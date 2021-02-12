Культура онлайн: познакомимся с великими творцами прошлого и настоящего?

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
В этот раз культурный Интернет станет площадкой для изучения жизни известных российских творцов. Вы узнаете интересные факты из судьбы Марины Цветаевой, взглянете на вечные творения скульпторов Петра Клодти и Ивана Витали, а также познакомитесь с современным классиком отечественной музыки Эдуардом Артемьевым.
Марина Цветаева: «В мире, где каждый отч и зряч»
Валерий Бондаренко расскажет участникам встречи о малоизвестных сторонах личности и жизни Марины Цветаевой. Зрители и слушатели познакомятся с фактами из жизни поэтессы, не пробегая их вскользь, а открывая для себя заново, без опоры на предыдущее знание.
Очень противоречивые строки про вовлеченность поэта в мир, «где каждый отч и зряч», похожи на автобиографичные. Что они могут рассказать нам, людям, далеко ушедшим от Серебряного века? Куда они нас направляют и какой ориентир дают.
Читает Валерий Вениаминович Бондаренко – педагог, журналист, тренер, кинокритик, киновед, филолог, перформер, член союза Кинематографистов России.
Петр Клодт и Иван Витали
Лекция посвящена жизни и творчеству двух выдающихся российских скульпторов второй половины XIX века – Петра Клодта и Ивана Витали. О главных периодах и направлениях их творческой деятельности расскажет Ольга Кривдина – кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Русского музея, профессор Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина.
Изученные автором архивные материалы дают возможность шире представить творческие интересы скульпторов, помогают исследованию произведений и проливают свет на многие стороны художественной жизни середины и второй половины ХIХ века.
Эдуард Артемьев. Мелодия любви
Эдуард Артемьев – современный классик российской музыки. Его перу принадлежат электронные пьесы для синтезатора АНС, считающиеся одними из первых российских сочинений в этом жанре, десятки камерных и симфонических произведений, саундтреки к знаменитым фильмам Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова, опера «Преступление и наказание» и диско-шлягер «Полет на дельтаплане». Эдуард Артемьев – лауреат огромного числа музыкальных премий. Неслучайно именно его музыка звучала на открытии Олимпиады в Сочи.
Всю свою жизнь Эдуард Артемьев писал гениальную музыку, но он никогда не считал музыку уделом избранных. «Если вы проследите за собой, то в голове всегда, кроме мыслей, бесконечно крутятся еще какие-то песенки, неясные мелодии. Если человек обладает даром глубинного внимания к тому, что происходит, он из хаоса может выхватить какие-то три ноты, которые потом окажутся сочинением. У человека менее внимательного это все пролетает мимо. Но происходит это у всех, всем снится музыка. Просто неуправляемые видения – это один мир, а мир, в котором мы живем, – другой. Они не сходятся в плоскостях». Открытие небесного мира с помощью музыки Эдуард Артемьев и считал всегда главной задачей композитора.
Как смотреть и слушать:
Найти ещё больше информации о великих творцах нашей родины можно в «живом» разделе сайта «Культура.РФ».
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В этот раз культурный Интернет станет площадкой для изучения жизни известных российских творцов. Вы узнаете интересные факты из судьбы Марины Цветаевой, взглянете на вечные творения скульпторов Петра Клодти и Ивана Витали, а также познакомитесь с современным классиком отечественной музыки Эдуардом Артемьевым.
Ковид – по-прежнему одна из главных тем повестки дня (и медицинской, и политической). Поэтому с кем поговорить об этой повестке, как не с главным государственным санитарным врачом России с 1996 по 2013 год, академиком РАН и первым зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Геннадием Онищенко.
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