В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок

В Великом Новгороде во время раскопок на Торговой стороне был обнаружен дубовый бочонок XV века.

Как рассказали в Новгородском государственном музее-заповеднике, высота бочонка составляет 60 сантиметров, ширина — полметра. Специалисты Института археологии РАН, которые и обнаружили артефакт, полагают, что бочонок был сделал немецкими мастерами.

В таких емкостях в Средние века перевозили жидкости и бакалею.

То, что нашли бочонок на Торговой стороне — тоже знаково. Дело в том, что полтысячелетия назад здесь располагался Немецкий двор, негласное представительство Ганзейского союза в России.

Планируется, что после реставрации бочонок пополнит коллекции Новгородского государственного музея-заповедника.

Археологи не раз говорили, что этот сезон на раскопках уж очень удачный. С начала марта исследователи обнаружили в историческом центре Великого Новгорода около 1,4 тысячи артефактов! Среди них печать великого князя Симеона Гордого, берестяные грамоты с сенсационными текстами и даже фрагменты Государева двора Ивана IV Грозного!

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