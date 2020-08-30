ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Умерла самая полная жительница России — она весила 350 кг!
-350-
Россиянка Любовь Нурдинова, одна из самых тяжелых людей в мире, скончалась в 57-летнем возрасте.
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
За Фургала — десяток регионов с лишним!
2020-08-03-11-46-21
В Хабаровске 3 августа местные жители провели новую акцию в знак протеста против уголовного преследования избранного губернатора Сергея Фургала. А в выходные акции протеста поддержали в регионах...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Великом Новгороде нашли фрагменты Государева двора Ивана Грозного
По инф. polit.ru   
30 Августа 2020 г.
Изменить размер шрифта

Археологи обнаружили фрагменты Государева двора Ивана IV Грозного в Великом Новгороде. Находку сделали в историческом центре города.

В Великом Новгороде нашли фрагменты Государева двора Ивана Грозного

«Фрагменты построек были обнаружены на раскопе на улице Михайлова рядом с Ярославовым дворищем», —  отметили участники Новгородской экспедиции Института археологии РАН.

Исторические постройки обнаружили именно в том месте, в котором, согласно летописям, началось строительство деревянной крепости по указанию царя после разгрома Великого Новгорода в 1572 году. В конце 70-х годов XVI века двор сгорел, и в виде крепости больше не восстанавливался.

События, после которых была построена крепость, вошли в историю как Новгородский погром. Поход опричного войска на Новгород в 1569—1570 годах возглавлял сам Иван Грозный. Он сопровождался массовыми убийствами и пытками, жертвами которых стали от 1 до 5 тыс. человек, включая женщин и детей. Причиной массовой расправы над новгородцами стали подозрения местной знати в заговоре.

Читайте также:

Polit.ru

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 