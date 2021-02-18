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Наши предки верили в ужасную судьбу некрещеных детей. А верим ли мы?
По инф. cyrillitsa.ru   
18 Февраля 2021 г.
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Для православных людей крещение ребенка является чем-то само собой разумеющимся. Но если задуматься – какой смысл в крещении? Может быть, предоставить человеку самому сделать выбор, когда он достигнет сознательного возраста?

Наши предки верили в ужасную судьбу некрещеных детей

Почему православным необходимо креститься?

Крещение является одним из семи таинств Православной Церкви: во время обряда новокрещеного трижды погружают в воду, призывая имя Пресвятой Троицы, дабы он умер для жизни греховной и возродился для Жизни Вечной. В Священном Писании сказано: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин.3,5). При крещении мы получаем имя того или иного святого, который отныне на всю жизнь становится ангелом-хранителем.

Разумеется, можно и подождать с крещением, но тогда ребенок не сможет участвовать в различных церковных обрядах, нельзя будет подавать записочки за его здравие, причащать, заказывать за него молебны. Оставаясь некрещеным, он лишается Божьей защиты и благодати.

Что происходит с душами некрещеных детей?

Согласно христианскому вероучению, на всех людях изначально лежит первородный грех. Поэтому даже младенцев нельзя считать безгрешными. Без крещения нельзя избавиться от грехов, поэтому после смерти души некрещеных детей отправляются в ад. Это разъясняется и 124-м правилом Карфагенского собора: «Кто отвергает нужду крещения малых и новорожденных от материнской утробы детей, или говорит, что хотя они и крещаются во отпущение грехов, но от прародительскаго адамова греха не заимствуют ничего, что надлежало бы омыть Крещением (из чего следовало бы, что образ крещения во отпущение грехов употребляется над ними не в истинном, но в ложном значении), тот да будет анафема».

Хотя считается, что в аду умершие некрещеными младенцы не будут испытывать вечных мучений, но и райской радости они не испытают, так как хотя на них нет особых грехов, но и нет никаких добродетелей.

Поверья о некрещеных детях

Наши предки верили, что участь некрещеных детей может оказаться не только печальной, но и ужасной. Они полагали, что такие дети не являются «вполне людьми», они наполовину принадлежат потустороннему миру, из которого пришли в мир живых. На Руси некрещеных, впрочем, как и иноверцев, называли «иродами».

Некрещеного ребенка запрещалось целовать, выносить за пределы дома, показывать посторонним. Считалось, что такого ребенка могут украсть духи - домовой, банник, леший, подменив его на своего ребенка, как правило, безобразного и беспокойного.

Если ребенок умирал некрещеным, он, как и мертворожденный, попадал в разряд «заложных покойников». Таких детей хоронили отдельно, на окраине или за оградой кладбища, а то и просто закапывали под полом, под порогом дома, в саду или на перекрестках дорог. По поверью, души некрещеных младенцев не находили успокоения и летали близ своих могил или носились в воздухе в виде вихрей или птиц, особенно перед непогодой, крича и требуя их окрестить.

По достижении семилетнего возраста душа такого ребенка переходила в собственность дьявола и становилась нечистой силой. Общеславянские поверья гласят, что некрещеные дети после кончины превращаются в различных мифологических существ: вампиров, русалок, кикимор. На Руси бытовало поверье, что некрещеный ребенок становится игошей – домашним демоном в образе безрукого и безногого урода, который проказничает по ночам.

Духи, в которых превращались некрещеные дети, считались опасными для живых. Так иногда они являлись к своим матерям, вследствие чего те заболевали и умирали. На Руси верили, что на Святки души некрещеных ребятишек выходят из ада, проникают в дома, хозяева которых не крестят двери, и забирают с собой все что хотят.

Так что оставление ребенка некрещеным было чревато огромными проблемами. Если все же это случалось, то необходимо было устроить обряд поминовения: это делалось в Семик — в четверг на седьмой неделе после Пасхи или на Троицкой неделе. Мать, у которой ребенок умирал до крещения, должна была купить 12 крестиков и раздать их чужим детям – тогда 12 детских душ будут спасены по молитвам апостолов. Накануне Троицы красили яйца в красный и желтый цвета и раздавали соседским детям, а также угощали их различной едой – на помин некрещеных душ. Еще приносили на перекрестки дорог сотовый мед. По поверью, ночью души некрещеных детей должны были прийти туда за медом, и потом на песке можно было увидеть их следы. Разумеется, все это суеверия, которые не имеют отношения к православной религии.

В наше время родители любого вероисповедания могут окрестить свое чадо в церкви. Важное условие здесь – глубокое осознание ими смысла христианской веры и не восприятие таинства крещения лишь как обряда, способного улучшить здоровье ребенка и всё. Так у христиан когда-то было.

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По инф. cyrillitsa.ru

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  • Наши предки верили в ужасную судьбу некрещеных детей. А верим ли мы?
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