Непризнание Западом «батьке» Лукашенко не мешает

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не мешает непризнание западными странами итогов президентских выборов в республике. Об этом он сообщил в интервью российской журналистке, ведущей программы «Действующие лица» на канале «Россия-1» Наиле Аскер-Заде.
«Мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство, для Беларуси. Это наше внутреннее дело», — цитирует Лукашенко ТАСС.
При этом он признал, что это «не очень приятно», но «уж так, чтобы это меня убивало, абсолютно нет».
Очередные выборы президента состоялись в Белоруссии 9 августа. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко. Однако с такими итогами не согласились сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Они заявили, что результаты голосования были сфальсифицированы. В Белоруссии начались масштабные акции протеста, которые жестоко подавляли правоохранительные органы.
Руководство стран ЕС и США не признали результаты голосования, а действия властей по отношению к протестующим сочли неправомерным насилием. Против белорусских чиновников, которых на Западе считают ответственными за эти действия, ввели санкции. В «черном списке» Евросоюза и США находятся несколько десятков физических лиц, включая самого Лукашенко, а также белорусские ведомства и предприятия.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не мешает непризнание западными странами итогов президентских выборов в республике. Об этом он сообщил в интервью российской журналистке, ведущей программы «Действующие лица» на канале «Россия-1» Наиле Аскер-Заде.
В Великом Новгороде из-за коммунальной аварии демонтируют памятник первому почетному гражданину города и его освободителю от фашистских войск, генерал-полковнику Ивану Коровникову. Дело в том, что монумент стоит на сетях, которые требуют срочного ремонта.
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Актер Джонни Депп обвинил бывшую возлюбленную Эмбер Херд в хищении 7 миллионов долларов. Якобы Эмбер говорила Деппу, что перевела эти деньги на благотворительность для больницы, однако он утверждает, что госпиталь так и не получил пожертвований.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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