Непризнание Западом «батьке» Лукашенко не мешает

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не мешает непризнание западными странами итогов президентских выборов в республике. Об этом он сообщил в интервью российской журналистке, ведущей программы «Действующие лица» на канале «Россия-1» Наиле Аскер-Заде.

«Мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство, для Беларуси. Это наше внутреннее дело», — цитирует Лукашенко ТАСС.

При этом он признал, что это «не очень приятно», но «уж так, чтобы это меня убивало, абсолютно нет».

Очередные выборы президента состоялись в Белоруссии 9 августа. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко. Однако с такими итогами не согласились сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Они заявили, что результаты голосования были сфальсифицированы. В Белоруссии начались масштабные акции протеста, которые жестоко подавляли правоохранительные органы.

Руководство стран ЕС и США не признали результаты голосования, а действия властей по отношению к протестующим сочли неправомерным насилием. Против белорусских чиновников, которых на Западе считают ответственными за эти действия, ввели санкции. В «черном списке» Евросоюза и США находятся несколько десятков физических лиц, включая самого Лукашенко, а также белорусские ведомства и предприятия.

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Polit.ru

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