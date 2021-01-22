Горький лед Eвгения Гришина

Он был самым сильным на поле и самым незащищенным вне его.

Гришин Евгений Владимирович. Родился 14 июля 1971 года в Черемхово. Первый тренер – Александр Денисов. Нападающий. Мастер спорта. 13 сезонов выступал в чемпионате страны за иркутские команды «Локомотив», «Сибскана» и «Сибскана-Энергия». Провел 305 матчей, забил 311 голов. Лучший бомбардир в истории иркутского хоккея с мячом. В сезоне 1998 года признан лучшим нападающим российского чемпионата. Четырежды входил в список 22 лучших игроков страны. Серебряный призер 1998 года и дважды бронзовый (1995 и 1999). Скончался 23 января 2004 года.

Звезды спорта – горячо обожаемые и обласканные миллионами поклонников. Их готовы носить на руках, пока они в …фаворе. Со временем, когда вчерашние кумиры сходят со сцены или уходят в небытие, интерес к их судьбам теряет актуальность – их уже труднее почитать и помнить. Жестокая и несправедливая реальность.

Мы решили восполнить эту потерю памяти и под нашей рубрикой «Чтобы помнили» рассказывать ещё и об известных представителях иркутского спорта, трагически и безвременно ушедших. Их опыт – не только славные победные вехи, но и порой суровые драматические испытания звездной славой…

Заполнять этот цикл материалов будет по большей части известный спортивный журналист, заслуженный работник культуры РФ Павел Кушкин. Но автором может стать и каждый наш читатель, у кого есть что и про кого рассказать.

Сегодня – рассказ о легендарном мастере русского хоккея, непревзойденном бомбардире «Сибсканы» Евгении Гришине, трагическая судьба которого до сих пор вызывает боль и состраданье.

В тот день, 29 января 2004 года, тысячи людей собрались на иркутском стадионе «Труд», чтобы отдать дань памяти своему кумиру. Очередь вытянулась на несколько сот метров и полдня не убывала. Когда гроб вынесли на запорошенный лед стадиона, раздались аплодисменты. По-другому не могло и быть: провожали звезду, игра которой свыше десятилетия приносила радость и сопровождалась многотысячными аплодисментами.

Черемховский вундеркинд

Женя рос без родителей, они развелись сразу после его рождения. Отец вскоре трагически погиб, а мама ушла спустя 11 лет, оставив мальчика на воспитание бабушки Ольги Васильевны Ермаковой.

Жили они рядышком со стадионом «Шахтер», привлекавшим ребят массовым катанием и задорной музыкой. Женя ходил сюда, как к себе домой – перемахнул через забор и рассекай лед до упора. Директорствовал на горняцком стадионе демобилизованный моряк, отличный футболист и хоккеист Александр Вениаминович Денисов, тренировавший своих воспитанников на общественных началах. В 1981 году он набрал в секцию 10-12-летних подростков, у которых первую скрипку играл неудержимый светловолосый паренек, сын друга – Женя Гришин. Они и жили по соседству, на одной площадке. Александр был даже свидетелем на свадьбе у Жениных родителей, поэтому взять под личную опеку сироту считал своим долгом. Тренерский и организаторский дар попали на благодатную почву: Женька был словно рожден для удалого русского хоккея, хотя серьезные виды подавал и в футболе. Его даже в команду мастеров приглашали, но широкая натура требовала выхода на ледовое пространство. На первых же областных финальных соревнованиях на призы клуба «Плетеный мяч» 11-летнего Гришина признали лучшим нападающим, наградив ценным призом – электрочайником, которому особо была рада бабушка.

– Спасибо, внучек, я так хотела для тебя его купить, чтобы утром быстро готовить чай.

