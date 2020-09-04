«Вы просто нажимаете кнопку»: как появился фотоаппарат «Кодак»

4 сентября 1888 года изобретатель Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый знак «Кодак».

Джордж Истман, служивший в 1878 году младшим клерком Сберегательного банка Рочестера, «заболел» фотографией, когда перед очередным отпуском приятель посоветовал ему взять с собой фотоаппарат. Истман купил одну из самых современных на тот момент фотокамер и все необходимые принадлежности, но от появившейся в доме горы оборудования быстро пришел в уныние. Фотоаппарат был размером с современную микроволновку, удержать его мог только тяжелый деревянный штатив, еще полагалась палатка для нанесения фотоэмульсии на пластины, их проявки и сушки, масса разнообразных колбочек с химикатами, а замыкал список кувшин для воды. «Только лошадь способна довезти до места всю эту технику!» — воскликнул Истман в сердцах и остался дома. Отпуск он провел в раздумьях о том, как бы упростить процесс фотографирования и сделать его общедоступным.

Так в начале 1880-х Истман изобрел метод изготовления сухих негативных пластин и создал компанию под названием «Сухие пластины Истмана». Стремление Истмана сделать фотографию массовым увлечением послужило главным стимулом к разработке методов, позволяющих максимально упростить процесс фотографирования.

Начать было решено со светочувствительного материала. В английских фотожурналах Истман вычитал, что фотографы сами готовят фотоэмульсию из желатина. После долгих экспериментов ему наконец удалось разработать рецепт новой, более удобной сухой фотоэмульсии, которую можно было наносить на пластины заранее. Поняв перспективность изобретения, он открыл производство готовых сухих фотопластин, которые стали пользоваться популярностью. Но этого Истману показалось мало, он хотел найти более легкую и гибкую основу для эмульсии, нежели стекло. Он пробовал наносить светочувствительный материал на бумагу, скручивал ее и помещал в круглую кассету, которую можно было вставлять в любой фотоаппарат так же, как и кассету для стеклянных фотопластин.

Но когда наконец первая гибкая фотопленка поступила в продажу, она не стала пользоваться бешеной популярностью. Истман понял: чтобы сделать фотографию действительно массовой, потребителю нужно предложить еще и простую в использовании камеру.

Такой аппарат он сконструировал и запатентовал в 1886 году. Это была камера-ящик с роликовой кассетой, рассчитанной на 48 негативов формата 4 x 5 дюймов, с фокусирующей оптикой и громким и не очень хорошо работающим «затвором аллигатора». В довершении всего затвор оказался еще и самой дорогой деталью камеры, поэтому Истман, как только представилась возможность, заменил его на более простой и дешевый вариант.

В 1888 году он выпустил простую камеру — затвор лишь с одной выдержкой, объектив с постоянной диафрагмой давал резкое изображение от 2,5 метров и до бесконечности. Аппарат заряжался рулоном светочувствительной бумаги на 100 снимков.

Но самое главное, с устройством мог работать каждый, кто, как было написано в инструкции, способен: 1) Направить камеру, 2) Нажать на кнопку, 3) Повернуть ключ, 4) Дернуть шнур. Фотоаппарат с заряженным роликом пленки, рассчитанным на 100 кадров, стоил 25 долларов — гораздо дешевле, чем все производившееся в то время камеры. Отсняв пленку, покупатель почтой высылал аппарат вместе с роликом фирме Eastman Company в Рочестер, штат Нью-Йорк, где пленку вынимали, проявляли, печатали, а аппарат заново заряжали, за что клиент платил 10 долларов.

Новую недорогую камеру могли себе позволить очень многие, а благодаря простоте обращения с ней и возможности получить по почте готовые фотографии практически каждый покупатель превращался в страстного фотолюбителя. Спрос на пленку и камеры Kodak взлетел, и следующие 10 лет компания отчаянно пыталась за ним поспеть.

Рекламный слоган компании, который придумал сам Истман, гласил: «Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное».

Далее Истман продолжил разработки по упрощению и удешевлению фотографических процессов. Результатом этой работы стало появление прозрачной негативной пленки и первой камеры, которую можно было заряжать при дневном свете. Истман нашел удачное соотношение цены и качества, сконцентрировав свои финансовые и человеческие ресурсы на международном массовом рынке и масштабном производстве. Но настоящее потрясение рынок испытал в 1900 году, когда в продажу поступили первые образцы феноменально дешевого и простого фотоаппарата Kodak Brownie.

Аппарат стоил всего $1, а пленка к нему — 15 центов. Это была коробочка из прессованного картона, оклеенная кожзаменителем, на пленке — шесть кадров 57 x 57 мм, простейшая менисковая линза, одна диафрагма, одна выдержка и ручка перемотки. От фотографа требовалось лишь нажать на кнопку и не забыть перемотать кадр. Когда пленка заканчивалась, камера отсылалась уже не на завод, а в ближайший приемный пункт Eastman Kodak, которых с каждым годом открывалось все больше, — это было начало современной системы фотопечати Kodak Express.

С появлением Kodak Brownie фотография стала доступна не просто многим, а почти всем. Brownie выпускались в невероятных количествах и десятками разновидностей почти 75 лет. Известный технический сайт Wired.com, составляя список «10 гаджетов, изменивших мир», включил в него и камеру Kodak Brownie 127 — первый фотоаппарат-«мыльницу», увидевший свет в 1957 году. В черной пластиковой камере с маленьким объективчиком, белой спусковой кнопкой и колесиком перемотки пленки без труда узнается прародитель всех разнообразных «мыльниц», появившихся в России лишь в 1990-е.

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По материалам prophotos.ru и pnp.ru

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