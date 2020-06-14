В Новгороде нашли печать великого князя Симеона Гордого. Открытие сделали археологи на раскопках возле академического театра драмы.

Как сообщили в Институте археологии РАН (Москва), сотрудники которого управляют исследованиями, свинцовая печать найдена в слоях XIV века. Такими печатями скрепляли в древности важные документы. Сейчас артефакт специалисты по сфрагистике.

Ранее на том же раскопе ученые обнаружили редкую печать новгородского посадника Федора Даниловича, жившего в XV веке.

По летописным сведениям, старший сын великого князя Ивана Калиты Симеон Иоаннович по прозвищу Гордый жил с 1317 по 1353 год. С 1340 по 1353 год он был князем Московским и великим князем Владимирским, с 1346 по 1353 год – князем Новгородским. Таким образом, его печать может относиться к этому промежутку времени.

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По инф. portal-kultura.ru

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