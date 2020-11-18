«Сказку в нашу жизнь принёс славный, добрый Дед Мороз!»

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18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза.
Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет, и в разные времена он был известен в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович.
Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.
В послереволюционные 1920-годы, когда на государственном уровне в советской России шла борьба с «религиозными предрассудками», новогодняя ёлка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. Лишь после реабилитации в 1935 году ёлки как символа Нового года, на праздник вернулся и Дед Мороз. Впервые зимний волшебник и его помощница — внучка Снегурочка — появились перед советскими детьми на празднике ёлки в московском Доме Союзов в 1937 году.
Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза не так давно — в 1999 году.
В день рождения волшебника открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.
Кстати, современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем и осваивает новые технологии — письма от детей он получает и по электронной почте, а ещё ведёт блоги в соцсетях и общается со своими коллегами по сотовому телефону.
В День же его рождения поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники и коллеги — Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан — якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Солнце и Богатырь Лачплесис из Латвии, Аяз Ата из Киргизии, Берендей из Переславля-Залесского, Лель из Тихвина, Снеговик из Архангельска, Снегурочка из Костромы, Кировская Кикимора, Баба Яга из Ярославской области, а также официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов. На центральной площади Великого Устюга в этот день проходят всевозможные праздничные мероприятия и, по традиции, зажигаются огни на первой новогодней ёлке.
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