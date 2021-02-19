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От древних мифов до современного космоса: погрузимся в познавательную пучину культурного Интернета!
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
19 Февраля 2021 г.
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Культурный Интернет всегда готов поделиться с нами новыми знаниями, которыми полнятся сетевые архивы. Сегодня вы станете свидетелями создания Международной космической станции, познаете символизм приключений Геракла и познакомитесь с необычной культурой Южной Кореи.

От древних мифов до современного космоса: погрузимся в познавательную пучину культурного Интернета!

Программа Международной космической станции

Лекция познакомит с краткой историей создания самого крупного интернационального проекта в космосе – Международной космической станции.

В ходе лекции речь пойдет об общей и научной значимости станции, а также о составе и назначении различных модулей и частей.

Сборка и поддержка функциональности столь крупной орбитальной станции была бы невозможна без участия человека, поэтому в ходе лекции расскажут о выходах в открытый космос и сравнят российские скафандры «Орлан» и американские «EMU».

Лекцию провёл Александр Хохлов, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ. Восемь лет Александр Хохлов был сотрудником Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва, в том числе работал инженером в Главной оперативной группе управления в подмосковном Центре управления полетами, занимался вопросами материально-технического обслуживания российского сегмента Международной космической станции.

Геракл и символика его подвигов

Леонид Немцев поговорит со зрителями о мифах и разберет драматическую историю Геракла, который прошел путь от земного человека до бога. Эта история развития человека и работы энергий внутри него записана в звездах (имеются в виду непосредственные астрономические сведения). При этом под словом «человек» следует понимать любого из нас. Еще недавно человек заглядывал в древнегреческие мифы, потому что получал классическое образование или хотел развлечься. И дело не в том, что быть необразованным в области классической культуры стыдно. Просто мифы всегда касаются нас и происходящего с нами в моменте настоящего времени.

Читает лекцию поэт и писатель, кандидат филологических наук, главный библиотекарь Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, преподаватель института культуры Леонид Немцев.

Культурные представления корейцев

В последнее время на фоне таких уже достаточно хорошо узнаваемых восточных культур, как китайская и японская, все больший интерес вызывает Южная Корея, которую называют «страной утренней свежести». В ходе лекции слушатели узнают, какие традиционные модели до сих пор работают в современном корейском обществе, какие культурные особенности присущи корейскому образу мышления, как корейцы ведут себя в семье, как решают конфликты, какие культурные установки нужно иметь в виду, чтобы наладить деловые контакты и обрести корейских друзей.

Лектор – Инна Цой, доцент кафедры корееведения СПбГУ.

Как смотреть и слушать:

Пополнить свой багаж знаний можно в «живом» разделе сайта «Культура.РФ».

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  • От древних мифов до современного космоса: погрузимся в познавательную пучину культурного Интернета!
    Культурный Интернет всегда готов поделиться с нами новыми знаниями, которыми полнятся сетевые архивы. Сегодня вы станете свидетелями создания Международной космической станции, познаете символизм приключений Геракла и познакомитесь с необычной культурой Южной Кореи.
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