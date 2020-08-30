В Великом Новгороде нашли фрагменты Государева двора Ивана Грозного

Археологи обнаружили фрагменты Государева двора Ивана IV Грозного в Великом Новгороде. Находку сделали в историческом центре города.

«Фрагменты построек были обнаружены на раскопе на улице Михайлова рядом с Ярославовым дворищем», — отметили участники Новгородской экспедиции Института археологии РАН.

Исторические постройки обнаружили именно в том месте, в котором, согласно летописям, началось строительство деревянной крепости по указанию царя после разгрома Великого Новгорода в 1572 году. В конце 70-х годов XVI века двор сгорел, и в виде крепости больше не восстанавливался.

События, после которых была построена крепость, вошли в историю как Новгородский погром. Поход опричного войска на Новгород в 1569—1570 годах возглавлял сам Иван Грозный. Он сопровождался массовыми убийствами и пытками, жертвами которых стали от 1 до 5 тыс. человек, включая женщин и детей. Причиной массовой расправы над новгородцами стали подозрения местной знати в заговоре.

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