Наши на Луне: история советского лунохода

Пятьдесят лет назад, 17 ноября 1970 года, на Луне начал работать один из самых удивительных аппаратов в истории человечества — луноход.

«Роскосмос» представил новый комплект рассекреченных материалов, рассказывающих о разработке и запуске тяжелой автоматической станции «Луна-17» и «Луноход-1».

Идея лунохода принадлежит Сергею Королёву, а его непосредственным создателем стал главный конструктор Конструкторского бюро имени Лавочкина Георгий Бабакин. При проектировании аппарата пришлось решать множество сложнейших задач — например, надо было учитывать, что сила притяжения на Луне в шесть раз меньше, чем на Земле.

Изначально задумывалось, что самоходный аппарат в телеуправляемом режиме исследует район предстоящей высадки космонавтов на Луну, после чего исполнит роль радиомаяка для управления прилунением пилотируемого корабля проекта Н1-Л3. Однако потом луноход был переориентирован для беспилотной исследовательской работы на поверхности Луны: была поставлена задача дистанционного сбора информации для изучения особенностей лунной поверхности, радиоактивного и рентгеновского космического излучения, химического состава и физических свойств лунного грунта.

Луноход управлялся с Земли по радиоканалу. Он имел телекамеры, которые передавали изображение окружающей поверхности в Центр управления полетам. Было несколько сменных наземных экипажей, которые состояли из командира, водителя, бортинженера, штурмана и оператора наведения антенны.

Лунодром был построен в Школьном в августе 1968 года. «Кусочек Луны» площадью около гектара представлял собой копию участков лунной поверхности как её представляли тогдашние селенологи. Строители срезали растительный слой и заменили его песчаным грунтом, соорудили различные возвышенности, вырыли воронки для 54 кратеров, разложили в определённых местах 160 камней. Затем всю площадь лунодрома покрыли ракушечником и покрасили в серо-чёрный цвет.

В начале сентября на лунодром был доставлен технологический образец лунохода, который сейчас экспонируется в Музее космических войск в Краснознаменске. Это был полномасштабный макет с настоящим шасси, но без панели солнечной батареи, с телевизионными системами, с введённой задержкой, соответствующей времени распространения радиоволн от Земли до Луны и обратно. При этом, правда, связь с луноходом осуществлялась не по радиоканалу, как это должно быть в реальных условиях, а по кабелю.

Панорама, снятая телефотометрами "Лунохода-1"

***

«Автоматическая межпланетная станция «Луна-17» с «Луноходом-1» стартовала с космодрома Байконур 10 ноября 1970 года. 17 ноября в 03:46:50 по всемирному времени станция благополучно прилунилась в Море дождей. Командир лунохода Николай Ерёменко так вспоминал о первом сеансе связи: «Когда «Луна-17» благополучно совершила посадку, после раздавшихся аплодисментов и многочисленных поздравлений к нам подошёл Бабакин и спросил:

— Братцы, вы готовы?

— Так точно, — сдерживая волнение, отрапортовал я.

— Тогда «по коням»!

Полученные с помощью фототелевизионных камер панорамы приблизили к нам далёкую и загадочную поверхность Луны. Она простиралась впереди и сзади лунохода, относительно ровная, очень похожая на один из участков нашего лунодрома, десятки раз переезженный нами.

«Первая, вперёд!» — скомандовал я.

Послушный воле человека — водителя Латыпова, луноход двинулся вниз по трапам…

— Луноход коснулся поверхности Земли! — разнёсся левитановский голос бортинженера. Он тоже волновался. Конечно же, поверхности… Луны.

«Луноход-1» начал отпечатывать свою первую колею по лунной поверхности, удалившись от посадочного устройства на двадцать метров».

Луноход в цифрах:

— проработал 302 суток;

— проехал 10 540 метров;

— передал на Землю 211 лунных панорам и 25 тысяч фотографий;

— 2 км/ч — максимальная скорость движения лунохода.

История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - по ссылке.

Еще космические новости — на нашем сайте.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. pnp.ru и rg.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...