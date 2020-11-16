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На греческом острове Лесбос нашли деревья возрастом 18 миллионов лет
По инф. Российской газеты   
16 Ноября 2020 г.
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В Греции научные сотрудники музея Окаменелого леса в Сигри при проведении раскопок на острове Лесбос обнаружили хорошо сохранившиеся деревья, которые выросли 18 миллионов лет назад.

На греческом острове Лесбос нашли деревья возрастом 18 миллионов лет

Открытие было совершено на греческом острове Лесбос недалеко от города Сигри. Там же расположен охраняемый с 1985 года природный памятник. Кстати, в 1994 году здесь же был создан Музей естественной истории Окаменелого леса.

Новые находки были сделаны при проведении изыскательских работ. Археологов пригласили для осмотра участка, отведенного под строительство ливневой канализации. Были проведены раскопки, в результате которых исследователи обнаружили 14 ранее неизвестных окаменелых деревьев.

«Стволы находятся в очень хорошей степени сохранности — это впечатляющие бревна, уложенные последовательно одно над другим», — говорит профессор Никос Зурос, директор музея Окаменелого леса в Сигри.

По его словам, сохранились окаменелые стволы как больших, так и маленьких деревьев. Сохранились даже их ветви. Они различаются по возрасту и являются как хвойными, так и плодовыми.

Однако погибли эти деревья одновременно — около 18 миллионов лет назад. Судя по тому, как они лежали в земле, в тот период времени произошло крупное извержение вулкана. Деревья были повалены и миллионы лет пролежали под застывшим вулканическим слоем.

По мнению профессора Зуроса, ранее проведенные геологические изыскания указывают на то, что на момент извержения вулкана здесь располагалась цветущая древняя долина.

Установлено и то, что после извержения эту местность залили проливные дожди. Гигантские селевые потоки сметали все на своем пути. Сносили они и деревья. Именно поэтому получилось так, что стволы были как бы сложены друг на друга. Стихия сама сложила их вместе последовательными слоями, которые потом и окаменели.

К слову, ученые решили продолжить раскопки на данном участке. По их мнению, им удастся найти еще большее количество окаменелых доисторических деревьев.

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