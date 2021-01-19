Магия музыки: отправляемся в очередное путешествие по нотам культурного Интернета!

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Магию музыки невозможно описать никакими словами, зато каждый из нас может с лёгкостью её услышать. Сегодня мы вновь отправимся в волшебный мир звуков культурного Интернета, чтобы получить свою порцию вдохновения и радости на ближайшие зимние деньки. Так не будем же медлить!
«Ночь перед Рождеством»
Мы возвращаемся к проекту «Посольские вечера в Царицыне», который принёс с собой программу «Ночь перед Рождеством».
В основу праздничной программы легли повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» и созданные по ее мотивам музыкальные произведения. Повесть прочитали артисты Евгений Воскресенский и Татьяна Аугшкап. Музыка из оперы Николая Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» и оперы Петра Чайковского «Черевички» прозвучала в исполнении инструментального ансамбля и оперных певцов — Кирилла Золочевского, Евгении Афанасьевой, Екатерины Лукаш и Максима Орлова.
Дмитрий Маслеев
Бурятская государственная филармония представляет концерт пианиста Дмитрия Маслеева.
Дмитрий Маслеев родился и вырос в Улан-Удэ. В 2015 году он завоевал триумфальную победу на конкурсе им. П.И. Чайковского. Последовавшие за этим гастроли принесли Маслееву признание мировой аудитории, в 2017 году пианист с успехом дебютировал в Карнеги-холле. Сейчас его концерты проходят в престижных концертных залах по всему миру.
Леонардо да Винчи. Аве Мария
Что такое гений? Как отличить действительно гениальное творение? При всей загадочности самой природы гениальности ответ на этот вопрос представляется вполне очевидным. Гениальное неподвластно времени, быстро меняющимся модным веяниям или настроениям. Гений – категория вечного. Такие произведения неизменно притягивают, очаровывают и поражают воображение побуждают к размышлению. На концерте прозвучала музыка и образы, рожденные вдохновением Леонардо да Винчи.
Этот концерт — приношение классике в ее многообразных проявлениях. Классике живописи, классике музыки, классике исполнительского мастерства. Вместе с тем, этот концерт – подтверждение факта постоянного присутствия лучших ее образцов в современном культурном пространстве. Ярким примером такого присутствия может служить судьба популярного сочинения Франца Шуберта «Ave Maria».
«Ave Maria» была написана на берегу горного озера Траун в 1825 году в составе вокального цикла из 7 произведений на стихи поэмы «Дева Озера» Вальтера Скотта.
Сейчас на слуху слово квест. Это игра, для прохождения которой участнику требуется решить цепочку разных логических загадок. Сюжет может предполагать один исход игры или несколько. Еще до коронавирусных ограничений квест-комнаты открывались практически в каждом российском более-менее крупном городе как грибы после дождя. Сходить в квест было модным препровождением времени, особенно, конечно, у более гибкого ко всем новшествам молодого поколения. Но и возрастные люди затем стали подтягиваться – в квест-комнаты ходили целыми семьями, там также некоторые фирмы проводили корпоративы.
Магию музыки невозможно описать никакими словами, зато каждый из нас может с лёгкостью её услышать. Сегодня мы вновь отправимся в волшебный мир звуков культурного Интернета, чтобы получить свою порцию вдохновения и радости на ближайшие зимние деньки. Так не будем же медлить!
В ночь на 19 января прихожане Русской православной церкви начали праздновать Крещение Господне или Богоявление. Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа, которое, согласно Евангелию, совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.
Известная поэтесса и переводчица Лариса Рубальская свою первую песню написала ещё в 1984 году вместе с композитором Владимиром Мигулей. Потом она стала работать с самыми известными композиторами для таких звёзд как Алла Пугачёва, Александр Малинин, Ирина Аллегрова и так далее.
Новый год принёс российскому здравоохранению новые форматы работы. Так, получить справку или заключение пациенты смогут в электронной форме, россиянам с плохим зрением подберут очки в кабинете оптометрии, а будущим мамам придётся реже ходить по врачам…
Директор «Ералаша» Аркадий Григорян успокоил поклонников юмористического киножурнала, опровергнув слухи о его возможном закрытии. По его словам, команда проекта как минимум сохранит дело Бориса Юрьевича в ближайшие два года.
Основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального отправили в следственный изолятор «Матросская тишина», сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Из здания ОВД в Химках, где состоялся об избрании меры пресечения, его увезли на автозаке.
Звезда советского и российского кинематографа Алёна Хмельницкая на днях стала гостьей программы «Судьба человека». В интервью она наконец-то ответила на вопрос, который долго интересовал её поклонников, а именно - почему она не вышла замуж за режиссёра Егора Кончаловского?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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