В Крыму нашли древнее захоронение с монетой для Харона

Экспедиция Института истории материальной культуры РАН обнаружила в Керчи захоронения эллинистического периода. Внимание археологов привлекла монета, которую, как считали древние греки, надо отдать мифическому Харону за переход в царство мертвых.

Раскопки велись на юго-западном некрополе города Парфений, который входил в состав Боспорского царства.

- В одном из захоронений найден целый, неповрежденный скелет человека. Любопытной деталью является то, что рядом с черепом найдена мелкая монетка, - рассказал руководитель экспедиции Сергей Соловьев ТАСС.

Эта монета поможет ученым более точно определить время погребение. Предположительно, это III-II век до нашей эры.

Ранее археологи обнаружили комплекс древней винодельни на месте античного города Парфения. А также множество других артефактов: остатки жилых построек, фрагменты черепицы и керамики, предметы быта из металла.

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