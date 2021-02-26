ООН взволнована: в Беларуси — кризис прав человека. Беспрецедентный!

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что международная организация поражена тем, какой масштаб приняли нарушения, допускаемые властями Белоруссии «до и сразу после выборов президента».

Эти события, по ее словам, «привели к беспрецедентному кризису прав человека». Одновременно стала «заметнее давняя, хроническая картина систематических нарушений и безнаказанности, ранее отмевшаяся спецдокладчиками по Белоруссии», — сказала верховный комиссар.

Речь в докладе, который представляла Бачелет, идет о периоде с 1 мая по 20 декабря 2020 года. За это время белорусов ограничивали «в праве на участие в политической жизни, на свободу убеждений и их свободное выражение, на мирные собрания».

Положение в Белоруссии усугубляется тем, что ее власти сейчас «готовят поправки к законодательству, которые предусматривают более суровые наказания за участие в мирных акциях», предупредила экс-президент Чили.

Для построения справедливого, мирного и устойчивого пути Белоруссии нужны «справедливое судебное разбирательство, надлежащие правовые процедуры и независимая судебная власть», — резюмировала комиссар ООН.

Тем временем бессменный президент Александр Лукашенко, который силой ответил на требования протестующих о своей отставке, заявил, что нынешний год будет непростым, из-за того что внешние силы все так же хотят расшатать обстановку в его государстве. «Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год», — цитирует слова лидера страны «БелТА».

В ходе встречи с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем Лукашенко сказал, что «нами пытаются рулить и управлять — в нарушение всех хартий и т. д. и т. п., но это мы разберемся, это не проблема».

«Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь, — подчеркнул он. — И сигналы, и не просто сигналы — это конкретные действия — идут из-за рубежа». Президент отметил, однако, что «к счастью, мы обнаружили все эти центры».

Ситуация в Беларуси в какой-то мере становится уже параноидальной. Власть Александра Лукашенко в стране висит на тонкой ниточке, ведь число людей, недовольных ею, не падает уже полгода. В каждом жесте силовики готовы видеть протест, в каждом протестующем - врага режима. Об этом говорят все, видят все - вот и Организация Объединенных Наций переживает по этому поводу. Но, похоже, лидеру страны нет особого дела до того, что говорят о нем там, за границей. Только вот к чему такой режим приведет? Поживем-увидим.

А вот наши заголовки о тревожной ситуации в стране:

По инф. rosbalt.ru

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