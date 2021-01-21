На ВДНХ установят фигуру Лаврентия Берии

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Новость о том, что в павильоне «Росатома» на ВДНХ появится архитектурная композиция Лавретия Берии породила ряд возмутительных выпадов со стороны рунета. Инициативу сравнивают с идеей установки памятника Гитлеру в немецком музее.
Тендер на Берию обнаружил портал «Открытые медиа». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о незаурядной госзакупке и переадресовал его непосредственно в госкорпорацию.
В «Росатоме» пояснили, что речь идет не о полноценной памятной скульптуре, а всего лишь о восковой фигуре, которая составит часть исторической композиции в зоне «Советский атомный проект».
«[В инсталляции будут] воссозданы интерьеры того времени, экспонаты того времени и, последовательно, как в кино, прослеживается история создания первой советской атомной бомбы. Внутри этого пространства будут воссозданы фигуры участников того проекта», — цитирует «Интерфакс» главу департамента коммуникаций «Росатома» Андрея Черемисинова.
Менеджер госкорпорации в том числе называет имена других кураторов, которые будут представлены в мизансцене об испытания на Семипалатинском полигоне. Всего будет представлено порядка десяти исторических фигур.
Андрей Черемисинов также заявил, что Берия, несмотря на неоднозначность его фигуры, является руководителем советского атомного проекта, и совсем избежать его упоминания невозможно.
«Конечно, парень непростой. Но когда мы говорим об истории Великой Отечественной войны, говорить о ней без упоминания Гитлера — тоже странно. Игриво его убрать — я получу больше претензий по этому поводу», — объяснил представитель корпорации.
«Это часть экспозиции, она построена как фильм. Там люди идут и попадают, например, в кабинет Сталина, и там находится Берия. Это такое иммерсионное представление, а он один из экспонатов, один из персонажей всего этого показа», — рассказал Черемисов.
Он добавил, что «против истории не попереть». «Мы не касаемся политических вопросов. Нас тоже мучила эта история, а там же еще и Сталин всем этим руководил. Но куда деться. Мы постараемся сделать все это интеллигентно», — заверил представитель «Росатома», пишет Lenta.ru.
Новость о том, что в павильоне «Росатома» на ВДНХ появится архитектурная композиция Лавретия Берии породила ряд возмутительных выпадов со стороны рунета. Инициативу сравнивают с идеей установки памятника Гитлеру в немецком музее.
В Тюмени до 28 февраля гражданам с хроническими заболеваниями, а также пенсионерам старше 65 лет (коих тут почти 30 тысяч) продлили блокировку льготных проездных на автобусы и маршрутные такси. Последний раз ограничения на бесплатный проезд по транспортным картам для пожилых людей в городе вводили 16 ноября.
В Саратове женщина обвинила власти в фальсификации статистики по вакцинации из-за отметки о сделанной ее мужу прививке. Горожанка была уверена, что ее супруг не прививался, но после ее резонансного заявления, вызвавшего большой скандал, признался, что просто скрыл от жены факт вакцинации.
Музей космонавтики в Москве, который станет организатором главных мероприятий в год 60-летия полета Юрия Гагарина, анонсировал сроки и места их проведения, включая совместные проекты с партнерами в столице и регионах Российской Федерации.
Крымская весна 2014 года завершила путь Крыма в Россию, который начался на референдуме 1991 года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов по случаю 30-летней годовщины референдума о государственном и правовом статусе полуострова.
В Костромской области раскрыты два убийства пожилых людей, совершенных в корыстных целях. Добычей преступников стали совсем небольшие суммы денег. (Увы, но пожилые люди часто становятся жертвами преступников, за сбережениями стариков порой идет настоящая охота, пусть они даже и небольшие совсем... прим. МГ.)
Глава столицы Сергей Собянин утвердил уровень прожиточного минимума в Москве на 2021 год. На душу населения этот показатель составит 18 029 рублей, соотвествующий указ опубликован на официальном сайте мэра.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал журналистам комментарий о расследовании Навального, оно было посвящено «дворцу Путина». Песков заявил, что «тема была вброшена года три-четыре тому назад» и «ничего нового там не представлено».
Железнодорожный районный суд Пензы смягчил наказание бывшему министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову, осужденному за изнасилование врача. Стрючкова перевели из колонии общего режима в колонию-поселение.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.