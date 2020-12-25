Московскому фонарю – 290 лет!

В ноябре 1730 года Сенат издал указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей».

Было предписано установить на больших улицах в Кремле, Белом, Земляном и Китай-городе, а также в Немецкой слободе на расстоянии 10 саженей один от другого стеклянные фонари. Деньги на это были выделены из казны. Было установлено 520 масляных фонарей.

Деньги на устройство освещения были выделены казной, но зажигать фонари и содержать их в исправности должны были сами москвичи. Для этого из отставных солдат была набрана команда фонарщиков

Освещение работало с 1 сентября по 1 мая и только в безлунные ночи. Первые фонари были масляными и поэтому светили не очень ярко. Настоящее освещение пришло в Москву в 1880 году, когда были установлены первые электрические фонари.

К концу 18 века освещение улиц улучшилось. В 1800 году общее число фонарей составило 6559. Из них 4614 были укреплены на столбах, остальные прибиты к стенам домов.

В 1880 году в Москве засветились первые электрические фонари. В 1883 году при помощи дуговых ламп в день коронации Александра III была освещена площадь вокруг храма Христа Спасителя.

После пышных празднеств многие москвичи стали подавать генерал-губернатору прошения об устройстве электрического освещения в своих домах. Однако осветить свои жилища они смогли только 30 лет спустя, когда была открыта первая центральная электростанция на Раушской набережной.

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По инф. Парламентской газеты , Calend.ru . Фото photosight.ru

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