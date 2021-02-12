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Культура онлайн: познакомимся с великими творцами прошлого и настоящего?
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
12 Февраля 2021 г.
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В этот раз культурный Интернет станет площадкой для изучения жизни известных российских творцов. Вы узнаете интересные факты из судьбы Марины Цветаевой, взглянете на вечные творения скульпторов Петра Клодти и Ивана Витали, а также познакомитесь с современным классиком отечественной музыки Эдуардом Артемьевым.

Культура онлайн: познакомимся с великими творцами прошлого и настоящего?

Марина Цветаева: «В мире, где каждый отч и зряч»

Валерий Бондаренко расскажет участникам встречи о малоизвестных сторонах личности и жизни Марины Цветаевой. Зрители и слушатели познакомятся с фактами из жизни поэтессы, не пробегая их вскользь, а открывая для себя заново, без опоры на предыдущее знание.

Очень противоречивые строки про вовлеченность поэта в мир, «где каждый отч и зряч», похожи на автобиографичные. Что они могут рассказать нам, людям, далеко ушедшим от Серебряного века? Куда они нас направляют и какой ориентир дают.

Читает Валерий Вениаминович Бондаренко – педагог, журналист, тренер, кинокритик, киновед, филолог, перформер, член союза Кинематографистов России.

Петр Клодт и Иван Витали

Лекция посвящена жизни и творчеству двух выдающихся российских скульпторов второй половины XIX века – Петра Клодта и Ивана Витали. О главных периодах и направлениях их творческой деятельности расскажет Ольга Кривдина – кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Русского музея, профессор Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина.

Изученные автором архивные материалы дают возможность шире представить творческие интересы скульпторов, помогают исследованию произведений и проливают свет на многие стороны художественной жизни середины и второй половины ХIХ века.

Эдуард Артемьев. Мелодия любви

Эдуард Артемьев – современный классик российской музыки. Его перу принадлежат электронные пьесы для синтезатора АНС, считающиеся одними из первых российских сочинений в этом жанре, десятки камерных и симфонических произведений, саундтреки к знаменитым фильмам Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова, опера «Преступление и наказание» и диско-шлягер «Полет на дельтаплане». Эдуард Артемьев – лауреат огромного числа музыкальных премий. Неслучайно именно его музыка звучала на открытии Олимпиады в Сочи.

Всю свою жизнь Эдуард Артемьев писал гениальную музыку, но он никогда не считал музыку уделом избранных. «Если вы проследите за собой, то в голове всегда, кроме мыслей, бесконечно крутятся еще какие-то песенки, неясные мелодии. Если человек обладает даром глубинного внимания к тому, что происходит, он из хаоса может выхватить какие-то три ноты, которые потом окажутся сочинением. У человека менее внимательного это все пролетает мимо. Но происходит это у всех, всем снится музыка. Просто неуправляемые видения – это один мир, а мир, в котором мы живем, – другой. Они не сходятся в плоскостях». Открытие небесного мира с помощью музыки Эдуард Артемьев и считал всегда главной задачей композитора.

Как смотреть и слушать:

Найти ещё больше информации о великих творцах нашей родины можно в «живом» разделе сайта «Культура.РФ».

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По инф. «Культура.РФ»

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