«Царь-бомбу» снова засекретили

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«Росатом» ограничил доступ к документальному фильму об испытаниях термоядерного авиационного взрывного устройства.
Кино про «Царь-бомбу» было рассекречено и опубликовано к 75-летию атомной промышленности на официальном YouTube-канале корпорации неделю назад. За неделю с момента публикации ролик успел набрать 1 млн просмотров, а копии видео разошлись по другим каналам. В госкорпорации не объяснили внезапную причину скрытия ролика.
«Собеседник» тоже успел ознакомиться с содержанием 40-минутного фильма. Картина снята в стиле советских научно-популярных картин. Показан путь «Царь-бомбы» от сборочного цеха до детонации.
АН602 (она же «Царь-бомба») – термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956–1961 годах группой физиков-ядерщиков под руководством академика Игоря Курчатова. Это был экспериментальный образец, не предназначенный для серийного производства – его основной задачей было психологическое влияние на США. 30 октября 1961 года она была взорвана над Новой Землей. Мощность взрыва составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте – почти в три тысячи раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Нагасаки. «Царь-бомба» является самым мощным изготовленным взрывным устройством за всю историю человечества.
С точки зрения современности все это не представляет особой научной секретности. Военные эксперты, опрошенные «Собеседником», сошлись во мнении, что причина запрета фильма – бюрократическая глупость. Самый большой взрыв в истории интересен лишь историкам. В свое время этот фильм предназначался для служебного пользования. К юбилею с сахаровской бомбы решили снять гриф секретности, а в руководстве решили, что зря сняли. И снова прикрыли. Тот, кто дал визу на публикацию, будет наказан. Хотя понятно, что растиражированное уже бессмысленно секретить. Но так работает наш бюрократический аппарат.
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