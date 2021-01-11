«Ледовое побоище» на ЧМ между канадскими и советскими спортсменами: как это было?

Не все спортивные баталии обходятся без эксцессов. Например, драка на чемпионате мира по хоккею в 1987 году между СССР и Канадой запомнилась многим болельщикам как самая ожесточенная битва русских хоккеистов с канадцами.

Игроки от СССР и Канады изначально не питали друг к другу теплых чувств

В то время чемпионаты мира чаще проводились в европейских странах, чем в СССР.

В 1987 году сборная Советского Союза по хоккею приехала в Чехословакию в лице действующего чемпиона мира среди молодежных команд. Перед МЧМ советская сборная одержала пару довольно легких побед в борьбе со сборной Польши, а также Швейцарии.

Однако затем, хоккеисты СССР провалили оставшиеся матчи. Поговаривали, что за это спортсменов наказали голодовкой. Стоит отметить, что и канадские хоккеисты играли не лучшим образом перед главным МЧМ.

Но хуже всего, что игроки с той и другой стороны из-за политических разногласий на верхушках власти, не питали друг к другу никаких тёплых чувств. Скорое всего из-за навязываемой пропаганды в то неспокойное время, даже считали друг друга врагами.

Драка между хоккеистами могла начаться еще перед самой игрой

По словам Анатолия Тарасова, советские хоккеисты могли проиграть чемпионат мира, но проиграть канадцам нельзя было ни в коем случае.

Канадские болельщики и сами игроки стали нецензурно выражаться по поводу советских хоккеистов еще до самого матча. Стоит просто удивиться, что драка не началась еще перед самой игрой.

Как только просвистел свисток, призывая к началу игры, тут же стал слышен скрежет клюшек и началось массовое впечатывание друг друга в борта ледового поля.

Через несколько минут хоккеист Тео Флери забил первый гол в русские ворота. При этом он виртуозно проехался по льду и как бы не специально, зацепил своей клюшкой всех русских игроков, сидящих на скамейке запасных.

Драка между спортсменами была запланированной?

Канадцы вели игру 4:2. Во втором периоде, в самой его середине, канадец Эверетт Санипасс ударил клюшкой Сергея Шестерикова. Возможно, что это произошло случайно, однако Сергею так не показалось. Вспыхнула драка посреди игры. Остальные хоккеисты, как по команде вцепились друг в друга и началась настоящая драка.

Русский хоккеист Александр Гульченюк рассказывал в СМИ, что советские хоккеисты вообще не умели драться, но делали это отчаянно, изо всех сил. Канадские игроки, напротив, имея большой опыт в подобных столкновениях на льду, дрались почти профессионально.

Хоккеисты, которые сидели на скамейках запасных, не смогли оставаться «не при делах». Все оставили свои места и высыпали на ледовую арену, колошматя всех подряд клюшками и кулаками.

Это было позорное зрелище для всех. По воспоминаниям российских хоккеистов, тренер Владимир Васильев всячески поощрял все это творимое и даже подзадоривал хоккеистов, «подливая масла в огонь». Если еще учесть тот факт, что хоккеистов советской сборной на днях просто морили голодом, то становится понятным, почему первыми на арену выскочили именно русские запасные игроки.

В телевизионных кадрах было слышны до боли знакомые крики: «Вперед за наших! Ура!»

Глядя на драку, судьи ее не остановили, а... ушли с поля

У канадского арбитра Ханса Реннинга было другое мнение. Он считал, что канадцы выскочили первыми на лед из скамеек запасных игроков. Реннинг был очень разочарован, ведь золото было почти у них в кармане. Он вспоминал, как накануне матча плохое предчувствие сжимало его сердце.

Когда началась игра, это чувство еще больше усилилось.

Удивительной была реакция на все происходящее у остальных судей. Глядя на все творящееся, они не только не пожелали остановить весь этот ужас, а поступили еще хуже — арбитры просто ушли с поля.

Драка все больше разгоралась и превратилась в настоящее ледовое побоище. У многих игроков были перебиты носы, травмированы головы.

Чтобы остановить ледовую войну, на стадионе выключили свет и вызвали чехословацкую полицию. Через несколько минут, наряды автоматчиков ворвались внутрь. Бойню удалось остановить.

Грустный итог неспортивного поведения

Уставшие и побитые хоккеисты ждали в своих раздевалках вердикта ИИХФ. После экстренного совещания было решено дисквалифицировать обе команды и аннулировать все результаты.

Утром русских спортсменов отвезли в аэропорт, а канадцев развезли по своим домам.

Глядя на все случившееся, эксперты сошлись во мнении, что огромная вина за весь этот позор лежит непосредственно на тренерах обеих команд. Ведь именно они должны были сделать все возможное, чтобы предвидеть такую ситуацию и не допустить такого развития.

Конечно, сами хоккеисты тоже были виноваты. Они поддались негативным эмоциям. По словам Реннинга, самих хоккеистов, конечно, нужно судить, но не очень сильно. И сравнил их с детьми, на которых было оказано огромное давление. Примечательно, что после этого происшествия, этот канадский арбитр больше никогда не был судьей на чемпионатах мира.

Спорт должен запоминаться не побоищами, а хорошей игрой, выступлениями и яркими победами. И в него по идее не должна вмешиваться политика. Но, как показывает практика, такое, к сожалению, присутствует.

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