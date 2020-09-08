ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Повысят ли в России пособия по уходу за инвалидами?
2020-08-07-10-38-16
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Два года без Олега Табакова: как дела в его семье и театрах?
2020-08-18-04-25-05
17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. 2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Петербург вспоминает жертв блокадного Ленинграда

По инф. rosbalt.ru   
08 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В Петербурге вспоминают тех, кто погиб в эти трудные для города дни.

В Петербурге вспоминают жертв блокады

«Традиции отмечать мрачную годовщину начала блокады у нас нет, хотя она и внесена в список общегородских памятных дат, — отмечается на сайте, посвященном этой трагической дате. — Инициативная группа „Комитет 8 сентября“ призывает жителей города в день, когда кольцо замкнулось, вспомнить о жертвах и помянуть погибших поименно, благо имена, фамилии и адреса большинства из них известны».

С 2018 года в Петербурге проводится акция — на улицах города зачитывают имена погибших в блокаду. За два года названы имена 37 тыс. 974 горожан.

«Наша задача — назвать все известные имена погибших, даже если на эту уйдут годы», — добавили в комитете.

В этом году в Петербурге будет действовать 82 площадки, на которые могут прийти все желающие и прочесть имена своих близких, умерших в годы блокады.

Также утром на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония. Члены городского правительства возложили цветы и венки в память о погибших.

Еще об этой скорбной странице в истории страны:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 