Спустя год подопечные Денисова стали чемпионами на таком же турнире, а лидер черемховской команды – лучший бомбардир клуба «Плетеный мяч». Женя Гришин был на седьмом небе от счастья за специальный приз – долгожданный хоккейный шлем. Причем Женя решающий гол за минуту до финальной сирены забил Алексею Баженову, с которым они потом прошли славный путь в «Сибскане». А тренировал соперников Борис Баринов, с чьим именем связаны замечательные страницы мастера атаки. Это Баринову, наставнику юниорской команды «Локомотив», Александр Вениаминович с легким сердцем передал своего лучшего ученика. Переехав в Иркутск, Женя не забывал ни первого тренера, ни любимой бабушки, которой регулярно звонил: «Не беспокойся, бабуля, у меня все нормально». А когда выпадало свободное время, наведывался с полными сумками продуктов и подарков.

Двадцатый номер

В 17 лет Женя – игрок мастеров «Локомотива». Народная команда терпела крах, цеплялась за место в высшей лиге зубами, и юного форварда выпускали на поле не часто. И майка ему досталась по остаточному принципу под номером 20. Кто ж мог подумать, что народ будет стонать от счастья при появлении на поле игрока под этим номером. Уже в следующем сезоне Женя в 34 матчах забьет 17 мячей, поможет своей команде завоевать звание чемпионов РСФСР и вернуть место под солнцем в высшем спортивном обществе.

Своеобразным отсчетом триумфа Гришина явился день 25 ноября 1990 года, когда «Локо» принимал легендарное московское «Динамо». Молодой журналист Игорь Верхозин в отчете о матче написал: «На 60-й минуте Гришин буквально на одном коньке объехал всю защиту «Динамо» (между прочим, основу сборной СССР) и хладнокровно переиграл лучшего вратаря страны Сергея Лазарева. Счет к этому времени стал попросту неприличным – 7:2 в пользу хозяев. Ведь до этого железнодорожники 24 года не побеждали бело-голубых». По моей просьбе Верхозин взял для «Восточно-Сибирской правды» интервью у юного Гришина и под рубрикой «Новые имена» огорошил читателей броским названием: «Хочу играть, как Ломанов!». (Величайший мастер русского мирового бенди всех времен. – Примечание редакции.)

Для иркутского хоккея Гришин стал своим Ломановым. За сборную не играл, на мировые форумы не ездил, а народ шел на Гришина, заполнял трибуны под завязку, и тот отвечал взаимной любовью. «Серебряный» взлет «Сибсканы» в 1998 году – высочайшая вершина в истории иркутского хоккея, на которую поднялись Женя и его партнеры. 30 тысяч болельщиков на утреннем матче с архангельским «Водником» и массовые гуляния по городу. На бомбардира Гришина, установившего в том сезоне рекорд результативности (38 голов) свалилась вселенная популярность: по итогам чемпионата он – лучший нападающий России.

Валерий Савин, нападающий, мастер спорта международного класса:

«Женя – форвард от Бога. С ним играть – одно удовольствие. Жадный до гола, он тем не менее всегда отдаст мяч партнеру, если тот в более выгодной ситуации. С ним не скучали не только мы, партнеры, а и соперники. В Екатеринбурге проигрываем после первого тайма 1:4, и перед началом второго Женька говорит капитану хозяев Леше Жеребкову: «Давайте в ничейку сгоняем». Тот обиделся: «Вы нас совсем не уважаете, посмотри на табло». Женя: «Дело ваше, тогда мы вас просто обыграем». И ведь обыграли, Женя три мяча забил».

Владимир Баздырев, защитник, экс-капитан кемеровского «Кузбасса»:

«Не любил и не умел играть против Гришина. Он выскакивал из-за спины, как чертенок из табакерки. Это уникум в своем роде».

Алексей Баженов, вратарь:

«У Жоры свой стиль игры. Такими, как он, не становятся, а рождаются. Он умело настраивал команду и заряжал своей верой. Даже в безнадежных матчах. Проигрываем в Архангельске 0:8 первый тайм, он в перерыве говорит: «Ничего, догоним!»

Нет повести печальнее…

Серьезные срывы начались в следующем, бронзовом, сезоне. Если быть точным, то они и раньше случались, но теперь проблемы с режимом участились. Не выдержал тяжелой ноши славы? Сам Женя так среагировал на вопрос, не заболел ли он звездной манией:

– Я простой человек, «звездняком» не страдаю. Стали появляться псевдодрузья, которые не способствовали совершенству мастерства. Куда бы ни заглянул, везде говорят: «Давай, посидим…» У меня, к сожалению, характер безотказный, вот и не могу отказать. Отсюда все мои беды.

