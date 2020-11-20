Роман Виктюк: всегда непредсказуемый – в каждом вздохе и в каждом слове

Ушел из жизни Роман Виктюк, режиссёр, народный артист России и Украины. Три недели назад он попал в больницу с заражением коронавирусом. Практически сразу его перевели в реанимацию, посколько состояние быстро ухудшалось. И вот печальная новость: Роман Виктюк умер. Инсульт. Ему было 84 года.

— Виктюк был гений театра. А театр был его храм, где он взлетал, парил... и немножко падал. А потом снова взлетал, — вспоминает вместе с нами своего давнего друга и учителя Валентина Талызина, — Роман мог воодушевленно насочинять про наш с ним роман — но романические отношения уже не имеют никакого значения. Мы с ним и правда были парой — две подружки, брат и сестра, две сестры или два брата, как хотите, но именно в такой степени близости. И он был мой учитель. Мой Роман Григорьевич. Он сделал меня актрисой. Я у многих училась, но он был последним, и именно тем, кто сделал меня.

Виктюк обладал своим методом, в основе которого был метод Эфроса, который он продлил и развил. И на сегодняшний день это самый действенный метод для постижения психологического русского театра.

— Валентина Илларионовна, вы, как и другие близкие Виктюку люди, не раз говорили о том, что Роман Григорьевич чуть ли не мистический человек. Но стоило задать ему вопрос, в чем секрет его радостного отношения к миру, как он тут же начинал весело водить тебя за нос.

— Его тайна — это совершенно детское, чистое, доверчивое мировосприятие. Всегда. Даже уже в зрелом и преклонном возрасте, даже в последние дни. И ещё абсолютная нескончаемая любовь к жизни и к талантам. А ещё Виктюк был чистым украинцем. Он любил свою Украину до последнего, но почему-то не уезжал туда, а оставался в России. Я знаю, что он был набожным человеком и, как ребёнок, верил и общался с небом. И обладал совершенно гипнотическим обаянием. Потому что он был смелым человеком во всём. При всей своей скромности, присущей украинцу, при всей своей деликатности что ли, он был, несомненно, очень смелым человеком. Эта смелость помогала ему делать все что угодно.

Роман Виктюк в свое время перевернул театральную жизнь Москвы. Его спектакль «Служанки», где мужчины играют женские роли, до сих пор идет с успехом на сцене.

Заставил плакать Лию Ахеджакову

«Лия, что ты делаешь? Все не так, манюрка, ты не актриса!» – кричит Виктюк на Лию Ахеджакову. Та в слезах убегает со сцены. Это идет репетиция в «Современнике» спектакля «Квартира Коломбины». На репетиции Романа Григорьевича публика собиралась, как на спектакль. Это было особое зрелище! Виктюк был настолько эмоционален в эти моменты, что, казалось, зал взорвется – столько было энергии!

«Позовите ее уже. Ли-и-ия, как девочка ведешь себя, выхо-оди!» – кричит он нараспев. Ахеджакова выходит, утирая слезы, и репетиция продолжается.

Виктюк любил актеров, но в то же время и не особо ценил. Приближал, восторгался, а потом, бывало, охладевал. Так было, например, с Ириной Метлицкой, или с Эриком Курмангалиевым. Публика ломилась на спектакль «М.Батерфляй», поэтому артисты попросили повысить гонорар. Виктюк отказался. В результате Ирина и Эрик ушли из спектакля, а вскоре из жизни.

Мало кто знает, что в юности у Виктюка был брак – фиктивный, с актрисой Валентиной Талызиной. Ради московской прописки.

– Он меня поражал своей внутренней свободой, самоуверенностью и какой-то безоглядной отвагой, граничившей с наглостью, – вспоминает Валентина Илларионовна. – В нашей связке Виктюк, безусловно, был ведущим, а я – ведомой. Он командовал, а я подчинялась беспрекословно. Никто, ни один человек в мире не мог бы тогда предсказать, что Виктюк, этот провинциальный мальчик из Львова, взорвет московскую театральную жизнь. Но уже в то время в нем ощущался мощнейший заряд.

