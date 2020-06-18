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Пять сенсационных берестяных грамот нашли в Великом Новгороде
По инф. portal-kultura.ru   
18 Июня 2020 г.
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На раскопках в центре Великого Новгорода нашли сенсационные берестяные грамоты.

На раскопках в центре Великого Новгорода нашли сенсационные берестяные грамоты

С начала марта исследователи обнаружили в историческом центре Великого Новгорода около 1,4 тысячи артефактов, сообщили ученые. В числе того, что было найдено на раскопе у Академического театра драмы, редкие печати великого князя Симеона Гордого XIV века, а также новгородского посадника Федора Даниловича XV века.

На новгородской усадьбе времен Золотой Орды были найдены пять берестяных грамот, которые ученые предварительно датировали XIV–XV веками. Сейчас изучением грамот занимаются члены-корреспонденты РАН Алексей Гиппиус и Петр Гайдуков.

«Тексты этих грамот – очень интересные, можно сказать сенсационные», – подчеркнули в экспедиции. По словам ученых, содержание древних манускриптов будет обнародовано уже в июне.

Сейчас ученые работают на глубине около 3,8 метра на так называемом предматерике. Ожидается, что материк, расположенный на глубине 4–4,2 м, будет достигнут в течение двух-трех ближайших дней.

По мнению ученых, раскопки завершатся в культурном слое рубежа XIII–XIV веков. По их мнению, данную территорию новгородцы заселили еще в XII веке, однако культурный слой того времени был позднее срезан и высыпан в основание вала Окольного города в XIV веке.

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По инф. portal-kultura.ru

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