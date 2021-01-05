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Белорус из Гомеля пошел под суд... из-за снеговика с усами

По инф. sobesednik.ru   
05 Января 2021 г.
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В Беларуси житель одного из сел в Гомельской области убирал снег, выпавший 24 декабря и из собранных осадков слепил снеговика. Снеговик у него получился усатый, а на горе под туловищем белорус написал «Живе Беларусь».

Белорус из Гомеля пошел под суд... из-за снеговика с усами

Портал «Настоящее время» со ссылкой на правозащитника Леонида Судаленко сообщает, что в итоге местный участковый составил на создателя снеговика протокол о несанкционированном проведении пикета.

Судаленко отмечает, что сельчанин рекомендовал полицейскому составить протокол на снеговика, поскольку пикетировал он. Но снеговик уже растаял и отвечать за пикет придется гражданину. Ранее из Беларуси уехала Наталья Глазкова, которая фотографировала в парке на фоне бело-красно-белого флага игрушку, напоминающую удерживающего власть Александра Лукашенко.

На нее был составлен протокол о несанкционированном пикете, а позже ее задержали на вокзале в Гомеле. В итоге она решила покинуть страну.

Ситуация в Беларуси в какой-то мере становится уже параноидальной. Власть Александра Лукашенко в стране висит на тонкой ниточке, ведь число людей, недовольных ею, не падает уже полгода. В каждом жесте силовики готовы видеть протест, в каждом протестующем - врага режима. Когда все это закончится и закончится ли? Поживем-увидим...

По инф. sobesednik.ru

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