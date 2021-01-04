В Крыму нашли древнее захоронение с монетой для Харона

Экспедиция Института истории материальной культуры РАН обнаружила в Керчи захоронения эллинистического периода. Внимание археологов привлекла монета, которую, как считали древние греки, надо отдать мифическому Харону за переход в царство мертвых.
Раскопки велись на юго-западном некрополе города Парфений, который входил в состав Боспорского царства.
- В одном из захоронений найден целый, неповрежденный скелет человека. Любопытной деталью является то, что рядом с черепом найдена мелкая монетка, - рассказал руководитель экспедиции Сергей Соловьев ТАСС.
Эта монета поможет ученым более точно определить время погребение. Предположительно, это III-II век до нашей эры.
Ранее археологи обнаружили комплекс древней винодельни на месте античного города Парфения. А также множество других артефактов: остатки жилых построек, фрагменты черепицы и керамики, предметы быта из металла.
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Экспедиция Института истории материальной культуры РАН обнаружила в Керчи захоронения эллинистического периода. Внимание археологов привлекла монета, которую, как считали древние греки, надо отдать мифическому Харону за переход в царство мертвых.
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