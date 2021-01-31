Об уроках минувшего века

Размышления после прочтения статьи А. Д. Табачника «Уроки двадцатого века».

Чтобы не повторять ошибок прошлого и более осмысленно выстраивать дальнейший путь жизни, каждому из нас и всем вместе необходимо, как справедливо указал в своей статье А. Д. Табачник, извлечь уроки из минувшего века. В его статье приведён внушительный список тяжких испытаний, выпавших на долю России в ХХ веке. Общим для всех перечисленных событий является насилие. Насилие в различных его проявлениях издавна стало основным инструментом для решения разных проблем, от межличностных до межгосударственных.

После октябрьского переворота 1917 года началось насильственное «созидание» нового социалистического общества. Большевистские вожди поступали как средневековые социальные утописты, пытавшиеся устраивать «города счастья». При этом людей, не желавших жить в «Счастье», изгоняли, а то и истребляли. Возможность подобного сценария «построения социализма» была предсказана в своё время К. Марксом, который такой «социализм» называл казарменным. В России происходило ограбление крестьянства в период военного коммунизма, насильственная коллективизация сельского хозяйства с новым закрепощением крестьян, жестоко преследовалось инакомыслие, велась беспощадная варварская антирелигиозная борьба, в ходе которой разрушались храмы, репрессировались и нередко физически уничтожались священнослужители.

Среди населения культивировалось представление о том, что религия – средство угнетения народа. Этой «дремучей» точки зрения, кстати, придерживается и Табачник. В своей статье он пишет: «церковь в России… поддерживала крепостничество… и палец о палец не ударила для их (то есть для народа) освобождения». Какое абсолютное непонимание роли церкви и религии!

Большевистские вожди, по своему философскому невежеству, не знали, что религия вместе с другими формами общественного сознания (научным, нравственным, эстетическим) является единым ноосферным процессом развития человеческого разума. Нашим тогдашним вождям недостало ума понять, что, пытаясь превратить в атеистов народ, более тысячелетия исповедующий христианство, они лишь ужесточают насилие и вносят раскол в обществе.

Для древней Руси христианство было исключительно созидательным. Русь получила его в конце Х века из Византии в форме православия. Вместе с ним на Руси появились книги (не только богословские, но и светские, что, в свою очередь, способствовало распространению грамотности), стали развиваться иконописное искусство и архитектура. Строго говоря, без православия не было бы России, поскольку в средние века Русь представляла собой самостоятельные княжества, часто враждовавшие друг с другом. И только православие, как общественный институт, объединяло людей, выражало интересы всех русских, выступало как источник нравственной и политической силы народа, направляло его центростремительные чаяния.

Взамен этой духовной и нравственной силы народу была предложена коммунистическая идеология советского образца. Но духовность и идеология не только различны, они антагонистичны. Идеология, не терпящая инакомыслия, усиливает насилие и раскол.

Отрадно отметить, что в современной России реально, а не декларативно восстановлена свобода вероисповедания, ведётся церковное строительство. Однако длительный период воинствующего атеизма не прошёл даром, он нанёс колоссальный моральный ущерб народам. Обществу и государству следует безотлагательно заняться духовно-нравственным воспитанием своих граждан. К сожалению, государство, чтобы не отстать от стран Запада, сосредоточилось на вопросах формальной демократизации и обеспечении прав человека. Я убеждён, что без духовного воспитания сама по себе демократия и личные права гражданина в отрыве от его обязанностей формируют в обществе социальное иждивенчество, вседозволенность и невежество.

Духовно-нравственное воспитание – это не только сфера религии, но и культуры. К сожалению, приходится признать, что культура для широких народных масс опошлилась и выродилась в низкопробную развлекательность. Подобный «культурный продукт», подменяя истинную культуру, лишь усиливает бездуховность. О деградации культуры часто вещают СМИ, в том числе и наша газета. Однако никто, похоже, не внемлет этим сигналам.

Последнее, на чём непременно надо остановиться. В своей статье господин Табачник пишет, что будущее России он видит «только в тесном единении с Европой. Полная экономическая и политическая интеграция с Евросоюзом… позволила бы нам войти равноправным членом в НАТО и Европейское экономическое сообщество». Вот какой урок извлёк упомянутый господин из истории ХХ века! Полагаю, не одного меня возмутил и оскорбил этот совет.

Россия – великая, самодостаточная держава. Она богата природными ресурсами, ещё не оскудела талантом народа. В XIX веке наш выдающийся соотечественник – писатель, дипломат, оригинальный философ и горячий патриот своей родины Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891), анализируя последствия объединения Италии и Германии в единые национальные государства, исследуя процессы буржуазно-либерального движения в Европе, предрёк создание «Все-Европы» – противоестественного слияния всех государств Запада в одну федерацию. В современном Евросоюзе государства живут по среднеевропейскому стандарту. Такое объединение может привести к утрате государственной самостоятельности и национальному разрушению. Не потому ли Англия и вышла из Евросоюза?

К. Леонтьев предостерегал: «невозможно, не губя России, идти дальше по пути западного либерализма, западной эгалитарности (то есть уравнивания), западного рационализма. Читателям, полагаю, известны недостатки нашего здравоохранения и образования. Они проистекают, в том числе, и оттого, что Россия внедрила у себя некоторые западные врачебные и образовательные стандарты. Объединившись с Европой, Россия неизбежно превратится в сырьевой придаток Запада. Такая попытка предпринималась в 1924 году: на совещании представителей Англии, Франции, Германии и США был принят план Дауэса, разработанный представителем США. В соответствии с ним острые финансово-экономические проблемы Европы, возникшие после Первой мировой войны, предполагалось решать за счёт СССР. Не буду вдаваться в детали плана Дауэса, скажу лишь, что он исключал индустриальное развитие СССР и превращал его в аграрный придаток Германии. План этот, разумеется, провалился. И вот чуть менее столетия спустя нечто подобное предлагается гражданином России!

Нет, Россия должна оставаться (и останется!) сильной, независимой, миролюбивой державой, она способна взаимодействовать со всеми странами на равных, в духе взаимного уважения. При этих условиях она останется гарантом стабильности в Европе и во всём мире.

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