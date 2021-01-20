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Республике Дагестан – 100 лет!
По инф. Парламентской газеты   
20 Января 2021 г.
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Ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года, был образована Республика Дагестан. Это — дата создания современного административного образования, ранее эту территорию занимали другие государства и княжества.

Республике Дагестан – 100 лет!

Первые города на землях нынешнего Дагестана начали появляться ещё в первом тысячелетии до нашей эры. Это период возникновения государственного образования под названием Кавказская Албания. С течением времени менялись и народы, населявшие эту местность.

Сасаниды господствовали в 3 веке нашей эры, их сменили племена гуннов. Арабы, принесшие ислам, захватили эти земли в 7 веке. Были и турки-сельджуки, и монголы, и иранцы. В 1813 году между Ираном и Российской империей был заключен Гюлистанский мирный договор, согласно которому Дагестан вошел в состав России.

После революции 1917 года Советская власть пришла и на Кавказ. После Чрезвычайного съезда народов Дагестана, прошедшего в Буйнакске в ноябре 1920 года, Декретом ВЦИК от 20 января 1921 года было законодательно утверждено образование Дагестанской Советской Социалистической Республики, являющейся частью РСФСР. С 1992 года Республика Дагестан входит в состав Российской Федерации и является самой южной частью России. Столица республики — город Махачкала.

Сегодня Дагестан — это своеобразный мост между христианской Европой и мусульманским Востоком, между кочевым Севером и земледельческим Югом. Находясь на границе этих двух миров, развиваясь по своим собственным законам, Дагестан очень часто оказывается в орбите глобальных культурно-исторических связей между Востоком и Западом.

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По инф. Парламентской газеты

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