Магия музыки: отправляемся в очередное путешествие по нотам культурного Интернета!

Магию музыки невозможно описать никакими словами, зато каждый из нас может с лёгкостью её услышать. Сегодня мы вновь отправимся в волшебный мир звуков культурного Интернета, чтобы получить свою порцию вдохновения и радости на ближайшие зимние деньки. Так не будем же медлить!

«Ночь перед Рождеством»

Мы возвращаемся к проекту «Посольские вечера в Царицыне», который принёс с собой программу «Ночь перед Рождеством».

В основу праздничной программы легли повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» и созданные по ее мотивам музыкальные произведения. Повесть прочитали артисты Евгений Воскресенский и Татьяна Аугшкап. Музыка из оперы Николая Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» и оперы Петра Чайковского «Черевички» прозвучала в исполнении инструментального ансамбля и оперных певцов — Кирилла Золочевского, Евгении Афанасьевой, Екатерины Лукаш и Максима Орлова.

Дмитрий Маслеев

Бурятская государственная филармония представляет концерт пианиста Дмитрия Маслеева.

Дмитрий Маслеев родился и вырос в Улан-Удэ. В 2015 году он завоевал триумфальную победу на конкурсе им. П.И. Чайковского. Последовавшие за этим гастроли принесли Маслееву признание мировой аудитории, в 2017 году пианист с успехом дебютировал в Карнеги-холле. Сейчас его концерты проходят в престижных концертных залах по всему миру.

Леонардо да Винчи. Аве Мария

Что такое гений? Как отличить действительно гениальное творение? При всей загадочности самой природы гениальности ответ на этот вопрос представляется вполне очевидным. Гениальное неподвластно времени, быстро меняющимся модным веяниям или настроениям. Гений – категория вечного. Такие произведения неизменно притягивают, очаровывают и поражают воображение побуждают к размышлению. На концерте прозвучала музыка и образы, рожденные вдохновением Леонардо да Винчи.

Этот концерт — приношение классике в ее многообразных проявлениях. Классике живописи, классике музыки, классике исполнительского мастерства. Вместе с тем, этот концерт – подтверждение факта постоянного присутствия лучших ее образцов в современном культурном пространстве. Ярким примером такого присутствия может служить судьба популярного сочинения Франца Шуберта «Ave Maria».

«Ave Maria» была написана на берегу горного озера Траун в 1825 году в составе вокального цикла из 7 произведений на стихи поэмы «Дева Озера» Вальтера Скотта.

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на актуальные онлайн-трансляции можно в специальном разделе сайта «Культура.РФ».

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