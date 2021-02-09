Археологи Пскова рассказали, кто погребён в склепе возле Гремячей горы

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Псковские археологи установили личности погребенных в древних склепах. Это оказалась семья монастырского подьячего.
Об этом специалисты рассказали в Instagram Археологического центра Псковской области.
В ходе архитектурно-археологических исследований церкви Косьмы и Дамиана на Гремячей горе ученые нашли два каменных склепа, которые находились в южном приделе храма и перед притвором. В каждом из них было несколько погребений, в которых нашли старинные каменные нательные кресты, золотое шитье и даже обувь.
Сравнив находки с данными архивов, ученые установили, что в первом погребении с восемью скелетами был захоронен монастырский подьячий Семен Гаврилов, сын его Гремяцкий и сноха Анна Фадеева. Установить личности захороненных удалось благодаря надписям на надгробной плите.
Как известно из местных архивов, в XVIII веке Семен был площадным подьячим, занимавшимся составлением юридических документов, торговал табаком. Однажды он задолжал крупную сумму иностранным поставщикам и попал за это в тюрьму.
Впоследствии ему удалось погасить долги и приумножить свое богатство, однако за время, проведенное в заточении, он заболел, поэтому решил сменить профессию и стал вкладчиком Косьмодемьянского монастыря на Гремячей горе. В монастыре он взял на себя весь документооборот, за что получил особую благодарность и прозвище Семен Гремяцкий.
Ученые собираются провести ДНК-анализ остальных останков, чтобы проследить генеалогическое древо рода Гремяцких и выяснить, кто еще из них был захоронен в склепе.
Классик советской фотографии Николай Рахманов скончался 8 февраля на 89-м году жизни. Он известен своими снимками Москвы. У него при жизни сложилась репутация выдающегося фотолетописца Москвы. Николай Рахманов создал масштабную галерею видов столицы, по которым можно проследить, как она менялась на протяжении нескольких десятилетий.
Важно грамотно подобрать украшение с учетом выреза на блузке или кофте. Иногда женщины на интуитивном уровне делают правильный выбор кулона под вырез на одежде, но интуиция срабатывает далеко не всегда. В этой статье мы расскажем, как правильно носить ювелирное украшение под вырез, а купить золотой кулон для женщин можете по ссылке https://zolotoyvek.ua/ru/podveski/l/pol:zhenskie/vid_metalla:zoloto/.
Учитель математики из челябинского лицея Петр Земсков в свои 52 года покорил молодежный TikTok. Решив стать блогером, он записывает ролики с решением занимательных математических задач, на которые уже подписались четверть миллиона пользователей молодежной соцсети.
Есть в России такая традиция – двойников Путина считать. Нет, реальных двойников президента еще никто не нашел, но конспирологические теории по этому поводу появляются с завидной регулярностью. Большинство из них основаны на сопоставлении антропометрических и физиогномических данных главы российского государства, которые «эксперты» фиксируют на разного рода официальных и не очень снимках Владимира Владимировича.
Одри Хэпберн слыла настоящим эталоном женской утончённости. Элегантная красавица, о которой мечтали многие мужчины середины прошлого века, стала легендой кинематографа и примером нескончаемого актёрского профессионализма.
Новый экспресс-метод тестирования на COVID-19 изобрели ученые Новосибирского академгородка. Для того, чтобы выявить инфекцию, достаточно дать испытуемому подышать в трубочку электронного газоанализатора со спектрометром.
Как забурлила с начала года политическая жизнь в стране! Одно событие резонанснее другого: расследование Навального с «дворцом Путина», прибытие в Россию и арест оппозиционера, массовые митинги, прокатившиеся по России, «ответочка» властей и т.д. Что происходит? Что будет происходить? Конечно, этим интересуются многие люди, и пенсионеры, как-то в принципе привыкшие следить за политикой, тоже. И давая ответы на возникающие вопросы льется поток разномастной информации – в виде откровенной пропаганды, слухов и домыслов тех, кто считает, что не мешает и высказаться. Пытаются осмыслить происходящее и спрогнозировать будущее и более ясно представляющие себе ситуацию эксперты. К последним, наверное, есть смысл прислушаться, хотя тут тоже не все стопроцентно. Ниже предлагаем узнать несколько точек зрений, а соглашаться с ними или нет – ваше право.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.