Петербург вспоминает жертв блокадного Ленинграда

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В Петербурге вспоминают тех, кто погиб в эти трудные для города дни.

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«Традиции отмечать мрачную годовщину начала блокады у нас нет, хотя она и внесена в список общегородских памятных дат, — отмечается на сайте, посвященном этой трагической дате. — Инициативная группа „Комитет 8 сентября“ призывает жителей города в день, когда кольцо замкнулось, вспомнить о жертвах и помянуть погибших поименно, благо имена, фамилии и адреса большинства из них известны».

С 2018 года в Петербурге проводится акция — на улицах города зачитывают имена погибших в блокаду. За два года названы имена 37 тыс. 974 горожан.

«Наша задача — назвать все известные имена погибших, даже если на эту уйдут годы», — добавили в комитете.

В этом году в Петербурге будет действовать 82 площадки, на которые могут прийти все желающие и прочесть имена своих близких, умерших в годы блокады.

Также утром на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония. Члены городского правительства возложили цветы и венки в память о погибших.

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По инф. rosbalt.ru

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