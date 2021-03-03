Первый хоккейный матч: деревянная шайба и экипировка из бейсбола

3 марта 1875 года в канадском городе Монреаль на катке «Виктория» был проведён первый хоккейный матч. Играли деревянной шайбой, а защитную экипировку игроки позаимствовали из бейсбола.

Информация об этом событии была зафиксирована в местной газете Montreal Gazette. Команда состояла из девяти человек.

Споры о том, где и когда появился хоккей, не прекращаются и по сей день. Его родиной считается Канада, хотя подобные игры существовали в XVI веке в Голландии, а позднее появились в Англии и Скандинавии.

История возникновения хоккея с шайбой начинается с 1763 года. В это время английские солдаты привезли в Канаду игру в хоккей на траве. Но на канадских землях игра переоформилась в прообраз хоккея с шайбой, в который играли на некрупных замёрзших водоёмах.

К 1877 году студенты из университета Макгилла составили первые 7 правил хоккея с шайбой. В 1899 году они были дополнены, и появился первый неофициальный свод правил. В это же время была разработана первая резиновая шайба вместо деревянной.

Спустя четыре года игра в хоккей появилась на Зимнем карнавале в Монреале. Ещё через два года была сформирована монреальская Любительская ассоциация хоккея, а следующий год был отмечен созданием официальных правил и международной встречей команд Великобритании и Канады.

После этого в истории развития хоккея с шайбой в течение более чем 80 лет не происходило ничего знаменательного. Уже в 1890 году в Онтарио был проведён чемпионат, в котором приняли участие четыре команды. Спустя девять лет в Монреале создали первый в мире каток с искусственным ледовым покрытием.

1903 год известен любителям хоккея появлением легендарного Кубка Стэнли, названному по фамилии правителя Канады, выбравшего этот трофей в качестве награды для чемпиона. Первоначально за Кубок боролись исключительно любители, начиная с 1910 года к ним присоединились профессионалы, а с 1927 года - команды Национальной лиги.

Когда на воротах появилась привычная нам сетка? Лишь в 1900 году Ф. Нильсон предложил покрывать ворота рыболовной сетью, что поспособствовало более точному отслеживанию забитых шайб. Тогда же ввели вбрасывание шайбы и заменили металлический судейский свисток на незамерзающий деревянный.

В 1904 году была образована первая команда хоккеистов-профессионалов. Также окончательно учредили состав команд из шести игроков и стандартные размеры игровой площадки.

Через четыре года профессиональных игроков окончательно отделили от любителей. Между последними стали разыгрывать кубок Аллана, и его обладатели стали представлять Канаду на международных соревнованиях. Хоккеем заинтересовались и в Европе: в 1908 году сформировалась Международная хоккейная федерация, в 1910 - Национальная ассоциация хоккея, в 1914 - Канадская хоккейная ассоциация, в 1920 году вошедшая в состав Федерации, а в 1920 - Национальная хоккейная лига, известная и по сей день.

В 1920 году состоялся первый в мире международный чемпионат по хоккею, проходящий по утверждённым на 9 лет раньше канадским правилам. В 1929 вратари впервые надевают маску на соревновании. В 1945 году было введено судейство тремя людьми, а через год - система жестов судей.

На Олимпиаде хоккей дебютировал в 1920 году. В соревновании участвовали команды Канады и Англии. Канадцы удерживали первенство на турнирах 16 лет, лишь к 1956 году уступив его англичанам. Состязания женских команд включаются в программу Игр с 1998 года.

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По инф. pnp.ru и proball.ru

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