт отвечала его супруга Лариса Павловна, завершившая свой земной путь в этом году 19 февраля в возрасте 59 лет в Париже.

– Царство ей небесное! Она была опорой Тарковского, который жил как в космическом скафандре, и была его связующим звеном с земной жизнью! О спасении от быта мечтает любой художник. Лариса стала таким спасением, оградив мужа от всего, что не касалось творчества. Взвалила на себя кухню, детей...

– Однако в какой-то момент приготовление борщей её перестало удовлетворять, и Лариса Павловна начала претендовать на исключительное место не только в совместной жизни с Андреем Арсеньевичем, но и в его творчестве, не имея соответствующего профессионального образования: называла себя главным вдохновителем, дающим ему идеи, всё чаще выступала в качестве помощника режиссёра или второго режиссёра, как в «Сталкере». Вынудила супруга сделать с ней пробы на роль жены главного героя – впоследствии вашу роль.

– Знаете, когда в сцене моей истерики из-за нового похода Сталкера в Зону мне на самом деле стало плохо... Чтоб добиться необходимого эмоционального градуса, Тарковский снял со мной очень много дублей без паузы. Дубль – стоп, ещё раз – стоп, ещё, и ещё, и ещё... Я на съёмочной площадке едва не потеряла сознание, и Лариса тут же подбежала ко мне, потребовала остановить съёмку и отвела меня в гримёрную – чуть ли не на руках отнесла. Она не была чёрствой и равнодушной...

– Но в провале собственных проб на роль жены Сталкера обвинила гениального оператора Рерберга, снявшего, например, «Зеркало», и приложила свою руку к отстранению Георгия Ивановича от съёмок.

– Да, говорят, именно Рерберг уговорил Тарковского сделать пробы со мной и Мариной Неёловой. Юная Марина не подошла по возрасту.

– А ваша игра, по воспоминаниям Георгия Ивановича, затмила пробы Ларисы Павловны. И тогда он сказал Андрею Арсеньевичу: «Ну что, кого будем снимать – Актрису или Ларису?» И тот ответил: «Что я, любовник своей жены? Алису, конечно!» И жена режиссёра не простила этого оператору, а тут ещё тёмная история с испорченной плёнкой...

Не всякий миг мистичен

– Рерберг рассказывал, что для «Сталкера» выбрал тот же тип «Кодака», на котором до этого снимал фильм Сергея Соловьёва «Мелодии белой ночи». И «Мосфильм» вроде бы закупил большую партию этой плёнки, правда, неизвестно – где, когда, через кого. А плёнка оказалась экспериментальной и сомнительной, но это выяснилось лишь потом. Более того, для обработки именно такой плёнки необходимы определённая ванна и дополнительные химикаты, которые в мосфильмовской лаборатории отсутствовали. Никто же ничего не знал о тонкостях. И Георгия Ивановича назначили стрелочником, обвинив во всех смертных грехах. Устроили на студии судилище, на которое пришёл оператор Владимир Нахабцев и сказал, что у него на картине «Мой ласковый и нежный зверь» произошла точно такая же история. Показал коробку плёнки с этикеткой, где написано о необходимости дополнительной ванны... Но поезд ушёл: ответственность за отснятый на фильме неудовлетворительный киноматериал несёт оператор-постановщик.

– А ещё Рербергу не нравилось, что у Тарковского нет чёткого представления о фильме: всё передумывается и перестраивается на ходу, нет толкового сценария. Свою лепту внесли Аркадий и Борис Стругацкие, сделавшие оператору замечание относительно творческого качества изображения. И не исключено, ситуация с порчей плёнки стала последней каплей, переполнившей чашу терпения режиссёра. И Лариса Тарковская всего лишь довела эту чашу до кипения.

– Упокой Бог её душу! Образ жены Сталкера, как объяснял мне Андрей Арсеньевич, символизирует доброту и душевное тепло, любовь и взаимную привязанность, о которых мы постоянно забываем на фоне вечного стремления к неизведанному и чудесному. А ведь за такими простыми ценностями, как дружба, преданность, вера в человека и человечность, не нужно ходить за тридевять земель. Они рядом, и именно они есть Истина, Путь и Жизнь вечная. Не случайно в фильме закадровый текст из Евангелия звучит из уст жены Сталкера!

– И самопроизвольное перемещение стакана по столу под пристальным взглядом Мартышки на фоне тютчевского стихотворения «Люблю глаза твои, мой друг!..» – следствие вибрации от проносящихся за окном поездов?

– Конечно. Я по натуре – мистик, но знаю, не всякий миг мистичен. И многое зависит от уровня сознания и восприятия. Чтобы по достоинству оценить экстраординарную многомерность, надо быть готовым к встрече с ней – Встрече с Гениальной простотой и Великим человеколюбием.

Вспомните подлинное чудо, описанное в рассказе «Саночки» ещё одним «сталкером» – Георгием Жжёновым, потерявшим в сталинских лагерях и ссылках 17 лет. В период отбывания Георгием Степановичем срока в Магаданской области оперуполномоченный лейтенант, внешне недружелюбный и жестокий, спас ему жизнь. Военный понял, что предельно истощённый заключённый физически не сможет пройти по морозу десять километров от зоны до посёлка и обратно. И специально захватил с собой санки! Он предвидел необходимость везти на санках Жжёнова, хотя ни малейшей симпатии к нему не испытывал и мог вообще не брать с собой. Посылки с подгнившим и перемешавшимся за три года почтовых блужданий содержимым (салом, колбасой, сахаром, конфетами, чесноком, луком, сухарями, папиросами) были нужны только самому «контрику», которому из Ленинграда их прислала мама...

И какое счастье, что в бесконечной и непрерывной войне Добра и Зла до сих пор случаются моменты, когда в человеческих душах победно поют ангелы и звучит суровая Пятая симфония Бетховена в исполнении сводного симфонического оркестра из лучших музыкантов мира! В моей жизни такие чудеса тоже происходили.

Кадр из фильма

Каждый выбирает для себя

Помню, после эфира этого выпуска «Хрустального шара» многие зрители, включая коллег, сочувствовали моей «творческой неудаче»: это надо же умудриться вывести из себя умиротворённейшую Алису Бруновну! Что за глупые вопросы? Кого в Сыктывкаре интересуют ответы на них?

Зачем Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа», Хариту Игнатьевну из «Жестокого романса», Анну Александровну из «Агонии», Анну Австрийскую из «Трёх мушкетёров» утомлять воспоминаниями о «проходной» роли в некассовом, по советским меркам, фильме, который в Республике Коми видели, возможно, единицы (и не факт, что поняли)?!

В споры не вступал. «Каждый выбирает для себя...» и определяет сам, пришло ли время окунуться в драматическую полифонию Вселенной Андрея Тарковского, чтобы сильнее полюбить гениальную актрису и удивительную женщину Алису Фрейндлих.

Имя Андрея Тарковского, хоть мастера нет уже с нами больше 30 лет, у всех на слуху. В тех или иных программах, своих интервью многие деятели культуры, так или иначе, упоминают работы этого режиссера. И если еще нет представления о его творчестве, наверное, стоит с ним обязательно познакомиться. Заметим, что фильмы режиссера Андрея Тарковского «Андрей Рублёв», «Зеркало» и вышеупомянутый «Сталкер» периодически включаются в списки лучших кинопроизведений всех времён.

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