На Дону нашли «смертный медальон» солдата, погибшего в 1943 году

В районе хутора Копани Ростовской области поисковики отряда «Миусская высота» обнаружили тела семи солдат Красной армии, погибших в 1943 году.

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Военнослужащие РККА погибли в ходе весенних боев 1943 года при прорыве немецкой линии обороны, сообщили поисковики.

Среди останков солдат волонтерам удалось найти хорошо сохранившийся «смертный медальон», в котором записано имя солдата.

Красноармейца зовут Федор Карпович Балицкий. Он родился в 1901 году в селе Варваровка Владимирского района Воронежской области. На войну солдат был призван 5 сентября 1941 года Ладожским РВК в Краснодарском крае. Жену зовут Милания Демидовна Балицкая.

Согласно архивным данным, Федор Балицкий пропал без вести в мае 1943 года. Поисковики пытаются разыскать родных красноармейца, чтобы похоронить его на родине.

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