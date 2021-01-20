Республике Дагестан – 100 лет!

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года, был образована Республика Дагестан. Это — дата создания современного административного образования, ранее эту территорию занимали другие государства и княжества.
Первые города на землях нынешнего Дагестана начали появляться ещё в первом тысячелетии до нашей эры. Это период возникновения государственного образования под названием Кавказская Албания. С течением времени менялись и народы, населявшие эту местность.
Сасаниды господствовали в 3 веке нашей эры, их сменили племена гуннов. Арабы, принесшие ислам, захватили эти земли в 7 веке. Были и турки-сельджуки, и монголы, и иранцы. В 1813 году между Ираном и Российской империей был заключен Гюлистанский мирный договор, согласно которому Дагестан вошел в состав России.
После революции 1917 года Советская власть пришла и на Кавказ. После Чрезвычайного съезда народов Дагестана, прошедшего в Буйнакске в ноябре 1920 года, Декретом ВЦИК от 20 января 1921 года было законодательно утверждено образование Дагестанской Советской Социалистической Республики, являющейся частью РСФСР. С 1992 года Республика Дагестан входит в состав Российской Федерации и является самой южной частью России. Столица республики — город Махачкала.
Сегодня Дагестан — это своеобразный мост между христианской Европой и мусульманским Востоком, между кочевым Севером и земледельческим Югом. Находясь на границе этих двух миров, развиваясь по своим собственным законам, Дагестан очень часто оказывается в орбите глобальных культурно-исторических связей между Востоком и Западом.
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В Норильске продолжают расследование гибели троих человек из-за схода лавины. По подозрению в халатности задержали еще двух диспетчеров дежурной службы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года, был образована Республика Дагестан. Это — дата создания современного административного образования, ранее эту территорию занимали другие государства и княжества.
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу Путину. От такого трудно оставаться в стороне — причем, вне зависимости от текущей позиции (а наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!)
В социальных сетях активно обсуждают судьбу обычного уфимского дворника Юры Ветлугина. Благодаря профессиональной фотосессии и посту о нем в соцсетях Романа Филиппова совершенно незнакомые люди собрали для Юры значительную сумму денег на оплату его кредитов и теперь мужчине начали поступать предложения о съемках.
Один человек погиб в результате схода лавины на горнолыжной трассе на Домбае. Это президент одноименной горнолыжной федерации Хаджи-Мурат Маршанкулов. Об этом рассказал сын главы спортивной организации.
СМИ узнали о ребенке, который растет у последнего избранника покойной певицы Юлии Началовой Вячеслава Кудри. Мальчика выносила и родила суррогатная мать, сообщило одно из популярных изданий со ссылкой на собственный источник.
Через год задания на ЕГЭ могут стать ориентированными не столько на запоминание информации, сколько на практическое применение полученных знаний. Это следует из опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) перспективных моделей ЕГЭ, по которым экзамен будут сдавать выпускники 2022 года.
Сейчас на слуху слово квест. Это игра, для прохождения которой участнику требуется решить цепочку разных логических загадок. Сюжет может предполагать один исход игры или несколько. Еще до коронавирусных ограничений квест-комнаты открывались практически в каждом российском более-менее крупном городе как грибы после дождя. Сходить в квест было модным препровождением времени, особенно, конечно, у более гибкого ко всем новшествам молодого поколения. Но и возрастные люди затем стали подтягиваться – в квест-комнаты ходили целыми семьями, там также некоторые фирмы проводили корпоративы.
Магию музыки невозможно описать никакими словами, зато каждый из нас может с лёгкостью её услышать. Сегодня мы вновь отправимся в волшебный мир звуков культурного Интернета, чтобы получить свою порцию вдохновения и радости на ближайшие зимние деньки. Так не будем же медлить!
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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