Но я еще докажу, чего стою. Сейчас одно желание: чтобы болельщики поскорее забыли игру непутевого Гришина двух последних сезонов».

Он доказывал и снова срывался. Болезнь прогрессировала.

Владимир Матиенко, экс-президент «Сибсканы»:

«Его беду мы все знали. Когда он был полон сил и здоровья, быстро восстанавливался и, как огурчик, выходил на поле, видимо, считая, что так будет всегда. А вышло все печально и грустно. Ему искреннее желали добра, долго и упорно стремились вылечить, но рецепта, как спасти, не нашли. Спасти Женю в такой ситуации, на мой взгляд, могла лишь настоящая русская баба, любящая женщина, которая ждала бы его после игры и тренировок. Не каждой такое дано. Жене не повезло встретить верную подругу».

Последняя попытка вернуться в большой хоккей – сезон-2003. Забивал, но бомбардирский пыл шел на спад. Стало ясно: не до хорошего – вернуться бы к нормальной жизни. Не получилось. В два часа дня Женю доставили в клинику. В шесть вечера он скончался.

Сергей Лихачев, экс-главный тренер «Сибсканы»:

«Сибскана» с Гришиным и без него – две разные команды. Для Иркутска он фигура харизматическая. Удивительно рационален на поле и беззащитен за его кромкой. Здоровья – вагон и в то же время – больной человек, легко поддававшийся влиянию толпы. Пристрастие к рюмке, неумение остановиться – черта наследственная. Трижды с врачами мы спасали его, и всякий раз он срывался. Даже в «серебряный» сезон не дружил с режимом. Накануне матча в Кемерово они с Юрой Никитиным, видимо, славно «посидели», поскольку на тренировку пришли никакие, даже ботинки не могли зашнуровать. Я решил их отстранить от игры, но Женька попросил: «Евгеньич, дай возможность сыграть, отработаю на совесть». Посоветовался с командой, ребята решили: пусть свои грехи на поле замаливают. Гришин слово сдержал, забил три гола, и мы выиграли 3:2. Боец, что тут скажешь. Я никогда не ставил его на божничку: если проштрафился, бил по карману, но если выручал – премировал. Как игрок, Женя сам себя сделал, как человек – сам себя убил».

…Однажды он сказал, что хочет играть до 40 лет. А ушел в 33… Безумно жаль. Когда Женю провожали в последний путь, я предложил своим коллегам Коле Евтюхову и Юре Елсукову (по печальному стечению они тоже ушли преждевременно) написать по горячим следам сборник о Гришине. За несколько дней текст оперативно был готов с дополнениями других журналистов (Яна Карелина, Вадима Четверикова, Игоря Верхозина, Володи Медведева). Получилась 105-страничная и искренняя книжечка «Горький лед». Солидный пятитысячный тираж разошелся мгновенно.

Подтолкнули к написанию не только многотысячные болельщики, пришедшие проститься, а желание оградить от беды других ребят. Как ни горько, «оранжевая группа риска» велика – это десятки мастеров, с именами которых связана блистательная история иркутского хоккея с мячом: Юрий Низов (20 голов в премьерном сезоне «Локо» в высшей лиге, бомбардир погиб, попав под колеса поезда), Александр Комаровский и Антон Толжунас (лучшие форвард и защитник из знаменитой когорты «Локомотива» 60–70-х), Юрий Школьный (вратарь всех времен, трехкратный чемпион мира), Борис Хандаев (полузащитник сгинул в неизвестность, выйдя на улицу). Скорбный список пополнили вратари Геннадий Кривощеков и Валерий Мемма, полузащитник Юрий Никитин…

Не дай бог повторить их опыт…

Коньков на льду хрустальный росчерк,

Взрыв скоростной атаки шквал.

И рев трибун венчал твой почерк,

Когда свой гол ты забивал.

На льду коньков хоккейный росчерк

Гремит трибун девятый вал.

В победах есть твой славный почерк,

Он золотым навеки стал!

Владимир Черкашин, художник

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