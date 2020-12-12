ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

На Дону нашли «смертный медальон» солдата, погибшего в 1943 году
По инф. Российской газеты   
12 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В районе хутора Копани Ростовской области поисковики отряда «Миусская высота» обнаружили тела семи солдат Красной армии, погибших в 1943 году.

На Дону нашли «смертный медальон» солдата, погибшего в 1943 году

Военнослужащие РККА погибли в ходе весенних боев 1943 года при прорыве немецкой линии обороны, сообщили поисковики.

Среди останков солдат волонтерам удалось найти хорошо сохранившийся «смертный медальон», в котором записано имя солдата.

Красноармейца зовут Федор Карпович Балицкий. Он родился в 1901 году в селе Варваровка Владимирского района Воронежской области. На войну солдат был призван 5 сентября 1941 года Ладожским РВК в Краснодарском крае. Жену зовут Милания Демидовна Балицкая.

Согласно архивным данным, Федор Балицкий пропал без вести в мае 1943 года. Поисковики пытаются разыскать родных красноармейца, чтобы похоронить его на родине.

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 