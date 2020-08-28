«Кузькина мать»: как взорвали самую мощную бомбу в истории

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
В 1959 году на выставке на ВДНХ «Промышленная продукция США» генсек Никита Хрущев и тогда вице-президент США (он станет президентом через 10 лет) Ричард Никсон спорили о преимуществах капитализма и социализма.
Эти дебаты прозвали кухонными, потому что на выставке был представлен, как тогда говорили, «типичный дом американца», в том числе, с многочисленными образцами кухонной техники.
Политики спорили о многом, но сами экспонаты говорили о техническом превосходстве американцев. И тогда Никита Сергеевич, распалившись, сказал: «СССР вскоре догонит и перегонит США по уровню жизни». И добавил: «Мы вам еще покажем кузькину мать!».
«Кузькина мать», которую СССР покажет США, потом трансформировалась в угрозу.
«Они действительно подумали, что это новая ракета. Потому что мы делали так называемую „Царь-бомбу“ в тысячу мегатонн, которая должна была взорвать половину земного шара. И видимо, вот „кузькина мать“ — они решили, что это новое оружие. Поэтому было даже дано задание: узнать про кузькину мать», — вспоминает писатель, внук министра торговли СССР, бывший на этой выставке, Александр Струев.
«Царь-бомбу», которая появилась в СССР лишь через два года, американцы и стали называть «Кузькина мать».
АН602 (она же «Царь-бомба») — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956–1961 гг. группой физиков-ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР Игоря Курчатова. «Царь-бомба» стала самым мощным изготовленным взрывным устройством за всю историю человечества. Бомба внесена в книгу рекордов Гиннесса как самое мощное термоядерное устройство, прошедшее испытание.
Испытание бомбы прошло 30 октября 1961 года. «Царь-бомбу» сбросили с самолёта Ту-95В на ядерном полигоне «Сухой Нос» на острове Новая Земля.
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В 1959 году на выставке на ВДНХ «Промышленная продукция США» генсек Никита Хрущев и тогда вице-президент США (он станет президентом через 10 лет) Ричард Никсон спорили о преимуществах капитализма и социализма.
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