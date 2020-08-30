В Великом Новгороде нашли фрагменты Государева двора Ивана Грозного

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Археологи обнаружили фрагменты Государева двора Ивана IV Грозного в Великом Новгороде. Находку сделали в историческом центре города.
«Фрагменты построек были обнаружены на раскопе на улице Михайлова рядом с Ярославовым дворищем», — отметили участники Новгородской экспедиции Института археологии РАН.
Исторические постройки обнаружили именно в том месте, в котором, согласно летописям, началось строительство деревянной крепости по указанию царя после разгрома Великого Новгорода в 1572 году. В конце 70-х годов XVI века двор сгорел, и в виде крепости больше не восстанавливался.
События, после которых была построена крепость, вошли в историю как Новгородский погром. Поход опричного войска на Новгород в 1569—1570 годах возглавлял сам Иван Грозный. Он сопровождался массовыми убийствами и пытками, жертвами которых стали от 1 до 5 тыс. человек, включая женщин и детей. Причиной массовой расправы над новгородцами стали подозрения местной знати в заговоре.
Территория республики Тыва расположена на высокогорном плато между отрогами Саянских гор. Сюда ведут только две автомобильные дороги из России и одна из Монголии. Такая труднодоступность позволила тувинцам сохранить не только первозданную природу, но и свою национальную самобытность.
В одном из приютов Екатеринбурга детей заставляют мыть полы с хлорными таблетками без перчаток. (Нет, никуда не годится такая дисциплина в детском приюте. Дети - это в первую очередь дети, и такой издевки над собой они точно не заслуживают. - прим. МГ.)
Гость из будущего и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин жонглирует названиями кораблей и ракет-носителей в интервью РИА «Новости»: «Нам, если и делать замену «Союзу МС» для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация «Орла» будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации – что-то по типу «Бурана» с возможностью посадки на взлётно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация «Энергия» и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники. «Союз МС», конечно, ещё послужит. Он постоянно модернизируется. Но бесконечная модернизация губительна для развития космической техники. Электрическая лампочка появилась не в результате модернизации свечей».
Свой день рождения Татьяна Клюева отпраздновала 25 августа. К 69 годам она успела стать одной из самых известных актрис Советского Союза, поработать продавцом обуви и даже попытать счастье в бизнесе. Давайте вместе вспомним о судьбе «Варвары-красы».
У Елизаветы Боуз-Лайон было несколько прозвищ, но чаще всего её называли «улыбчивой герцогиней». Урождённая аристократка из Шотландии сумела пережить две мировые войны и всю свою долгую жизнь оставаться главным источником добра в королевской семье.
В австралийском штате Новый Южный Уэльс выпустили на волю двадцать выращенных в неволе птиц, принадлежащих к исчезающему виду — бородавчатому медососу. Следя за их перемещениями, ученые смогли обнаружить дикую популяцию бородавчатых медососов там, где их не встречали двадцать лет.
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