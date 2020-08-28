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«Кузькина мать»: как взорвали самую мощную бомбу в истории
По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2020 г.
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В 1959 году на выставке на ВДНХ «Промышленная продукция США» генсек Никита Хрущев и тогда вице-президент США (он станет президентом через 10 лет) Ричард Никсон спорили о преимуществах капитализма и социализма.

Эти дебаты прозвали кухонными, потому что на выставке был представлен, как тогда говорили, «типичный дом американца», в том числе, с многочисленными образцами кухонной техники.

Политики спорили о многом, но сами экспонаты говорили о техническом превосходстве американцев. И тогда Никита Сергеевич, распалившись, сказал: «СССР вскоре догонит и перегонит США по уровню жизни». И добавил: «Мы вам еще покажем кузькину мать!».

«Кузькина мать», которую СССР покажет США, потом трансформировалась в угрозу.

«Они действительно подумали, что это новая ракета. Потому что мы делали так называемую „Царь-бомбу“ в тысячу мегатонн, которая должна была взорвать половину земного шара. И видимо, вот „кузькина мать“ — они решили, что это новое оружие. Поэтому было даже дано задание: узнать про кузькину мать», — вспоминает писатель, внук министра торговли СССР, бывший на этой выставке, Александр Струев.

«Царь-бомбу», которая появилась в СССР лишь через два года, американцы и стали называть «Кузькина мать».

  • АН602 (она же «Царь-бомба») — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956–1961 гг. группой физиков-ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР Игоря Курчатова. «Царь-бомба» стала самым мощным изготовленным взрывным устройством за всю историю человечества. Бомба внесена в книгу рекордов Гиннесса как самое мощное термоядерное устройство, прошедшее испытание.

Испытание бомбы прошло 30 октября 1961 года. «Царь-бомбу» сбросили с самолёта Ту-95В на ядерном полигоне «Сухой Нос» на острове Новая Земля.

via GIPHY

Взрыв АН602 показал результаты, которые впечатлили даже ее разработчиков:

  • Радиус огненного шара взрыва составил примерно 4,6 километра, «ядерный гриб» взрыва поднялся на высоту 67 километров.
  • Световое излучение могло вызывать ожоги третьей степени на расстоянии до 100 километров.
  • Сейсмическая волна, возникшая в результате взрыва, трижды обогнула земной шар.
  • Свидетели почувствовали удар и смогли описать взрыв на расстоянии тысячи километров от его центра.
  • Ионизация атмосферы стала причиной помех радиосвязи даже в сотнях километров от полигона в течение около 40 минут.
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По инф. rosbalt.ru

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