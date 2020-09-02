На месте Грюнвальдской битвы откопали боевые топоры

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Два боевых топора XV века были найдены в почве на поле между селами Грюнвальд, Стембарк, Лодвигово и Ульново на северо-востоке Польши, где в 1410 году состоялась знаменитая Грюнвальдская битва — одно из крупнейших сражений средневековой Европы.
15 июля 1410 года под Грюнвальдом войско под командованием польского короля Ягайло и великого князя литовского Витовта разбило крестоносцев Тевтонского ордена. В битве погиб великий магистр ордена Ульрих фон Юнгинген. В сражении в общей сложности приняли участие более пятидесяти тысяч человек.
В течение последних семи лет каждое лето в полях и болотах на месте Грюнвальдской битвы ведут поиски археологи-любители из разных стран под наблюдением профессиональных ученых. Один из них, Александр Медведев, обнаружил топоры при помощи металлоискателя в болотистой местности на глубине более 70 сантиметров. Благодаря переувлажненной почве металлические части хорошо сохранились, до наших дней дошли даже заклепки, которыми топоры крепились к деревянным рукояткам.
Директор Музея Грюнвальдской битвы Шимон Дрея (Szymon Dreja) говорит, что столь значимая и хорошо сохранившаяся находка не попадалась при раскопках уже несколько лет. Также в этом году было найдено несколько десятков других частей оружия — в основном, наконечники копий. Музей Грюнвальдской битвы не раскрывает точное место находки, потому что считает, что рядом в земле могут находиться другие ценные артефакты. Раскопки продолжатся уже в этом году.
Еще о разных интересных находках археологов со всех уголков света:
Два боевых топора XV века были найдены в почве на поле между селами Грюнвальд, Стембарк, Лодвигово и Ульново на северо-востоке Польши, где в 1410 году состоялась знаменитая Грюнвальдская битва — одно из крупнейших сражений средневековой Европы.
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