Что скрывать? Конечно, я была в него влюблена, – признается Талызина. – Вся моя природная влюбчивость хлынула навстречу этому мальчику.

Я его обожала, и, видимо, это бросалось в глаза, потому что дирижер и хормейстер Галина Петровна Рождественская сказала мне однажды: «Валя, выходи замуж за Виктюка!» Я просто язык проглотила от изумления, а потом пробормотала: «Ну как же? Он ведь...» «Ой, Валя! – засмеялась Галина Петровна. – Это все пустяки. Главное, он свой!»

Стали известны последние слова Романа Виктюка

Выход на поклоны – спектакль после спектакля. Виктюк репетировал это отдельно: кто как выйдет, какое сальто сделает. И в конце выходил ОН. Ему нравилось нравиться. Когда Роману Григорьевичу признавались в любви, восхищались очередным спектаклем, он сиял, хотя и застенчиво говорил: «Мальчик, ну, не надо!»

Поклон после спектакля "Страсти по Радамесу"

Однажды мы пошли вместе в музыкальный магазин. Роман Григорьевич любил и ценил музыку, особенно скупал диски с классикой.

Кошелька не имел, пачка денег была перевязана резинкой. Его узнавали по темным очкам и цветастым пиджакам а-ля Элтон Джон.

Он умел сделать спектакль даже из визита в магазин. Признавался, что мечтал жить в центре Москвы. Там и поселился, напротив Кремля. Эту квартиру, где когда-то жил сын Сталина Василий, он получил благодаря Михаилу Александровичу Ульянову.

– Когда он ходил к мэру Лужкову и приносил бумаги, восхваляющие меня, чтобы разрешить в нее въехать, получил ответ, что уже есть люди, которые будут в этой квартире жить. Михаил Александрович играл Сталина в моей постановке «Уроки мастера» и практически с этими интонациями спросил: «Но фамилию я могу назвать?» Лужков в ответ: «Говорите!» Ульянов: «Виктюк!» Мэр без паузы: «Ему можно!»

– Всегда непредсказуемый, в каждом вздохе, в каждом слове, поэтому при нем очень часто было весело, – рассказывает нам артист театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин. – Он любил смешить и смеялся над нашей серьезностью. Любую убежденность опрокидывал вверх дном. Виктюк легко опрокинул, что он будет с нами вечно.

Вчера сказал мне, что будет с нами, и ушел, – говорит Бозин. – Он был очень сильным!

Женщин называл «манюрками»

Все, кто сотрудничал с Виктюком знают: дед (как его называли за глаза) может накричать, но был отходчивым, не злопамятным. Прощал ошибки и проступки. Мог накричать, а потом попросить прощения.

Вспоминаю, как отмечали премьеру спектакль «Рогатка». Непьющий Роман Григорьевич поднял бокал вина и сказал: «Манюрки и мальчики, мы сделали это!» Он всех женщин называл манюрками.

В последний раз мы увиделись за кулисами спектакля «Несравненная». Виктюк, который недавно перенес инсульт, выглядел бодрячком. Он не любил показывать, как ему плохо, держался.

– Мальчик, как ты? Что у тебя нового? – интересовался он. А на вопросы о здоровье отвечал: «Все хорошо!» Смотрел на человека и словно изучал. В глазах – Вселенная!

***

Яркие наряды Виктюка заставляли плакать самого Юдашкина

При жизни Роман Виктюк уделял огромное внимание деталям, не позволяя себе небрежно одеваться, а знаменитый перстень от Версаче называл оберегом.

Мне не раз везло на интервью с Романом Григорьевичем, но первую встречу с ним мне никогда не забыть. Это было в 2005 году в ГИТИСе, где Виктюк снимал очередной выпуск своей телепрограммы «Поэтический театр...».

