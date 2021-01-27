В Петербурге покажут машину, вывозившую ленинградцев по Дороге жизни

В Петербурге в Военно-медицинском музее министерства обороны России представят знаменитую полуторку — грузовую машину ГАЗ-АА Б-77-309, 1937 года выпуска. Именно эти автомобили перевозили людей по Дороге жизни в годы Великой Отечественной войны.
Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа, специалисты музея восстановили машину, ее установят во дворе Академической капеллы. Полуторка числилась на вооружении 73-й отдельной автотранспортной роты Санитарного управления Ленинградского фронта.
В годы Великой Отечественной войны ГАЗ-АА приспособили для перевозки раненых и больных. Для этого устроили деревянный кузов, в котором в летнее время помещались девять лежачих и семь — сидя, в зимнее — девять и шесть соответственно.
К 1 января 1945 года машина проехала 53 250 километров и перевезла из Ленинграда по Дороге жизни более 19 тысяч раненых и больных.
Напомним, 27 января россияне отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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В Петербурге в Военно-медицинском музее министерства обороны России представят знаменитую полуторку — грузовую машину ГАЗ-АА Б-77-309, 1937 года выпуска. Именно эти автомобили перевозили людей по Дороге жизни в годы Великой Отечественной войны.
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