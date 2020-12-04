«Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
4 декабря 1946 года на Московском заводе малолитражных автомобилей был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400».
Четырехместная «легковушка» развивала максимальную скорость 90 км/ч и, за исключением некоторых отличий, представляла собой почти точную копию немецкого автомобиля «Опель-Кадет К38».
Инициатором выпуска нового советского автомобиля выступил сам Иосиф Сталин. «Опель-Кадет К38» понравился Сталину еще до войны. В 1940 году на показе в Кремле образцов зарубежных и перспективных отечественных легковых автомобилей вождю не понравился двухдверный «КИМ-10», который был спроектирован по модели компактного автомобиля «Форд Перфект». Зато «Опель» его привлек. Именно таким представлялся Сталину советский народный автомобиль.
Конструкторы соединили шасси Форда с кузовом четырехдверного Кадета и сделали два четырехдверных прототипа под маркой «КИМ-10-52». Однако из-за Второй мировой войны проект был отложен.
После победы в июле 1945 года по приказу Сталина из советской зоны оккупации Германии были полностью вывезены в Москву оборудование и документация бранденбургского автозавода фирмы «Опель», на основе которых и был изготовлен «Москвич-400». В 1947 году началось серийное производство автомобиля, он выпускался до 1954 года, а затем на смену ему пришел «Москвич-401», выпускавшийся 2 года и отличавшийся более сильным мотором.
За годы производства «Москвича-400» всего было выпущено 216 006 седанов и 17 742 кабриолета. В 1956 году место на конвейере заняла новая конструкция — «Москвич-402».
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двух медсестер филиала детской туберкулезной больницы, которых обвиняют в жестокости к малолетним пациентам. (Как хорошо, что благодаря неравнодушным людям эта история вскрылась и стала явной. Теперь нужно, чтобы эти горе-медсестры понесли справедливое наказание. - прим. МГ.)
Ах, как мы ждали этого дня! Ни один праздник не мог сравниться с этим удивительным, сказочным днем! Само словосочетание Новый год уже заставляло быстрее биться сердце! В том, моем далеком детстве, в крошечном северном поселке, это было время оглушающе морозной, непроглядной полярной ночи. Тогда, в начале пятидесятых, не было принято заранее наряжать елку, но вот игрушки на нее мы начинали готовить задолго до Нового года. И даже вовсе не потому, что фабричных игрушек вообще было немного, а в наших краях их и вообще было не достать. Разве кто с «материка» привозил и, по возможности, делился с соседями этим сверкающим богатством…
В следующем году оплатить проезд в московском метро можно будет при помощи Face ID, то есть системы распознавания лиц. (Технологии не стоят на месте, и новый год принесет их в привычное всем нам метро. - прим. МГ.)
На пожилого человека совершили разбойное нападение по наводке. Двое неизвестных в масках путем подбора ключей проникли в квартиру 90-летнего пенсионера на Новослободской улице. Угрожая ножом, они отобрали его сбережения и скрылись.
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