Маэстро в невероятном пиджаке и шарфе (как всегда!) сидел на сцене, но периодически топал ногой и предупреждал, что сейчас будет «страшно орать», если что-то шло не так. И это, кажется, всех вокруг приводило в окончательный кайф .

– Ну вот, посмотри, а! Пришлось тебе ждать. Ладно, пойдём чай пить с конфетами, – велел Виктюк и потащил меня куда-то за сцену, где выяснилось, что «чай с конфетами» – это кофе, белое вино, фрукты и пирожные.

Клянусь, я десять раз проверила диктофон — все записывалось. Два часа! Два драгоценных часа фантастических историй Виктюка о любви, о театре, о счастье, о красоте души и не только («Ты видишь, какая у меня рубашка? Дорогая очень! Шелковая. И шарф вот — видишь, какие цветы тут? Всегда нужно надевать только красивое») — ни грамма скуки, одно вдохновение! Ого, думала я, вот это добыча. Ну, вы уже, наверное, понимаете...

— Пойдём, по Тверской погуляем, покажу тебе, где я живу, — и Виктюк надевает тут тако-о-ое пальто, от которого любой Юдашкин почувствует себя Золушкой.

Выйдя из переулков на Тверскую, мы с маэстро неспешно плывем в «Елисеевский» — Виктюк хочет купить еды себе на ужин. Роман Григорьевич рассказывает мне, что никогда не снимает с пальца перстень, который ему подарил Джанни Версаче: «Мы встретились тогда в Майами, где жил Версаче и где его убили на ступенях его собственного дома».

Но познакомился Виктюк с Версаче раньше, в Москве: «Меня с ним познакомил великий Морис Бежар, и Версаче тогда согласился помочь нам с костюмами к «Саломее».

Когда я уже при следующем интервью уверенно перепутала Версаче и Лагерфельда, Виктюк возмущённо взмахнул руками: «Ай, да ты все путаешь! Это был Версаче. Это важно, я это кольцо не снимаю никогда — оно меня оберегает. Но знаешь, с Лагерфельдом я тоже знаком. Мы с Люсей (Гурченко) были у него в гостях».

Виктюк, Лагерфельд, Гурченко, Версаче... в этом звездном тумане мы дошли до «Елисеевского» — и тут бряк на грешную землю: магазинный охранник устроил Виктюку обыск!

Я в изумлении смотрела, как здоровенный дядька, явно не признав знаменитого режиссера, залез к нему в бумажный пакет из «Шанель». А Роман Григорьевич при этом только улыбался!

— Они тут часто меняются, все приезжие. А в гастрономе меня все работники знают, сразу ведут к прилавку, где самый свежий товар.

Так и есть: продавщица в отделе готовой еды подсказывает Виктюку, какие сегодня салаты самые-самые, а ещё советует «вот это мясо». И мы снова выходим на улицу.

Ещё пара прекрасных историй о его «детях», как Виктюк называет своих актеров, и Роман Григорьевич уже показывает на дом напротив «Ритц-Карлтона»: «Квартиру дали московские власти, а окна смотрят прямо на Думу».

Какой прекрасный вечер.

И только дойдя до дома и достав диктофон, я понимаю весь ужас: вместо голоса Виктюка на записи один только шелест. Два часа! Я так не рыдала, по-моему, с детского сада. Всю ночь записывала то, что запомнила. Когда я наутро позвонила Виктюку — так, мол, и так, он хохотал минут десять:

— Мистика! Со мной так бывает. Наверное, я слишком много тайн тебе вчера рассказал! Ну, не реви! Ты же запомнила самое главное?..

Анна Балуева

Закатилась еще одна ярчайшая звезда нашей культуры. И хоть у Романа Виктюка был уже солидный возраст, еще многое можно было успеть и сказать. Но судьба вносит свои коррективы. К сожалению, не случилось....

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