Петербург вспоминает жертв блокадного Ленинграда

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
«Традиции отмечать мрачную годовщину начала блокады у нас нет, хотя она и внесена в список общегородских памятных дат, — отмечается на сайте, посвященном этой трагической дате. — Инициативная группа „Комитет 8 сентября“ призывает жителей города в день, когда кольцо замкнулось, вспомнить о жертвах и помянуть погибших поименно, благо имена, фамилии и адреса большинства из них известны».
С 2018 года в Петербурге проводится акция — на улицах города зачитывают имена погибших в блокаду. За два года названы имена 37 тыс. 974 горожан.
«Наша задача — назвать все известные имена погибших, даже если на эту уйдут годы», — добавили в комитете.
В этом году в Петербурге будет действовать 82 площадки, на которые могут прийти все желающие и прочесть имена своих близких, умерших в годы блокады.
Также утром на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония. Члены городского правительства возложили цветы и венки в память о погибших.
Дмитрий Власкин, известный по ситкому «Физрук», исполнил роль знаменитого советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Премьера многосерийной драмы «В созвездии Стрельца» состоялась на «Первом канале» (мы об этом, напомним, писали).
Привет всем любителям беттинга. Сегодня аналитики сайта подготовили обзор, просмотрев который, можно будет выбрать хорошего букмекера. Это особенно актуально для новичков, ведь учиться лучше на чужих ошибках. Да и для кошелька, а также нервных клеток так намного безопаснее.
Граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, предлагают отправлять в вытрезвители, причём сотрудники полиции получат возможность делать это без согласия самих нетрезвых граждан. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть в осеннюю сессию.
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