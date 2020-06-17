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Почему император Александр I умер в депрессии?

По инф. rosbalt.ru   
17 Июня 2020 г.
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Несмотря на успех как правителя России, Александр I хотел поскорее уйти из этого мира. Историк Даниил Коцюбинский рассказал, почему император полностью потерял вкус к правлению и самодержавию, а финал своей жизни встретил в состоянии депрессии.

Историк Даниил Коцюбинский рассказал, почему император Александр I умер в депрессии

«Финал своей жизни император встретил в состоянии депрессии, которая стартовала в 1820 году. С 1815 по 1820 Александр находился в состоянии подъема. Ему казалось, что у него получается влиять на Европу», — рассказал Коцюбинский.

По словам историка, хоть император и не убивал себя, но он шел к своей смерти. «Он умер под бременем осознания того, что у него ничего не получилось из реализации просвещенских идеалов. Он прекрасно знал о том, что готовится восстание декабристов, но полностью потерял вкус к правлению и самодержавию. Можно сказать, что он фигура не менее трагическая, чем Павел I», — считает Коцюбинский.

Несмотря на то, что Александр I считал, что он как царь мало сделал, его вклад в историю России был очень велик. Так, он существенно расширил западный границы страны. К России были присоединены Восточная и Западная Грузия, Мингрелия, Имеретия, Гурия, Финляндия Бессарабия, большая часть Польши. Также император выиграл значимые для Российской империи войны, в том числе и Отечественную войну 1812 года. Во внутренней же политики самодержец провел важные для будущей отмены крепостного права реформы.

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