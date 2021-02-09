Археологи Пскова рассказали, кто погребён в склепе возле Гремячей горы

Псковские археологи установили личности погребенных в древних склепах. Это оказалась семья монастырского подьячего.

Об этом специалисты рассказали в Instagram Археологического центра Псковской области.

В ходе архитектурно-археологических исследований церкви Косьмы и Дамиана на Гремячей горе ученые нашли два каменных склепа, которые находились в южном приделе храма и перед притвором. В каждом из них было несколько погребений, в которых нашли старинные каменные нательные кресты, золотое шитье и даже обувь.

Сравнив находки с данными архивов, ученые установили, что в первом погребении с восемью скелетами был захоронен монастырский подьячий Семен Гаврилов, сын его Гремяцкий и сноха Анна Фадеева. Установить личности захороненных удалось благодаря надписям на надгробной плите.

Как известно из местных архивов, в XVIII веке Семен был площадным подьячим, занимавшимся составлением юридических документов, торговал табаком. Однажды он задолжал крупную сумму иностранным поставщикам и попал за это в тюрьму.

Впоследствии ему удалось погасить долги и приумножить свое богатство, однако за время, проведенное в заточении, он заболел, поэтому решил сменить профессию и стал вкладчиком Косьмодемьянского монастыря на Гремячей горе. В монастыре он взял на себя весь документооборот, за что получил особую благодарность и прозвище Семен Гремяцкий.

Ученые собираются провести ДНК-анализ остальных останков, чтобы проследить генеалогическое древо рода Гремяцких и выяснить, кто еще из них был захоронен в склепе.

По инф. portal-kultura.ru

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