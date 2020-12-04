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«Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль
По инф. Парламентской газеты   
04 Декабря 2020 г.
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4 декабря 1946 года на Московском заводе малолитражных автомобилей был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400».

Четырехместная «легковушка» развивала максимальную скорость 90 км/ч и, за исключением некоторых отличий, представляла собой почти точную копию немецкого автомобиля «Опель-Кадет К38».

Инициатором выпуска нового советского автомобиля выступил сам Иосиф Сталин. «Опель-Кадет К38» понравился Сталину еще до войны. В 1940 году на показе в Кремле образцов зарубежных и перспективных отечественных легковых автомобилей вождю не понравился двухдверный «КИМ-10», который был спроектирован по модели компактного автомобиля «Форд Перфект». Зато «Опель» его привлек. Именно таким представлялся Сталину советский народный автомобиль.

Конструкторы соединили шасси Форда с кузовом четырехдверного Кадета и сделали два четырехдверных прототипа под маркой «КИМ-10-52». Однако из-за Второй мировой войны проект был отложен.

После победы в июле 1945 года по приказу Сталина из советской зоны оккупации Германии были полностью вывезены в Москву оборудование и документация бранденбургского автозавода фирмы «Опель», на основе которых и был изготовлен «Москвич-400». В 1947 году началось серийное производство автомобиля, он выпускался до 1954 года, а затем на смену ему пришел «Москвич-401», выпускавшийся 2 года и отличавшийся более сильным мотором.

За годы производства «Москвича-400» всего было выпущено 216 006 седанов и 17 742 кабриолета. В 1956 году место на конвейере заняла новая конструкция — «Москвич-402».

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По инф. Парламентской газеты

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