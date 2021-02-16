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Музыка культурного Интернета: посетим ещё парочку онлайн-концертов?
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
16 Февраля 2021 г.
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Ещё одно путешествие по миру культурного Интернета пройдёт под музыку Чайковского и Шопена. Вас ждёт парочка прекрасных концертов и один интересный семинар, посвящённый карикатуре советских времён.

Музыка культурного Интернета: посетим ещё парочку онлайн-концертов?

«Метель»

Рязанская филармония приготовила подарок всем поклонникам литературы и музыки – зрителей ждет встреча с народным артистом России Сергеем Леонтьевым, губернаторским симфоническим оркестром (художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков).

Фрагменты повести Александра Пушкина прозвучат в исполнении мастера художественного слова. Иллюстрировать рассказ будет музыка в исполнении оркестра. В программе – серенада для струнного оркестра Петра Чайковского и «зарисовки» Георгия Свиридова к произведению. Концерт будет интересен поклонникам творчества Пушкина, а также ценителям классической музыки и художественного слова.

Шопен – гала. Алексей Мельников и Никита Мндоянц

Алексей Мельников (фортепиано) и Никита Мндоянц (фортепиано) исполнят произведения Фредерика Шопена.

Никита Мндоянц – пианист и композитор, победитель международных конкурсов, в том числе обладатель первых премий конкурсов молодых композиторов имени Н.Я. Мясковского в Москве (2014) и памяти С.С. Прокофьева в Сочи (2016). В 2012 году принят в Союз композиторов России. Является одним из героев документальных фильмов «Русские вундеркинды» (2000) и «Конкуренты» (2009), снятых немецкой компанией Lichtfilm.

Алексей Мельников еще в студенческие годы стал лауреатом международных конкурсов памяти Веры Лотар-Шевченко в Новосибирске (II премия), в Канту (Италия, I премия), Сан-Марино (I премия) и Хамамацу (Япония, III премия). В 2017 году Алексей Мельников стал победителем II Манхэттенского международного музыкального конкурса в Нью-Йорке. В июне 2019 года завоевал III премию и бронзовую медаль XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Наука в зеркале советской карикатуры

Второй семинар «Исследования визуальной культуры» посвящен искусству карикатуры. С докладом «Дутыш псевдоученый и другие животные: наука в зеркале советской карикатуры» выступит Анна Шевцова, доктор исторических наук, профессор кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета.

Одним из мощных средств воздействия была сатира, в особенности жанр карикатуры. Журнал «Крокодил» был не столько сатирическим, сколько идеологическим изданием всесоюзного масштаба, поэтому изображения в нем можно с полным основанием считать официальным мнением советского руководства.

Семинар проводится совместно Центром рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи и Центром этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН.

Как смотреть и слушать:

Трансляция семинара начнётся сегодня, 16 февраля, в 19.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала. Взглянуть на другие актуальные трансляции можно в «живом» разделе сайта «Культура.РФ».

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

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