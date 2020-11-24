Беларусь глазами Светланы Алексиевич: протесты становятся рождением новой нации

Белорусская писательница Светлана Алексиевич обеспокоена будущим своей страны. "Она говорит, что каждое утро ей поступают электронные письма, которые заставляют ее плакать. Она показала несколько из них. В них можно увидеть жесткие фотографии раздробленных рук, превратившихся в кровавое месиво, тел с зияющими ранами - это фотографии заключенных из белорусских тюрем", - пишет немецкий журнал Der Spiegel. Журналисты издания Тобиас Рапп и Фолькер Вайдерманн побеседовали с писательницей, проходящей сейчас лечение в Берлине.

"То, что он [Лукашенко] делает, это катастрофа. После фальсификации результатов голосования в августе было арестовано 27 тыс. человек. Это ученые, профессора, обычные люди, рабочие, студенты. Пострадали все слои общества. Лукашенко разрушает страну", - заявила Алексиевич.

"Лукашенко безразлично функционирование общества. Несмотря на драматичную ситуацию с коронавирусом и переполненные больницы, было задержано 50 врачей. В Минске есть известный кардиолог, который отказался увольнять молодых врачей, ходивших на демонстрацию. После этого он потерял свою работу. Вчера я получила сообщение, что подожгли его загородный дом. (...) Весь Минск полон спецназовцами в масках, которые, творя произвол, контролируют и задерживают людей. Это гибридная гражданская война. Сторонники Лукашенко противостоят другой половине населения", - указала писательница.

Протестный марш пенсионеров

Говоря о сторонниках Лукашенко, Алексиевич отметила: "За ним следуют абсолютно обычные люди. Возможно, потому что они боятся что-то потерять. Но в основном он поддерживается остатками советской системы. Я сама была удивлена, насколько быстро все снова может вернуться. Методы спецслужб из сталинских времен. Во Второй мировой войне мы победили фашизм и разработали моральную вакцину от него. Но от ГУЛАГа, от Сталина у нас нет лекарства. По-видимому, старые позиции могут сформироваться заново в любое время"

"Лукашенко арестовал главных мужчин, выдвигавших свою кандидатуру, или заставил их бежать из страны. Однако это не привело к цели, ведь их место заняли их жены - и вызвали новую волну воодушевления. (...) Мужчины сидели в тюрьме, женщины занимались политическими кампаниями. Раньше такое невозможно было себе представить. (...) Лукашенко не знает, что делать с женщинами, он зачастую отзывался о нас презрительно. Для него имеет значение лишь тот, кто был в армии. Он недооценивал женщин - до тех пор, пока даже в деревнях не стали проходить демонстрации в поддержку женщин", - отметила собеседница издания.

"Идея нашего координационного совета состояла в том, чтобы осуществить передачу власти без насилия и кровопролития. (...) У нас в Белоруссии всегда было чувство, что мы отстаем от истории. Кто же хочет быть последней советской республикой Европы? Внезапно все изменилось. Протесты стали своего рода рождением новой нации", - подчеркнула Алексиевич.

Комментируя слухи о том, что в подавлении протестов в Белоруссии участвовали и российские силовики, писательница сказала: "Я тоже так думала. Я не могла себе представить, что наши собственные люди могут так жестко противодействовать своему населению. Но это так. Говорят, Лукашенко спросил текущего министра обороны, готов ли он ко всему. Есть же молодые люди, которые учились в военном университете и рассказывают, что там им задавали вопросы вроде: "Ты бы убил своих родителей, чтобы защитить страну?".

Митинг

"Координационный совет оппозиции больше не существует, - заявила Алексиевич. - Его члены находятся или находились в тюрьме, высланы из страны или бежали. Есть новый совет, имена его участников не разглашаются по соображениям безопасности. Договоренности заключаются через соцсети. Но у меня возникает ощущение, что на Западе не понимают, что происходит в Белоруссии. То, что мы переживаем, это жестокое насилие над невиновными. Тюрьмы переполнены людьми, единственное преступление которых состоит в том, что они протестовали. Люди подвергаются систематическому унижению. В туалетах часто нет воды; камеры, предназначенные для 5 человек, забиты 35 людьми; заключенным приходится спать стоя, стоять целыми днями, иногда неделями. Это истории, известные мне лишь из сталинских времен. Предпринимаются систематические попытки сломить людей. В своей жизни я видела много плохого, и тем не менее я потрясена происходящим в Белоруссии. Маленькая гордая страна борется с сумасшедшим убийцей, посреди Европы! А мир молчит. В чем преступление этих людей? Они хотят новых выборов. Они хотят, чтобы очевидно фальсифицированные выборы были аннулированы. А что говорит Лукашенко? Нет, я не отдам свою любимую. (...) Так он называет Белоруссию. При этом он превратил страну в концлагерь".

"Санкции Евросоюза - хорошая мера, но далеко не достаточная, - указала писательница. - Запрет на въезд в ЕС главных должностных лиц режима не особенно их задевает. Их семьи по-прежнему могут путешествовать. А Лукашенко и так запретил своим руководящим сотрудникам покидать страну. Белоруссию можно было бы исключить из международной банковской системы. Для страны важна нефтяная промышленность, здесь можно было бы ввести санкции. Это сильно ударило бы по экономике. Лукашенко оказался бы бессилен перед протестами, которые возникли бы в результате. Мы хотим передачи власти мирным путем, это то, чего Лукашенко не может себе представить. Он считает, что должность принадлежит ему".

"Если произойдет экономическое фиаско, а политзаключенные будут освобождены, мы приблизимся к моменту, когда может возникнуть нечто новое. Возможно, Россия не допустит ориентации на Европу. Но в данный момент даже это было бы для меня приемлемым. Все лучше, чем сегодняшнее состояние", - сказала Алексиевич.

"Лукашенко способен на все, - подчеркнула собеседница издания. - Я могу допустить полное разложение страны, хаос, сценарий гражданской войны. (...) В настоящий момент страна стоит под оружием. Для подавления оппозиции подняты все возможные подразделения. Этих спецназовцев удерживает вместе проливаемая ими кровь. Они боятся нового правительства, которое может привлечь их к ответу. Вина, которой они отягчили свою совесть в последние месяцы, становится крепким звеном, связывающим этих молодых людей".

Говоря о российской оппозиции, Алексиевич рассказала: "Летом я написала призыв к российской интеллигенции. "На ваших глазах уничтожают маленький народ, почему вы молчите?". На него отреагировали десять человек, смелых демократов. Но только десять. (...) В русском человеке очень глубоко сидит ощущение, что окружающие страны, собственно говоря, принадлежат к российской империи".

"Империя ослабла. Повсюду вымирает коммунистическая элита. Теперь между собой борются те, кто хочет прийти к власти. Это большой котел, в котором варятся все, старые коммунисты, новые капиталисты", - сказала писательница.

Говоря о будущем протестов в Белоруссии, Алексиевич отметила: "Я не думаю, что Лукашенко сможет долго подавлять энергию своего народа. Его время вышло. Но это удастся лишь при условии, что к нам на помощь придет мировое сообщество".

Продолжаем следить за тревожной ситуацией в Беларуси. Что происходит там – небезразлично россиянам, ведь когда-то мы были дружной единой страной.

Перевод Inopressa.ru

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