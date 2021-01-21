На ВДНХ установят фигуру Лаврентия Берии

Новость о том, что в павильоне «Росатома» на ВДНХ появится архитектурная композиция Лавретия Берии породила ряд возмутительных выпадов со стороны рунета. Инициативу сравнивают с идеей установки памятника Гитлеру в немецком музее.

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Тендер на Берию обнаружил портал «Открытые медиа». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о незаурядной госзакупке и переадресовал его непосредственно в госкорпорацию.

В «Росатоме» пояснили, что речь идет не о полноценной памятной скульптуре, а всего лишь о восковой фигуре, которая составит часть исторической композиции в зоне «Советский атомный проект».

«[В инсталляции будут] воссозданы интерьеры того времени, экспонаты того времени и, последовательно, как в кино, прослеживается история создания первой советской атомной бомбы. Внутри этого пространства будут воссозданы фигуры участников того проекта», — цитирует «Интерфакс» главу департамента коммуникаций «Росатома» Андрея Черемисинова.

Менеджер госкорпорации в том числе называет имена других кураторов, которые будут представлены в мизансцене об испытания на Семипалатинском полигоне. Всего будет представлено порядка десяти исторических фигур.

Андрей Черемисинов также заявил, что Берия, несмотря на неоднозначность его фигуры, является руководителем советского атомного проекта, и совсем избежать его упоминания невозможно.

«Конечно, парень непростой. Но когда мы говорим об истории Великой Отечественной войны, говорить о ней без упоминания Гитлера — тоже странно. Игриво его убрать — я получу больше претензий по этому поводу», — объяснил представитель корпорации.

«Это часть экспозиции, она построена как фильм. Там люди идут и попадают, например, в кабинет Сталина, и там находится Берия. Это такое иммерсионное представление, а он один из экспонатов, один из персонажей всего этого показа», — рассказал Черемисов.

Он добавил, что «против истории не попереть». «Мы не касаемся политических вопросов. Нас тоже мучила эта история, а там же еще и Сталин всем этим руководил. Но куда деться. Мы постараемся сделать все это интеллигентно», — заверил представитель «Росатома», пишет Lenta.ru.

По инф. sobesednik.ru

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