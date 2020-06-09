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Медаль «За взятие Берлина»: кто утвердил и кого награждали
По инф. Парламентской газеты   
09 Июня 2020 г.
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Девятого июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За взятие Берлина».

В апреле 1945 года начальник тыла Красной Армии генерал Андрей Хрулёв дал задание Техническому комитету главного интендантского управления разработать проекты медалей за взятие и освобождение городов за пределами СССР. Из более чем ста представленных рисунков утвердили эскиз художника Александра Кузнецова.

Медаль круглой формы диаметром 32 миллиметра отливалась из латуни. На лицевой стороне изображён лавровый лист и выкована пятиконечная звёздочка, а также была выгравирована надпись «За взятие Берлина». На оборотной стороне медали была выгравирована дата «2 мая 1945 года». Эта медаль крепилась к пятиугольной колодке, обтянутой шёлковой муаровой лентой.

Медаль «За взятие Берлина» вручалась военнослужащим Красной Армии, ВМФ и войск НКВД, которые непосредственно участвовали в штурме столицы Третьего Рейха 22 апреля — 2 мая 1945 года. Также её получили организаторы и руководители боевых операций при взятии города. Всего ею награждено более 1,1 миллиона человек.

Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после медали «За взятие Вены» и перед медалью «За освобождение Белграда».

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По инф. Парламентской газеты

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