Ровно 77 лет назад завершилась 900-дневная блокада Ленинграда

Ежегодно 27 января россияне отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это произошло в 1944 году, а праздник был введён в марте 1995 года.

Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду в 1941 году. Чтобы полностью уничтожить город, 8 сентября 1941 года кольцо сомкнулось вокруг важного стратегического и политического центра. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей.

Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугублённый бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться — работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт.

Блокада была прорвана 18 января 1943 года, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. В результате побед Советских Вооруженных Сил в Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на Левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943 — начале 1944 годов сложились благоприятные условия для проведения крупной наступательной операции под Ленинградом и Новгородом.

К началу 1944 года враг создал глубокоэшелонированную оборону с железобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми минными полями и проволочными заграждениями. Советское командование организовало наступление силами войск 2-й ударной, 42-й и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. Привлекались также дальняя авиация, партизанские отряды и бригады.

Цель операции состояла в том, чтобы разгромить немецкие фланговые группировки 18-й армии, а затем действиями на кингисеппском и лужском направлениях завершить разгром её главных сил и выйти на рубеж реки Луга. В дальнейшем, действуя на нарвском, псковском и идрицком направлениях, нанести поражение 16-й армии, завершить освобождение Ленинградской области и создать условия для освобождения Прибалтики.

14 января советские войска перешли в наступление с Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. После упорных боев 20 января советские войска соединились в районе Ропши и ликвидировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую группировку врага. Одновременно 14 января советские войска перешли в наступление в районе Новгорода, а 16 января — на любанском направлении, 20 января освободили Новгород.

И уже 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.

Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226 защитников города стали Героями Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» было награждено порядка 1,5 миллиона человек. За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады город был награжден Орденом Ленина и получил почетное звание «Город-герой Ленинград».

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.

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По инф. Парламентской газеты

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