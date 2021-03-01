В Британии кладоискательница откопала настоящие сокровища викингов

На британском острове Мэн женщина, увлеченная кладоискательством, нашла сокровища викингов, включая и крайне редкие золотые изделия.

Кладоискательница Кэт Джайлс нашла сокровища в конце прошлого года. Она прочесывала с металлоискателем частную территорию и откопала золотой браслет, крупную брошь из серебра, серебряный нарукавник, ряд других древних украшений. Кэт сразу поняла, что обнаружила нечто действительно интересное и обратилась в Музей национального наследия острова Мэн.

Специалисты считают, что клад был спрятан примерно в 950 году нашей эры. Особенно редкая находка — это золотой браслет. Дело в том, что во времена викингов вещи редко делали из золота, чаще — из серебра. Есть оценки, что золото стоило в десять раз дороже серебра. Найденный браслет во времена викингов мог быть эквивалентом 900 серебряных монет.

Сейчас находку Джайлс официально признали сокровищем. Вещи передадут на хранение в Музей национального наследия острова Мэн. Женщине и владельцу земли, где она нашла клад, выплатят вознаграждение, предварительно определив рыночную стоимость найденных предметов.

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По инф. rosbalt.ru

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