«Ворошиловский стрелок» – было такое почетное звание

88 лет назад, 29 декабря 1932 года, в СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней.

Председатель Реввоенсовета СССР, народный комиссар по военным и морским делам Климент Ворошилов прослыл отличным стрелком из всех видов стрелкового оружия. Чтобы повысить стрелковое мастерство, Центральный комитет Осоавиахима установил почётное звание «Ворошиловский стрелок» двух степеней, которое присваивали с вручением нагрудного значка. В приказе Реввоенсовета были обозначены нормативы сдачи стрельб для получения этого знака. В июне 1934 года было принято Положение о награждении значком «Ворошиловский стрелок» самых лучших военнослужащих Красной армии и флота.

Существовал и значок «Юный ворошиловский стрелок», который выдавали подросткам с 12 до 15 лет.

Оборонно-массовая работа пропагандировалась разными способами и всячески поощрялась. Подготовка ворошиловских стрелков стала неотъемлемой частью подготовки и вскоре появилось движение трудящихся и молодёжи за овладение стрелковыми навыками.

Так как среди прочих советских общественно-политических оборонных организаций по нормативам стрельбы и объему работ Осоавиахим лидировал, то обладателями значков «Ворошиловский стрелок» были преимущественно его члены. Чтобы получить этот знак, необходимо было сдать нормативы по стрельбе на «отлично». Значок первой степени получали также и красноармейцы, продемонстрировавшие высокое мастерство стрелка.

Ко второй степени данного знака предъявлялись более высокие требования. К каждому знаку выдавалось удостоверение. Сдача нормативов на получение «Ворошиловского стрелка» второй степени выполнялась только с использованием винтовок.

Изготовлялся знак в различных организациях, в том числе и на Ленинградском монетном дворе (ЛМД). Всего было выпущено почти 700 тысяч экземпляров «Ворошиловского стрелка», а общее количество награждений по разным сведениям достигло 6-9 миллионов.

В Рабоче-Крестьянской Красной Армии награждения знаком «Ворошиловский стрелок» проводились с 1934 года до мая 1939 года, когда появилась награда «За отличную стрельбу РККА», а в оборонных организациях звание присваивали вплоть до начала Великой Отечественной войны.

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По инф. Парламентской газеты

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