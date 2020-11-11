Тайник с золотом найден при раскопках возле Стены Плача

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У Стены Плача в Иерусалиме нашли глиняный сосуд с арабскими золотыми монетами.
Об открытии израильских археологов сообщает The Times of Israel.
Раскопки ведутся у Западной стены в Иерусалиме сотрудниками миссии Управления древностей Израиля (IAA). Археологи ведут раскопки перед началом строительства подземного перехода.
Ученые нашли небольшой глиняный сосуд, в котором находились четыре золотые монеты возрастом более тысячи лет. По мнению эксперта по монетам в IAA Роберта Кула, найденные монеты датируются периодом геополитических изменений в регионе.
Монеты относятся ко времени, когда контроль над этими территориями перешел от суннитского халифата Аббасидов со столицей в Багдаде в руки шиитской династии Фатимидов из Северной Африки. При этом их подборка идеально отражает момент времени, отметил специалист.
«Два золотых динара были отчеканены в Рамле во время правления халифа аль-Мути (946–974 гг.) и его регионального губернатора Абу Али аль-Касима ибн аль-Ихшида Унуджура (946–961 гг.)», — пояснил эксперт.
Два других динара были отчеканены в Каире правителем Фатимидов аль-Муиззом (953-975 гг.) и его преемником аль-Азизом (975–996 гг.).
По словам эксперта, это первый тайник за последние полвека с монетами такого рода, найденный в Старом городе Иерусалима.
«Четыре динара были большой суммой для большинства населения, жившего в то время в тяжелых условиях», — рассказал Роберт Кул. В то время это была ежемесячная зарплата мелкого чиновника или четырехмесячная зарплата простого рабочего.
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